Dos tornados tocan tierra en Arkansas: hay daños "significativos", dice la gobernadora

(CNN) –– Dos tornados tocaron tierra en Arkansas durante la tarde de este viernes, confirmó el Servicio Nacional de Meteorología de Estados Unidos (NWS, por sus siglas en inglés).

Los tornados se registraron en los condados de Pulaski y Garland, según el meteorólogo Travis Shelton. El condado de Pulaski incluye la ciudad de Little Rock. El condado de Garland se encuentra a unos 112 kilómetros de Little Rock.

El área se encuentra bajo una inusual amenaza nivel 5 de 5 por el mal tiempo.

Además, se declaró una emergencia de tornado para las ciudades de Parkin y Earl, Arkansas, ubicadas a unos 48 kilómetros al oeste de Memphis. Un tornado confirmado, grande, extremadamente peligroso y potencialmente mortal tocó tierra. Se espera que cruce el río Mississippi hacia Tennessee, justo al norte de Memphis, en la próxima hora.

La gobernadora de Arkansas, Sarah Huckabee Sanders, informó por su parte que hay "daños significativos" en el área del centro del estado como resultado de los fenómenos.

“Los habitantes de Arkansas deben seguir siendo conscientes del mal tiempo mientras las tormentas continúan avanzando”, dijo Huckabee Sanders en un tuit. “Orando por todos los que estuvieron y permanecen en el camino de esta tormenta”, agregó.

Significant damage has occurred in Central Arkansas. I’m in constant communication with AR State Police and @AR_Emergencies who are working with local law enforcement to assist anyone injured. Praying for all those who were and remain in the path of this storm.

Arkansans must…

— Sarah Huckabee Sanders (@SarahHuckabee) March 31, 2023