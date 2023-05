Agentes de asilo, del Servicio Secreto y soldados se desplazaron hacia la frontera sur de EE.UU. por el vencimiento del Título 42

¿Cuáles son los derechos de los migrantes una vez finalice el Título 42? 4:19

(CNN) -- Pocas horas antes de que el Título 42 expirara este jueves a primera hora, Estados Unidos lanzó una oleada de agentes de asilo, soldados y agentes federales hacia la frontera sur, anticipando que la desaparición de la política de restricción fronteriza de la era Trump podría provocar una afluencia de inmigrantes aún mayor que el país que ya se ha visto en las últimas semanas.

Cerca de 1.000 agentes de asilo fueron enviados a la patrulla fronteriza y a los centros de detención de inmigrantes para ayudar a evaluar las solicitudes de asilo, dijo este miércoles el secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas. Y también se espera que agentes del Servicio Secreto de EE.UU. y algunos sheriffs de EE.UU., entre otros trabajadores federales, se desplieguen para ayudar a las autoridades fronterizas, dijeron a CNN dos funcionarios de Seguridad Nacional.

Eso se suma a los 550 oficiales estadounidenses, en su mayoría del Ejército, que comenzaron una misión este miércoles para apoyar al personal de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) en la frontera entre Estados Unidos y México, donde funcionarios dijeron que ayudarán a monitorear la frontera y proporcionar entrada de datos y apoyo de almacén, pero no realizar tareas de aplicación de la ley.

“Tenemos los ojos claros sobre los desafíos que probablemente enfrentaremos en los próximos días y semanas, que tienen el potencial de ser muy difíciles”, dijo Mayorkas a periodistas este miércoles en Washington.

Estados Unidos espera ver un gran número de migrantes en la frontera sur durante las próximas semanas, dijo Mayorkas.

publicidad

El Título 42, una política de 2020 que, según los funcionarios, tenía como objetivo detener la propagación de covid-19, les permitió a las autoridades estadounidenses devolver rápidamente a los migrantes encontrados en la frontera a sus países de origen o enviarlos de regreso a México, con algunas excepciones. Los funcionarios advirtieron que la expiración podría atraer una oleada de migrantes y empeorar una crisis humanitaria que ya es desafiante en la frontera sur.

Así funcionará el Título 8 y su política más restrictiva contra migrantes 2:15

Las autoridades han expulsado migrantes en la frontera entre EE.UU. y México más de 2,8 millones de veces bajo el Título 42 desde que comenzó la política, según datos de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de EE. UU.

Las autoridades fronterizas se apoyarán en cambio en un protocolo de hace décadas con algunos detalles nuevos. Ese protocolo, si bien podría tener consecuencias legales más graves para quienes cruzan ilegalmente, a menudo toma más tiempo que las expulsiones del Título 42. En los días previos al jueves, proliferaron los campamentos improvisados en las ciudades fronterizas y los cruces fronterizos ya han aumentado.

Las autoridades fronterizas de EE.UU. encontraron alrededor de 10.400 migrantes a lo largo de la frontera sur de EE.UU. este martes, según un funcionario de Seguridad Nacional, lo que continúa con una tendencia ascendente en los arrestos fronterizos.

Muchos migrantes se dirigen a EE.UU. haciendo viajes largos y peligrosos con la esperanza de encontrar una vida mejor y más segura. Los expertos dicen que los migrantes podrían estar huyendo de la violencia, emigrando en busca de oportunidades económicas o para reunirse con familiares.

La ciudad fronteriza de Laredo, Texas, se está preparando para el fin del Título 42 como “si se acerca un huracán”, dijo el alcalde Víctor Treviño este miércoles, y agregó que le dijeron que Laredo recibiría transferencias de inmigrantes de otras comunidades abrumadas de Texas.

“Nuestro temor es que seamos abrumados con estos traslados de migrantes y tengamos la misma situación que ellos”, dijo Treviño.

Mientras que la ciudad fronteriza de El Paso, Texas, que recientemente vio a cientos de migrantes durmiendo en las aceras durante una oleada migratoria la semana pasada, se prepara para otra afluencia, una gran preocupación es la aparente falta de una solución a largo plazo, dijo el alcalde Oscar Leeser.

“No puedo ver una luz al final del túnel”, dijo Leeser en una conferencia de prensa este miércoles.

El alcalde de Brownsville, Trey Méndez, le dijo a CNN que su ciudad de Texas está “tan preparada como podemos”, y agregó que si bien no está claro si el levantamiento del Título 42 resultará en un mayor número de inmigrantes, la ciudad “ha estado en la primera línea de este problema durante décadas”.

¿Qué significa el fin del Título 42 para los migrantes? 3:57

A cientos de kilómetros de la frontera, Nueva York ya ha estado lidiando con un aumento en la llegada de inmigrantes.

Este miércoles, el alcalde de la ciudad de Nueva York, Eric Adams, firmó una orden ejecutiva que suspende partes de la ley de derecho a la vivienda de la ciudad, citando una afluencia esperada de inmigrantes. Cuando esté en vigor, la ley exige que la ciudad brinde refugio a cualquier persona que lo solicite, incluidos los inmigrantes que han llegado recientemente.

“Con más de 130 sitios de emergencia y ocho centros de ayuda humanitaria ya abiertos, hemos llegado a nuestro límite, y esta última semana tuvimos que recurrir a albergar temporalmente a los recién llegados en los gimnasios”, dijo el portavoz de Adams, Fabien Levy, y agregó que la ciudad recientemente ha visto llegar a más de 500 inmigrantes cada día.

Mientras tanto, el jefe de la Patrulla Fronteriza de EE.UU., Raúl Ortiz, le restó importancia a la expiración del Título 42 del jueves por la noche y les dijo a los periodistas este miércoles que el aumento que se esperaba que ocurriera después de la expiración ya ocurrió en los “últimos cinco o seis días”.

“No va a ser una atracción tan significativa para nuestros recursos de procesamiento”, dijo Ortiz. “Creo que nuestros equipos estarán adecuadamente preparados para poder lidiar con esos números”.

Aún así, las tensiones políticas han aumentado sobre el sistema de inmigración del país.

“Incluso después de casi dos años de preparación, esperamos ver una gran cantidad de encuentros en nuestra frontera sur en los días y semanas posteriores al 11 de mayo; ya estamos viendo una gran cantidad de encuentros en ciertos sectores”, dijo Mayorkas. “Esto ejerce una presión increíble sobre nuestro personal, nuestras instalaciones y nuestras comunidades, con quienes nos asociamos estrechamente”.

Así está la situación en frontera sur de EE.UU.

A lo largo de las vallas fronterizas desde San Diego, California, hasta El Paso y Brownsville, en Estados Unidos, se pueden ver multitudes refugiadas en tiendas de campaña o haciendo fila para ser procesadas, muchas de las cuales hicieron largos viajes a pie o abordado de trenes de carga para tener la oportunidad de llegar al otro lado de la frontera para solicitar asilo.

Se estima que alrededor de 155.000 migrantes se encuentran en refugios y en las calles de los estados del norte de México que limitan con EE.UU., según una fuente familiarizada con las estimaciones federales.

“Como muchos otros, estamos buscando una mejor forma de vida. Estamos buscando seguridad para salir a las calles”, dijo la migrante Marcela Aguilar a KGTV, afiliada de CNN, en San Diego.

“Aquí podemos tener un futuro mejor”, dijo a KGTV otro migrante, Sergio Arias. “No tendremos que vivir con miedo”.

Un migrante venezolano que esperaba en Brownsville –quien pidió que solo se usara su primer nombre, William– le dijo a CNN que vino a la frontera de EE.UU. porque se enteró del fin de la era de restricciones de la pandemia.

Pero dice que perdió el rastro de su esposa y sus dos hijos pequeños mientras lo procesaban las autoridades de inmigración.

“Pensé que nos reuniríamos, pero simplemente me procesaron y luego tuve que irme”, dijo William a CNN este miércoles.

William dijo que los funcionarios locales y los trabajadores de la caridad no han podido ayudarlo a encontrar a su esposa. “Han pasado siete días”, dijo. “Les pregunto dónde está y me dicen que no saben”.

Mayorkas ha dicho que el aumento esperado puede deberse en parte a la información errónea de los contrabandistas que intentan explotar a los migrantes para obtener ganancias financieras.

“Los contrabandistas han estado trabajando arduamente durante mucho tiempo para difundir información falsa de que la frontera estará abierta después del 11 de mayo; no lo estará”, dijo Mayorkas.

Los defensores también dicen que muchos de los que fueron expulsados bajo el Título 42 están cada vez más desesperados en medio de una situación desesperada.

Human Rights First dice que ha identificado más de 13.000 incidentes de secuestro, tortura, violación u otros ataques violentos contra migrantes y solicitantes de asilo que fueron bloqueados o expulsados a México bajo el Título 42 desde que Biden asumió el cargo.

La administración de Biden está planeando cambios de política

Mayorkas enfatizó este miércoles que el fin del Título 42 “no significa que nuestra frontera esté abierta”.

Cuando se levante la política, los funcionarios de EE.UU. se apoyarán más en el Título 8 de hace décadas, según el cual los migrantes podrían enfrentar consecuencias más graves por cruzar la frontera ilegalmente, como que se les prohíba ingresar a EE.UU. durante al menos cinco años, han dicho las autoridades. Los solicitantes de asilo que crucen la frontera sin solicitar asilo primero podrían ser expulsados bajo la autoridad del Título 8.

Mientras que el Título 8 conlleva más consecuencias legales, especialmente para aquellos atrapados por segunda vez, los tiempos de procesamiento bajo esa autoridad toman más tiempo que las expulsiones del Título 42 y podrían agotar los recursos ya escasos.

“La transición de regreso al procesamiento del Título 8 para todas las personas encontradas en la frontera entrará en vigencia inmediatamente cuando se levante la orden del Título 42”, dijo el Departamento de Seguridad Nacional en un comunicado de prensa el miércoles.

El Departamento de Estado planea eventualmente abrir alrededor de 100 centros regionales de procesamiento en el hemisferio occidental y “en los próximos días” espera lanzar una plataforma en línea para que los inmigrantes hagan citas, dijeron funcionarios de Seguridad Nacional.

La administración de Biden también está implementando un nuevo programa para las familias migrantes liberadas en Estados Unidos para rastrearlos mientras pasan por un proceso de deportación rápido, incluida una medida que requeriría que permanezcan bajo confinamiento domiciliario, según múltiples fuentes familiarizadas con los planes.

Además, una nueva regulación que entrará en vigencia esta semana prohibiría en gran medida que los migrantes que viajaron a través de otros países en su camino hacia la frontera entre EE.UU. y México soliciten asilo en Estados Unidos, con algunas excepciones.

-- Rosa Flores de CNN informó desde El Paso, Texas, mientras que Nouran Salahieh escribió e informó desde Los Ángeles. Nick Valencia, Priscilla Alvarez, Catherine E. Shoichet, Andy Rose, Rob Frehse y Joe Sutton de CNN contribuyeron a este informe.