"The Super Mario Bros. La película" se convierte en la décima cinta de animación que supera los US$ 1.000 millones en la taquilla global

(CNN) -- Casi un mes después de que "The Super Mario Bros. La película" se estrenara con un impresionante fin de semana de apertura en taquilla, la película de animación alcanzó otro hito importante.

La película superó este domingo los US$ 1.000 millones en la taquilla mundial y, según un comunicado de prensa de Universal, sigue batiendo récords de taquilla al mantenerse en el puesto número 1 por cuarto fin de semana consecutivo.

"Super Mario Bros. La película" es la décima cinta de animación de la historia en superar los US$ 1.000 millones, lo que la convierte en la décima película de animación más taquillera de todos los tiempos a nivel mundial, superando los US$ 942,5 millones que "Minions: The Rise of the Gru" recaudó en 2019.

La película se estrenó en Estados Unidos y Canadá el 5 de abril y obtuvo más de US$ 200 millones, y casi US$ 380 millones a nivel internacional, en sus cinco días de estreno. "Super Mario Bros. La película" superó a "AAnt Man and the Wasp: Quantumania" de Marvel, que recaudó US$ 225,3 millones en todo el mundo durante su estreno en febrero.

La película está basada en el mundo de la clásica franquicia de videojuegos de Nintendo "Super Mario", y está protagonizada por Chris Pratt como Mario, Charlie Day como Luigi y Anya Taylor-Joy como la princesa Peach.

Mario y Luigi, fontaneros de Brooklyn, son transportados a través de una misteriosa tubería mientras trabajan bajo tierra para arreglar una cañería de agua. Los hermanos se adentran en un "nuevo mundo mágico" y, cuando se separan, "Mario se embarca en una búsqueda épica para encontrar a Luigi", según la sinopsis de la página web de la película.

Jack Black, Keegan-Michael Key, Seth Rogen, Fred Armisen, Kevin Michael Richardson y Sebastian Maniscalco completan el reparto, con una aparición especial del actor Charles Martinet, que es la voz oficial de Mario en los videojuegos.