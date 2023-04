Reconstruirán el avión más grande del mundo destruido en la guerra de Ucrania 0:52

Albergue, Ucrania (CNN) -- El cono de la nariz del avión de carga Antonov An-225 se eleva sobre Yevhen Bashynsky.

Conocido cariñosamente como el Mriya, o "Sueño", el avión leviatán era el orgullo de Ucrania y de Bashynsky, de 38 años, uno de sus pilotos.

Es la primera vez que Bashynsky vuelve para ver lo que queda del Mriya.

"Es muy duro estar aquí y ver toda esta situación. Aviones destruidos, hangares destruidos. Es bastante duro de ver", dice.

En las primeras horas de la guerra, paracaidistas rusos de élite descendieron sobre el aeródromo Antonov, un importante aeropuerto de carga situado en Hostomel, al noroeste de Kyiv. Se suponía que iba a ser un punto de anclaje para atacar la capital. El asalto no salió como estaba previsto. Las tropas rusas que se encontraban dentro del aeropuerto se vieron rodeadas, sin posibilidad de traer refuerzos rápidamente.

Pronto se corrió la voz en los círculos de aviación de que el Mriya había resultado dañado en los combates. Cuando las fuerzas ucranianas retomaron el aeropuerto, quedó claro el alcance de la destrucción.

El Servicio de Seguridad de Ucrania declaró este miércoles que se había iniciado una investigación conjunta con la policía nacional sobre el hecho de que el antiguo jefe de la empresa estatal Antonov no ordenara la evacuación prevista del avión a un lugar seguro en Alemania.

Cuando voló, el Mriya fue diseñado para los superlativos de la aviación: el avión más pesado del mundo; la envergadura más larga de cualquier transportista en activo; seis motores turboventiladores con más de 50.000 libras de empuje cada uno; una capacidad de carga de 250 toneladas.

Solo se completó uno, que voló por primera vez en 1988. Fue diseñado para transportar la nave espacial Buran, la respuesta de la Unión Soviética al transbordador espacial de la NASA. Pero tras la independencia de Ucrania, Antonov reformó el avión varias veces.

A principios de la década de 2000, Mriya volvió a operar como empresa comercial. Desde sus lentos comienzos, encontró un nicho importante, dice Ruslan Bykovets, ejecutivo de la división de carga de Antonov.

Satélites, transformadores eléctricos, suministro de agua tras un huracán... el gigante ucraniano los transportó todos, afirma. Durante la pandemia de covid-19, transportó carga médica vital.

Bashynsky, el piloto, dice que el avión era un reto para maniobrar en tierra, pero que era un placer volarlo, con un gran número de seguidores entre los entusiastas de la aviación.

"Era como sentir que formas parte de algo grande. Estabas tocando algo grande", dice.

"También era una gran responsabilidad porque atraes mucha atención. Unos días después de volar, puedes abrir YouTube y ver todo lo que has hecho".

En mayo del año pasado, probablemente intuyendo la importancia simbólica para su país, el presidente Volodymyr Zelensky dijo que Ucrania reconstruiría el avión.

Funcionarios de Antonov afirman que se construyó parcialmente otro An-225, pero se abandonó en los años noventa por falta de fondos. El plan actual es utilizar lo que ya tienen como base para un nuevo avión.

Ingenieros y técnicos han revisado los restos del Mriya en Hostomel para extraer piezas útiles. Al final desmontarán una de sus gigantescas alas para intentar restaurarlo, explica Valerii Kostiuk, diseñador de Antonov.

"El avión se equipará con motores modernizados. Se instalarán en el avión nuevos equipos electrónicos de a bordo. Participarán empresas de renombre", afirma.

No está claro de qué empresas se trata ni cómo financiará Ucrania la construcción del avión, o los responsables de las empresas no lo han revelado. Es imposible decir con exactitud cuánto costará reconstruir el avión, pero algunas estimaciones lo sitúan cerca de los mil millones de dólares estadounidenses. Bykovets, ejecutivo de Antonov, entiende que no será una prioridad absoluta para un país destrozado por la guerra.

Aun así, dice, debe hacerse.

"Este avión es un símbolo de Ucrania", afirma. "Es un símbolo como el Burj Khalifa o la Estatua de la Libertad".