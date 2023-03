Senadores citan a Taylor Swift en la audiencia de Ticketmaster 2:04

Nueva York (CNN) -- Los seguidores de Taylor Swift acudieron este lunes a los tribunales de Los Ángeles para enfrentarse a Ticketmaster, después de que la compañía tuviera múltiples fallas en la venta en línea de boletos para la más reciente gira de la cantante.



Ticketmaster y la empresa matriz Live Nation se enfrentan a una demanda de los “Swifties”, como se conoce a los seguidores de Taylor Swift, de todo el país que se presentó en diciembre por "conducta ilegal" en la caótica venta de entradas de la gira de la estrella del pop. Los demandantes afirman que el gigante de la venta de entradas violó, entre otras, las leyes antimonopolio.

Este lunes se llevó a cabo una audiencia sobre el estado de la causa, esto es, se debatió el estatus de demanda colectiva y, aunque la defensa no prevé pedir una demanda colectiva, pidió reservarse el derecho a hacerlo.

Los argumentos escuchados este lunes en la audiencia judicial por los seguidores descontentos son sobre todo de procedimiento. Los demandantes piden a Ticketmaster que les conceda al menos US$ 2.500 a cada uno en concepto de daños y perjuicios. Pero la principal demandante, Julie Barfuss, de Salt Lake City, afirma que el objetivo del caso es dar a los seguidores una mejor oportunidad de ver a sus artistas favoritos.

"Ese primer día intenté conseguir entradas un total de 41 veces. Te saca de la fila y vuelves a entrar, y entonces seguía recibiendo errores", dijo Barfuss a CNN. "El segundo día me pasé un par de horas intentándolo. Cuando por fin entré e iba a comprar las entradas, costaban como US$ 1.400".

Ticketmaster quiere una moción para obligar al arbitraje, lo que significa que obligará a la acusación a resolver el asunto fuera de los tribunales. El abogado de los demandantes tiene que proporcionar correos electrónicos para los que prevén que serán 340 demandantes a finales de mes.

El abogado del demandante principal, John Genga, no espera que Ticketmaster presente este lunes ninguna "prueba irrefutable", según declaró a CNN. Pero afirmó que toda la experiencia de los seguidores es relevante para el caso.

"Toda la experiencia va a ser relevante incluso para argumentar la moción para obligar al arbitraje", dijo Genga. "Porque si estaban apurados o atascados en una fila durante ocho horas, todo eso puede afectar a si aceptaron algo a sabiendas".

También se discutió la jurisdicción del caso, si bien este punto no se ha resuelto. Los demandantes quieren que el caso vuelva a los tribunales estatales, en lugar de los federales.

La demanda alega que Ticketmaster y su empresa matriz actuaron contra la competencia, imponiendo precios más altos a los seguidores en el mercado de preventa, venta y reventa. Afirma que Ticketmaster obliga a los asistentes a los conciertos a utilizar exclusivamente su sitio y controló todos los registros y el acceso a la gira "The Eras Tour" de Swift.

"No tiene nada que ver con el dinero. Tiene todo que ver con que Ticketmaster es el único sitio de la ciudad. Es el único lugar para conseguir entradas", dijo Penny Harrison, fan de Swift, a CNN. "La esperanza es que dentro de 10 años miren atrás y digan que éste fue el punto de inflexión. Fue cuando la competencia se diversificó y los precios de las entradas bajaron".

En la audiencia de este lunes, los “Swifties” solicitan una multa de US$ 2.500 por cada infracción, que podría acumularse rápidamente, teniendo en cuenta los millones de seguidores enfadados que no recibieron entradas.

La demanda de diciembre también alegaba que, dado que Ticketmaster tiene acuerdos con los grandes estadios de la gira, Swift "no tiene más remedio" que trabajar con Ticketmaster debido al tamaño de su base de seguidores. También alega que Ticketmaster se beneficia de la reventa de entradas en el mercado secundario añadiendo una comisión de servicio a su intercambio entre seguidores.

"Ticketmaster es un monopolio que solo está interesado en sacar cada dólar que pueda de un público cautivo", según la demanda.

La preventa de entradas para "The Eras Tour" frustró a los seguidores de Swift de todo el país en una debacle que permaneció en los titulares durante semanas. En noviembre, se envió a los "seguidores verificados" un código de preventa, pero cuando comenzó la venta, la gran demanda colapsó el sitio web y millones de "Swifties" no pudieron conseguir una entrada. La preventa de entradas para los titulares de tarjetas Capital One provocó una frustración similar, y después Ticketmaster canceló la venta al público en general, alegando una "demanda extraordinariamente alta" y un "inventario insuficiente de entradas restantes".

La demanda alega que la empresa "engañó intencionada y deliberadamente a los poseedores de entradas de preventa TaylorSwiftTix al proporcionar códigos a 1,4 millones de 'seguidores verificados'", a pesar de la escasez de asientos.

Ticketmaster dijo que se vendieron más de dos millones de entradas en el primer día de ventas para su próxima gira, la mayor cantidad jamás vendida para un artista en un solo día.

"Millones de seguidores esperaron hasta ocho horas y no pudieron comprar entradas como resultado de la insuficiente liberación de boletos", decía la demanda. "Ticketmaster proporcionó intencionadamente códigos cuando no podía satisfacer la demanda".

En una entrada de blog que ya ha fue retirada, Ticketmaster afirmó que su sistema de "Fans Verificados", un mecanismo destinado a eliminar bots mediante la entrega de códigos de preventa a particulares, no pudo hacer frente a la intensa demanda. Alrededor de 3,5 millones de personas se apuntaron al programa para comprar boletos para la gira de Swift, su "mayor registro de la historia". Esa demanda sin precedentes, combinada con un "asombroso número de ataques de bots, así como de seguidores que no tenían códigos de invitación", impulsó un "tráfico sin precedentes" en su sitio, dijo Ticketmaster, y, esencialmente, lo quebró.

Ticketmaster pidió disculpas a Swift y a sus seguidores por la "terrible experiencia" que algunos tuvieron al intentar comprar los boletos y dijo que trabajaría para "apuntalar nuestra tecnología para el nuevo listón que ha puesto la demanda" para la gira de Swift.

La debacle de la venta de entradas también provocó la ira de varios legisladores, lo que llevó a una investigación del Departamento de Justicia y a una audiencia en el Congreso.

"Queremos respuestas. Queremos saber por qué ocurrió. Queremos saber si se podía haber evitado. Si era evitable, ¿por qué no lo fue? ¿Qué podemos hacer para que la industria de los eventos en vivo sea más accesible al consumidor medio?", declaró a CNN uno de los demandantes, Joe Akmakjian, de Denver.

"Veo esto como un monopolio depredador, y si podemos tener un monopolio para algo divertido como los eventos deportivos y los conciertos, me preocupa que eso allane el camino para monopolios en otras industrias, como la sanidad y el transporte que realmente afectan a la forma en que la gente vive día a día".