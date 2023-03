Caza ruso golpea a dron de EE.UU. y lo orilla a descender sobre el mar Negro 1:01

(CNN Español) -- Mientras los combates entre fuerzas de Ucrania y Rusia continúan en Bakhmut, un avión de combate ruso obligó este martes a una aeronave no tripulada —o dron— de la Fuerza Aérea de Estados Unidos a descender sobre el mar Negro, elevando aún más las tensiones en la región.

El dron MQ-9 Reaper estaba operando sobre aguas internacionales cuando un caza ruso Su-27 —que volaba acompañado de otra aeronave igual— maniobró intencionadamente delante del avión no tripulado y le arrojó combustible varias veces, según un comunicado del general James B. Hecker, comandante de las Fuerzas Aéreas de EE.UU. en Europa y África.

Luego uno de los cazas golpeó la hélice del Reaper, forzándolo a descender sobre las aguas del Mar Negro.

Esto es todo lo que sabemos sobre el incidente que ha llevado a la relación entre Estados Unidos y Rusia, ya muy deteriorada por la guerra en Ucrania, a su "punto más bajo", según el Kremlin.

Operaciones en el mar Negro

Aviones de combate de Estados Unidos y Rusia han operado regularmente sobre aguas territoriales en el mar Negro, que baña las costas de Ucrania, durante el transcurso de la guerra, pero ésta es la primera interacción de este tipo de la que se tiene noticia.

El brigadier general Patrick Ryder, portavoz del Pentágono, dijo que el avión ruso voló "en las cercanías" del dron, que realizaba "operaciones de rutina", durante 30 a 40 minutos antes de chocar justo después de las 7 a.m., hora de Europa Central.

"De hecho, este acto inseguro y poco profesional de los rusos casi provocó que ambos aviones se estrellaran", añadió.

Según la Fuerza Aérea de EE.UU., el avión no tripulado Reaper puede volar hasta 50.000 pies de altura, y dispone de sensores y capacidades para recopilar información y realizar tareas de reconocimiento durante largos períodos, lo que lo convierte en una plataforma ideal para seguir los movimientos en el campo de batalla y en el mar Negro.

La reacción de Estados Unidos

Funcionarios estadounidenses expresaron "fuertes objeciones" tras el incidente, y el presidente Joe Biden y los aliados de EE.UU. han sido informados, según la Casa Blanca y el Pentágono.

El coordinador de comunicaciones del Consejo de Seguridad Nacional, John Kirby, dijo que "no era extraño" que los aviones rusos interceptaran aviones estadounidenses sobre el mar Negro, y explicó que hubo otras intercepciones en las últimas semanas.

Sin embargo, destacó que el episodio de este martes sí fue único en cuanto a cuán "inseguras, poco profesionales e imprudentes" fueron las acciones rusas.

Ryder agregó que el Departamento de Defensa de EE.UU. trabaja actualmente para desclasificar las imágenes del incidente. También señaló que Rusia no ha recuperado el dron derribado.

La respuesta de Rusia

Moscú respondió negando que sus cazas "entraran en contacto" con el dron estadounidense, como sostiene Estados Unidos.

En un comunicado, el Ministerio de Defensa de Rusia negó haber estado en contacto con el dron, al señalar que los aviones de combate "se apresuraron a identificar al intruso" después de detectarlo sobre el mar Negro. Y agregó que el dron "realizó un vuelo no guiado con una pérdida de altitud".

“El dron voló sin sus transpondedores, violando los límites del régimen de espacio aéreo temporal establecido para la operación militar especial, comunicado a todos los usuarios del espacio aéreo internacional y publicado de acuerdo con los estándares internacionales”, dijo el ministerio.

El embajador ruso en EE.UU., Anatoly Antonov, declaró que Moscú no desea una "confrontación" con Washington, pero que el aparato estaba demasiado cerca de la frontera rusa. El avión no tripulado no ha sido recuperado, según un portavoz del Mando Europeo de Estados Unidos.

Antonov dijo, sin embargo, que "tal y como nosotros lo vemos, los aviones estadounidenses no tienen nada que hacer cerca de la frontera rusa".

"¿Se imaginan que un UAV de este tipo apareciera de repente cerca de Nueva York o San Francisco? ¿Se imaginan la reacción de la prensa estadounidense, del Pentágono, ante este dron? ¿Qué tipo de dron era? Piense en esto antes de convocarme al Departamento de Estado. Es un [dron] polivalente, con capacidad de ataque de hasta 1.700 kilogramos de carga explosiva", dijo en declaraciones a los periodistas tras ser convocado al Departamento de Estado.

El portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, dijo este miércoles que las relaciones entre Rusia y Estados Unidos se encuentran en su "punto más bajo" y en un "estado deplorable", e insistió en que los cazas ruso no tuvieron contacto físico con el dron.

Según Peskov, el presidente Vladimir Putin fue informado del incidente, pero no hubo contacto al más alto nivel entre Moscú y Washington.

Con información de Anna Chernova, Oren Liebermann, Jennifer Hansler, Haley Britzky, Natasha Bertrand, Kevin Liptak, Katharina Krebs y Radina Gigova.