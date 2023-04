Taylor Swift explica su lesión en la mano

Mira cómo Taylor Swift sorprende a una seguidora 1:37

(CNN) -- Inserta un juego de palabras de "Shake It Off" o "Bad Blood" para esta historia.

Mientras tocaba durante la reciente fecha en Houston de su gira "Eras Tour", Taylor Swift se cortó la mano y sangró.

Aquí es donde decimos: "Pero el show debe continuar".

Porque así fue y ahora Swift comparte más sobre lo sucedido.

"Acabo de tocar 3 shows locos en Houston y me estoy despertando sonriendo recordando lo bien que lo pasamos todos", tuiteó. "Amando esta gira tanto por la pasión que estas multitudes ponen en todo. En serio, no puedo esperar por Atlanta".

"Posdata: para aquellos que preguntan cómo me corté la mano, estoy totalmente bien y fue mi culpa por completo. Tropecé con el dobladillo de mi vestido y me caí en la oscuridad entre bastidores mientras corría a un cambio rápido; frené mi caída con la palma de mi mano", concluyó el tuit. "Todo fue muy Mercurio retrógrado. No se preocupen por mí, estoy bien".

Sabemos "demasiado bien" ("All Too Well") lo importante que es para Swift no decepcionar a sus fans. (Tenía que hacerlo.)