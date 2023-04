Así es el calvario de migrantes venezolanos que cruzan la selva del Darién 3:16

(CNN) -- La percepción estadounidense sobre la política inmigratoria tiende a centrarse principalmente en la frontera sur con México.



Cruzar la frontera puede parecer el principio de una historia de inmigración desde dentro de Estados Unidos, pero no es así. En ese punto, los inmigrantes pueden haber recorrido ya miles de kilómetros, huyendo de la falta de oportunidades o de la violencia en su país, arriesgando los ahorros de su vida y su seguridad.

Para hacerte una idea de lo difícil que es el viaje, puedes darle una mirada a "The Trek: A Migrant Trail to America", el primer episodio de la nueva serie en profundidad de CNN que se emite los domingos por la noche: "The Whole Story with Anderson Cooper".

Un equipo de periodistas de CNN realizó el viaje a través del Tapón del Darién, unos 106 kilómetros de selva lodosa. Nick Paton Walsh, Natalie Gallón, Brice Lainé y Carlos Villalón, de CNN, describen el Tapón del Darién como "un tramo de selva tropical montañosa, remota y sin caminos que conecta a Suramérica con Centroamérica".

Estas son algunas de las cosas que me llamaron la atención tras ver el video completo y leer el informe digital:

Organizado por un cártel de la droga

El viaje comienza con guías de un cártel de la droga de Colombia. El cártel gana dinero proporcionando pasaje, por una tarifa, al lado colombiano de la frontera. Esa organización termina días después, en Panamá, donde los migrantes se quedan sin comida ni dinero y aún tienen que recorrer miles de kilómetros para llegar a la frontera estadounidense.

Cada vez viene más gente

Casi 250.000 personas hicieron la travesía en 2022, casi el doble de las cifras del año anterior, y 20 veces la media anual de 2010 a 2020.

Las cifras no hacen más que crecer, según el informe de CNN: "Los primeros datos para 2023 muestran que la cantidad de personas que realizaron el recorrido de enero a marzo se multiplicó por seis, 87.390 en comparación con 13.791 el año pasado, un récord, según las autoridades panameñas".

"Esta es una gran operación de tráfico voluntario dirigida por un cártel de la droga que controla la ruta y es la ley en esta parte de la frontera colombiana cerca de Panamá", dijo Paton Walsh en el informe de video. "Pagas por llegar aquí, pagas por pernoctar aquí, pagas por seguir caminando".

Migrantes de todo el mundo

El equipo de CNN comenzó la caminata con algo más de 800 personas. Se encontraron con migrantes de Haití, Venezuela, Ecuador, China y la India.

Paton Walsh dijo que lo que más le sorprendió fue el número de niños que había en la penosa ruta.

El cártel identifica a los que han pagado por el pasaje con pulseras de colores.

Los porteadores de la ruta llevan camisetas deportivas numeradas y cobran por llevar bolsas y niños cuesta arriba, separando a menudo a los niños de sus padres.

Paton Walsh habló en francés con un niño separado de sus padres. Según el niño, se dirigían a Miami. Al preguntarle qué quería ser de mayor, el niño dijo: "trabajar". (El niño se reunió más tarde con sus padres, pero CNN les perdió la pista durante el viaje).

Despejando el camino

En el lugar de acampada de la primera noche, el equipo vio a trabajadores del cártel despejando más espacio con motosierras para hacer sitio a las tiendas. Se trataba de una ruta relativamente nueva que han abierto.

"La gente está llegando más rápido de lo que pueden hacer espacio para ellos", dijo Paton Walsh.

Un organizador advierte a las personas que hacen la caminata que cuiden de sus hijos. "Un amigo o cualquiera podría llevarse a tu hijo. Y vender sus órganos", grita un guía del cártel llamado José a un grupo de migrantes. "Así que cuiden a sus hijos. No entreguen a sus hijos a extraños".

Perder los zapatos en el barro

Varias personas acaban caminando descalzas o en calcetines después de que el barro del sendero se tragara sus zapatos.

Una joven, que ayudaba a su madre de 58 años, contó a Paton Wash que era estudiante universitaria en Venezuela y que se marchó después de que mataran a algunos de sus compañeros.

El grupo cruzó a Panamá el segundo día, dejando atrás el cártel y cualquier atisbo de organización.

Engañados por rumores, se informan en TikTok

Un chino de Wuhan dijo que investigó el Tapón del Darién en TikTok. Le contó a Paton Walsh que su viaje le había llevado de Hong Kong a Tailandia, Turquía y Ecuador antes de llegar a Colombia para hacer la travesía.

Muchos de los migrantes dijeron que se sintieron engañados sobre la duración y la dificultad del viaje y que no llevaban suficiente comida ni agua.

Anarquía en Panamá

No todos consiguen atravesar el Tapón del Darién. El equipo de CNN encontró cadáveres en descomposición a lo largo de la ruta, pero ninguna pruebahttps://cnnespanol.cnn.com/video/selva-darien-venezolano-migrantes-osmary-hernandez-original-cnn-pkg/ de que el Gobierno de Panamá tomara medidas para investigar.

Un hombre que intentaba por segunda vez llegar hasta su hermano en Nueva Jersey dijo que hombres enmascarados en la ruta de Panamá exigían US$ 100 por el pasaje y se negaban a dejar pasar a quienes no podían pagar.

Pero también hubo momentos de bondad inspiradora. Unos desconocidos prepararon una camilla para transportar a un venezolano que se había torcido el tobillo.

Huir de lugares "increíblemente desagradables"

"Te sorprende lo increíblemente resilientes que son todas estas personas y las agallas que están demostrando para llegar tan lejos, pero también lo increíblemente desagradables que deben ser los lugares de los que huyen para hacerles soportar este tipo de tortura, hasta cierto punto, durante muchos días", dijo Paton Walsh.

Estas son los 106 kilómetros más penosos de una travesía desde Suramérica. Los emigrantes salen del Tapón del Darién con otro gasto que no pueden costear: US$ 20 por un viaje en embarcaciones gestionadas por una tribu local.

Luego, tras encontrar el camino a los campamentos de Panamá, algunos se encuentran atrapados, incapaces de reunir US$ 40 para conseguir un asiento en un autobús a Costa Rica.

El impacto de la política de inmigración de EE.UU.

Desde esta perspectiva, merece la pena echar otro vistazo a lo que está ocurriendo con la política de inmigración en Estados Unidos.

Priscilla Álvarez, de CNN, señala que la administración de Biden ha recurrido a políticas de la era Trump mientras se prepara para una esperada oleada de migrantes. La política impulsada por el covid-19, conocida como Título 42, que ha permitido a los funcionarios estadounidenses rechazar a muchos migrantes en la frontera sur de Estados Unidos, finalizará en mayo con la expiración de la emergencia de salud pública pandémica. Hay consternación entre algunos funcionarios federales de inmigración y aliados de Biden frustrados por las políticas consideradas por su administración.

Escribe Álvarez:

"Uno de los principales puntos de discordia es una nueva propuesta de reglamento que prohíbe en gran medida a los migrantes que viajaron a través de otros países en su camino a la frontera entre EE.UU. y México solicitar asilo en Estados Unidos, marcando una desviación de décadas de protocolo.

La norma de asilo propuesta es similar a una implementada durante la administración de Trump, aunque los funcionarios de la administración han rechazado la comparación, citando programas recientemente lanzados que proporcionan una vía legal para ciertos migrantes que intentan llegar a EE. UU. y, por lo tanto, dicen, una alternativa al cruce de la frontera".

Mientras tanto, el flujo de personas continúa

CNN no es la única organización que se ha percatado del número de menores que emprenden el viaje hacia el norte, hacia la frontera estadounidense. El número de menores que cruzan el Tapón del Darién se ha multiplicado por siete, hasta casi 10.000 en los dos primeros meses del año, según la Unicef.

Estados Unidos, Panamá y Colombia anunciaron un nuevo esfuerzo de un mes de duración para reducir el tráfico a través del Tapón del Darién, aunque los detalles y la implementación del esfuerzo no están claros.