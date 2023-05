¿Quién es Francisco Oropesa, sospechoso del tiroteo en Cleveland, Texas? Lo que sabemos

Nuevos detalles del tiroteo mortal en Cleveland, Texas 2:53

(CNN) -- Francisco Oropesa, el hombre al que durante días las autoridades buscaron por la masacre en Cleveland, Texas, está finalmente bajo custodia, confirmaron dos fuentes a CNN.

Mientras transcurría la búsqueda intensa para dar con su paradero, diversas agencias empezaron a proporcionar información acerca de Oropesa. Esto es lo que sabemos.

Oropesa entró de manera ilegal varias veces a EE.UU.

El sospechoso de asesinar en Texas a cinco vecinos, incluido un niño de 9 años, entró de manera ilegal a EE.UU. varias veces y funcionarios de inmigración lo habían deportado al menos cuatro veces, le dijo a CNN una fuente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de EE.UU. (ICE, por sus siglas en inglés).

El sospechoso, a quien ICE identificó como Francisco Oropesa Pérez-Torres, lo expulsó la primera vez un juez de inmigración en marzo de 2009, dijo la fuente.

"En un momento y lugar desconocidos, Pérez-Torres volvió a entrar ilegalmente a Estados Unidos, y fue detenido y expulsado varias veces más por ICE en septiembre de 2009, enero de 2012 y julio de 2016", detalló la fuente.

Las autoridades señalan a Oropesa, de 38 años, de abrir fuego después de que le pidieran que dejara de disparar su rifle cerca de la casa de una familia vecina en Cleveland, una ciudad de unos 8.000 habitantes al noreste de Houston.

Durante días se advirtió que Oropesa está armado y era peligroso, indicó un funcionario del FBI, mientras más de 250 agentes lo buscaban. Se había ofrecido una recompensa de US$ 80.000 para capturarlo.

La masacre en Cleveland, Texas, está entre los más de 180 tiroteos masivos que ha vivido EE.UU. en los primeros cuatro meses del 2023 y, como otros, aparentemente surgió de un encuentro ordinario.

La situación migratoria actual de Oropesa no está clara y se desconoce cuánto tiempo llevaba en Estados Unidos desde su última expulsión. Los detalles de dichos incidentes no estuvieron disponibles de inmediato.

A Oropesa lo declararon culpable de conducir en estado de ebriedad en 2012 en el condado de Montgomery, Texas, y fue sentenciado a prisión, dijo el funcionario de ICE.

CNN está trabajando para determinar cuánto tiempo de cárcel cumplió.

Cronología del tiroteo

Entre 10 y 20 minutos antes de la masacre, Wilson García y otros dos hombres se habían acercado al patio de Oropesa para pedirle que dejara de disparar su rifle tan cerca de su casa porque su bebé estaba durmiendo, según declaró García a CNN. Le habían pedido a Oropesa que disparara al otro lado de su propiedad, dijo.

El sospechoso se negó y García dijo que llamaría a la policía.

"Entramos y mi mujer estaba hablando con la policía, y llamamos cinco veces porque cada vez era más amenazador", recordó García.

"Lo vimos, estaba saliendo de su propiedad y amartilló su arma", dijo el padre. "Le dije a mi mujer que se metiera dentro porque había amartillado la pistola y podía venir a amenazarnos. Así que mi mujer dijo: 'Entra tú, no creo que me dispare porque soy mujer, yo me quedaré aquí en la puerta'".

El atacante llegó más tarde a la casa de García y disparó a su mujer, Sonia Argentina Guzmán, en la puerta, antes de matar a otros tres adultos y al hijo de García, Daniel Enrique Laso-Guzmán, según relató el padre afligido.

“Una de las personas que murió vio cuando mi esposa cayó al suelo”, dijo García a CNN.

“Ella me dijo que escapara por la ventana porque mis hijos ya se habían quedado sin mamá. Así que uno de nosotros debía sobrevivir para cuidarlos. Ella fue la persona que me ayudó a saltar por la ventana”, añadió.

La mujer que ayudó a García a huir no sobrevivió, dijo.

“Dos de las personas que murieron estaban protegiendo a mi hija de dos años y medio y a mi hijo de un mes”, dijo García entre sollozos. “Lo protegieron con un montón de ropa para que el atacante no lo matara también. Así que imagina lo que estamos sintiendo ahora. Fue horrible".

Cuando la policía llegó, encontraron que las víctimas habían recibido disparos “casi estilo ejecución” a corta distancia por encima del cuello, dijo el sheriff del condado de San Jacinto, Greg Capers, a los medios locales.

Antes del enfrentamiento mortal en la casa de García, se habían realizado cinco llamadas al 911 para informar que el hombre armado disparó su rifle al aire libre, dijo el padre.

Las autoridades acudieron al lugar tan rápido como pudieron, dijo Capers. Pero su pequeña fuerza cubre un condado grande, dijo, y la casa está a unos 15 minutos fuera de la ciudad.

Las otras víctimas fueron identificadas como Diana Velázquez Alvarado, de 21 años; Julisa Molina Rivera, de 31, y José Jonathan Cásarez, de 18. Daniel Enrique Laso-Guzmán cumplió 9 años en enero, dijo García; las autoridades habían dicho anteriormente que tenía 8 años.

Se creó una cuenta de GoFundMe para ayudar a las familias de los fallecidos.

Antecedentes de comportamiento errático con armas de fuego, relata vecina

Oropesa también tiene antecedentes de comportamiento errático con armas de fuego, según una vecina.

El 20 de noviembre de 2021, Daniela Medina organizó una celebración de bautizo en su casa, ubicada en el mismo barrio donde Francisco Oropesa disparó mortalmente contra sus propios vecinos el pasado viernes, según las autoridades.

Medina, de 33 años, dijo a CNN que la noche de la fiesta un DJ estaba poniendo música en su patio delantero. Justo después de medianoche, un vecino le pidió que bajara el volumen de la música. Medina dijo que obedeció pidiéndole al DJ que apagara la música.

Francisco Oropesa estaba en la fiesta con su mujer y su hijo. Medina dijo que su hijo mayor era amigo del hijo del presunto atacante.

La petición del vecino de apagar la música enfadó a Oropesa, dijo Medina. Tras la conversación con el vecino, Medina explicó que Oropesa sacó una pistola de 9 mm y empezó a disparar al suelo. Dijo que vació un cartucho entero de munición en un arrebato de embriaguez.

"Estaba ebrio", dijo Medina a CNN. "Intentaba mantener el equilibrio mientras disparaba el arma".

Medina dijo que el incidente fue aterrador y que le pidió a su marido que se asegurara de que Oropesa abandonaba la fiesta inmediatamente. "Se acabó. No más con él", recuerda Medina que le dijo a su marido aquella noche. "Dile: 'Puedes irte a casa'".

Medina dijo que esa fue la última vez que las familias pasaron tiempo juntas. Se negaba a que sus hijos visitaran la casa de los Oropesa porque el hombre solía exhibir diferentes armas que poseía, entre ellas un AR-15 y un revólver.

-- Con información de Ed Lavandera, Holly Yan, Elizabeth Wolfe y Rosa Flores