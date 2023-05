Algunos condados de la frontera de Estados Unidos con México declaran estado de desastre tras expirar el Título 42

Incertidumbre durante las últimas horas del Título 42 2:12

(CNN) -- El Título 42, como se le conoce a la política de restricción fronteriza de la era del covid en Estados Unidos, expiró de la noche a la mañana, y con decenas de miles de migrantes que se cree están concentrados en el norte de México, mostrarán este viernes y los días siguientes, cuán efectivos fueron los preparativos de Estados Unidos.

A lo largo de la semana, EE.UU. envió a agentes, soldados y otros trabajadores federales hacia la frontera sur, anticipando que el vencimiento del Título 42 a las 11:59 p.m de este jueves, provocaría una afluencia migratoria, incluso más fuerte que la vista en las últimas semanas, que pondría a prueba la capacidad de las comunidades para recibirlos.

“Lo estamos abordando como si se avecinara un huracán”, dijo Víctor Treviño, alcalde de la ciudad fronteriza de Laredo, en Texas, a Erin Burnett de CNN este jueves por la noche.

El Título 42 fue una política del año 2020 que permitió a las autoridades estadounidenses expulsar rápidamente a los inmigrantes indocumentados con algunas excepciones, aparentemente para detener la propagación del covid-19. Las autoridades han expulsado a migrantes en la frontera entre Estados Unidos y México más de 2,8 millones de veces bajo el Título 42 desde que comenzó la política, según datos de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos.

Con la caducidad de la política junto con la emergencia de salud pública del país, EE.UU. se apoyará en cambio en un protocolo de décadas de antigüedad con algunos cambios. Ese protocolo, si bien podría tener consecuencias legales más graves para quienes cruzan ilegalmente, a menudo toma más tiempo que las expulsiones del Título 42.

La situación de los migrantes en la frontera

Justo antes de la fecha de vencimiento, el secretario de seguridad nacional de EE.UU., Alejandro Mayorkas, emitió un comunicado en el que decía que los inmigrantes no deberían tomar eso como que el camino estaba despejado para la entrada ilegal.

“No crean las mentiras de los contrabandistas. La frontera no está abierta", dijo Mayorkas.

Aún así, el fin de las rápidas expulsiones del Título 42 podría atraer una oleada de migrantes, dijeron funcionarios estadounidenses, y empeorar una crisis humanitaria ya desafiante en la frontera sur, donde en los últimos días las comunidades han visto proliferar campamentos improvisados a medida que se escalan los cruces fronterizos.

Durante los últimos dos días, las autoridades fronterizas de Estados Unidos informaron que detuvieron a más de 10.000 migrantes diariamente, marcando un récord de encuentros diarios y continuando una tendencia ascendente en arrestos fronterizos. Y se estima que unos 155.000 migrantes se encuentran en refugios y en las calles de los estados del norte de México que limitan con Estados Unidos, dijo esta semana una fuente familiarizada con las estimaciones federales.

Se emitieron declaraciones de desastre en los condados de Cameron e Hidalgo, en el sur de Texas, antes de la expiración del Título 42 para ayudar a liberar recursos estatales y federales a medida que los funcionarios responden.

En El Paso, Texas, cerca de 1.000 migrantes esperaban ser procesados frente a un puesto fronterizo este jueves por la tarde, dijo el jefe de la Patrulla Fronteriza de EE.UU., Raúl Ortiz, además de los 1.500 que fueron procesados por agentes fronterizos los dos días anteriores.

Entre ellos el jueves estaba una mujer que le mostró a un equipo de CNN un corte en su mano por un alambre de púas que acababa de cruzar a lo largo de la frontera. Un amigo señaló su tobillo, revelando una herida abierta, y siguió caminando hacia las autoridades de inmigración.

“La situación es difícil en nuestros países”, dijo el hombre, explicando por qué había hecho el viaje.

Esta no es la primera vez que El Paso ha visto una afluencia en la frontera, pero responder a ellos cada pocos meses no es sostenible, dijo el alcalde Oscar Leeser a CNN este jueves.

“No podemos seguir haciendo esto por la eternidad”, dijo Leeser.

Mientras tanto, un fallo judicial del jueves por la noche eliminó, al menos temporalmente, una de las herramientas que la administración de Biden pretendía usar para administrar la cantidad de migrantes bajo la custodia de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) de EE.UU.

Un juez federal en Florida impidió temporalmente que la administración liberara a los migrantes de la patrulla fronteriza sin avisos judiciales. Se espera que la administración apele.

La administración se estaba preparando para liberar a algunos inmigrantes detenidos sin fecha de corte en medio de una inmensa tensión en las instalaciones fronterizas, según el Departamento de Seguridad Nacional. Lo ha hecho anteriormente cuando se enfrenta a una oleada de inmigrantes después de que las autoridades los examinan y vetan.

La decisión del juez se produjo en respuesta a una moción de emergencia de Florida, que anteriormente se opuso a la liberación de inmigrantes bajo custodia.

La CBP dijo este viernes temprano que cumplirá con la orden, pero la calificó como un “fallo perjudicial que resultará en un hacinamiento inseguro en las instalaciones de la CBP y socavará nuestra capacidad para procesar y retirar a los migrantes de manera eficiente, y corre el riesgo de crear condiciones peligrosas para los agentes de la patrulla fronteriza y los migrantes”.

Una audiencia de orden judicial preliminar está programada para el 19 de mayo, según la orden del juez.

Líderes comunitarios en la frontera dicen que necesitan ayuda

Los líderes de las ciudades fronterizas de EE.UU. han dicho cada vez más que sus comunidades necesitan ayuda para satisfacer las necesidades de los migrantes y evitar que los servicios se vean abrumados.

El alcalde de Laredo dijo que le preocupa la seguridad de los migrantes y señaló, entre otras cosas, que Laredo no tiene una unidad de cuidados intensivos pediátricos permanente.

“No quiero ver a ningún niño enfermarse gravemente y no poder tratarlo”, dijo Treviño.

Yuma, Arizona, ha visto aumentar las llegadas diarias de inmigrantes en el último mes de 300 a 1.000 o más, dijo el alcalde Douglas Nicholls.

Nicholls quiere una declaración de emergencia federal para proporcionar “no solo dinero sino recursos sobre el terreno”, dijo a los periodistas este jueves.

“Una respuesta completa de (la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias) y la Guardia Nacional, como lo harían en cualquier otro desastre en el que proporcionen viviendas, alimentos, transporte y atención médica; ese sería el comienzo”, dijo Nichols.

Treviño, el alcalde de Laredo, dijo que la crisis fronteriza era “evitable durante mucho tiempo” si se hubiera implementado una reforma migratoria, pero su comunidad ahora estaba pagando un precio

“Al final del día, lo que siempre ha sido un problema federal por décadas ahora se ha convertido en un problema local para nuestras comunidades fronterizas”, dijo Treviño.

La administración de Biden está planeando cambios de política

El Título 42 permitió a las autoridades fronterizas rechazar rápidamente a los migrantes que se encontraban en la frontera entre EE.UU. y México, a menudo privando a los migrantes de la oportunidad de solicitar asilo y reduciendo drásticamente el tiempo de procesamiento en la frontera. Pero el Título 42 tampoco tuvo casi consecuencias legales para los migrantes que cruzan, lo que significa que si fueran empujados hacia atrás, podrían intentar cruzar nuevamente varias veces.

Con el Título 42 vencido, los funcionarios estadounidenses se apoyarán más en el Título 8, que tiene décadas de antigüedad, según el cual los migrantes podrían enfrentar consecuencias más graves por cruzar la frontera ilegalmente, como la prohibición de ingresar a EE.UU. durante al menos cinco años.

Si bien el Título 8 conlleva más consecuencias legales, incluido el enjuiciamiento de las personas atrapadas por segunda vez, los tiempos de procesamiento bajo esa autoridad son más largos que las expulsiones del Título 42 y podrían agotar los recursos ya escasos.

El Título 8 permite que los inmigrantes busquen asilo, lo que puede ser un proceso largo y prolongado que comienza con lo que se llama una evaluación de miedo creíble por parte de los oficiales de asilo antes de que los casos de los inmigrantes avancen a través del sistema judicial de inmigración.

El gobierno también está introduciendo nuevas medidas.

Una nueva regulación que entrará en vigencia esta semana prohibiría en gran medida que los migrantes que viajaron a través de otros países en su camino hacia la frontera entre EE.UU. y México soliciten asilo en Estados Unidos, con algunas excepciones. La regla, propuesta a principios de este año, supondrá que los migrantes no son elegibles para el asilo en EE.UU. si no buscaron refugio primero en un país por el que transitaron, como México, camino a la frontera. Los inmigrantes que aseguren una cita a través de la aplicación CBP One estarán exentos, según los funcionarios.

El Departamento de Estado planea eventualmente abrir alrededor de 100 centros regionales de procesamiento en el hemisferio occidental y “en los próximos días” espera lanzar una plataforma en línea para que los inmigrantes hagan citas, dijeron funcionarios de Seguridad Nacional.

La administración de Biden también está implementando un nuevo programa para las familias migrantes liberadas en Estados Unidos para rastrearlos mientras pasan por un proceso de deportación rápido, incluida una medida que requeriría que permanezcan bajo confinamiento domiciliario, según múltiples fuentes familiarizadas con los planes.

-- Rosa Flores, Priscilla Alvarez, Andy Rose, Nouran Salahieh, Dakin Andone, Nikki Carvajal, Bill Kirkos, Rudy Rozales, Paradise Afshar, Ray Sanchez y Colin McCullough de CNN contribuyeron a este informe.