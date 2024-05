Conclusiones del día 15 del juicio penal a Donald Trump por el pago de dinero por silencio

Crédito: Jane Rosenberg

(CNN) -- Una de las asesoras más cercanas de Donald Trump en la Casa Blanca terminó su testimonio este viernes en el juicio del expresidente por el dinero pago de dinero por silencio, despejando el camino para que el testigo clave de la fiscalía suba al estrado el lunes.



Se espera que Michael Cohen, el antiguo arreglador y abogado de Trump, testifique el lunes, según una persona familiarizada con el caso, donde hablará sobre el acuerdo de dinero por silencio que ayudó a negociar en 2016 con Stormy Daniels y cómo Trump le pagó al año siguiente.

El testimonio de Cohen es la piedra angular de las acusaciones de los fiscales de que Trump falsificó ilegalmente registros comerciales al ocultar el reembolso a Cohen para mantener ocultos los pagos antes de las elecciones de 2016.

Sin embargo, anticipándose a llamar al otrora fijador del expresidente, los fiscales introdujeron una serie de mensajes de texto y registros telefónicos como evidencia para el jurado, a través de varios testigos de custodia.

Los fiscales dicen que es muy posible que puedan concluir su caso a finales de la próxima semana.

Estas son las conclusiones del día 15 del juicio de Trump:

Cohen está por testificar

Se espera que Cohen suba al estrado el lunes, poniéndolo cara a cara con su exjefe.

Se espera que testifique sobre su papel en la negociación del pago de dinero por silencio a Daniels en nombre de Trump, así como la forma en que fue reembolsado a través de pagos de anticipo en 2017 que están en el centro de los cargos contra Trump.

Con el testimonio de Cohen implicando a Trump, sin embargo, viene todo el bagaje que acompaña al arreglador de larga data del expresidente. El propio Cohen fue acusado a nivel federal de violaciones de financiación de campaña, delitos fiscales y mentir al Congreso en testimonios anteriores.

Ha cambiado su historia al pasar de fiel defensor de Trump a principal antagonista tras declararse culpable de los cargos federales en 2018.

Su testimonio en otoño durante el juicio por fraude civil de Trump presagió algunos de los desafíos que los fiscales pueden enfrentar al tenerlo en el estrado, ya que pareció cambiar su historia sobre la dirección que recibió de Trump sobre sus declaraciones financieras durante su testimonio.

La credibilidad de Cohen ante el jurado puede hacer o deshacer el caso del fiscal del distrito de Manhattan, Alvin Bragg, por lo que habrá mucho en juego para la fiscalía cuando Cohen preste juramento la próxima semana.

Juez a Cohen: "Por favor, deje de hablar"

Antes del esperado testimonio de Cohen, el abogado de Trump Todd Blanche instó al juez Juan Merchan a ordenar a Cohen que deje de hablar del juicio y de Trump.

Trump no puede hablar de Cohen debido a la orden de silencio en vigor. Pero, dijo Blanche, a Cohen sin embargo se le permite atacarlo, señalando un video de TikTok que Cohen publicó esta semana con una camiseta que muestra a Trump tras las rejas.

"Nuestra solicitud es que el tribunal ordene al gobierno que instruya al testigo a no hablar sobre el presidente Trump o este caso hasta que el caso haya terminado", dijo Blanche.

El fiscal adjunto Joshua Steinglass respondió que los fiscales han instruido repetidamente a Cohen y a todos los demás testigos del caso para que no hablen públicamente sobre él. "El hecho es que no tenemos control sobre lo que hacen", admitió.

Merchan ya ha dicho que no puede amordazar a los testigos del caso. Pero simpatizó con la posición de Blanche y dijo que "ordenaría a la fiscalía que comunique al señor Cohen que el juez le pide que se abstenga de hacer más declaraciones" sobre este caso o Trump.

Merchan dijo a los fiscales que enviaran el mensaje diciendo que "viene del banquillo y lo están comunicando en nombre del banquillo".

Cohen ha publicado ataques a Trump en las redes sociales desde que comenzó el juicio, aunque en un momento afirmó que iba a dejar de hacerlo. Trump, a menudo en respuesta, se ha encontrado repetidamente en violación de la orden de silencio del juez por sus comentarios sobre Cohen.

Trump es todo sonrisas en el testimonio de su exasesora de la Casa Blanca

Trump intercambió sonrisas con su exasesora en la Casa Blanca Madeleine Westerhout, quien concluyó este viernes su testimonio que comenzó un día antes. Ella levantó las cejas y sonrió a Trump, quien le devolvió la sonrisa y le gesticuló algo mientras abandonaba la sala.

En el contrainterrogatorio, la abogada de Trump, Susan Necheles, presionó a Westerhout para que reiterara que tiene conocimiento de que el expresidente se preocupa por su familia.

Westerhout testificó que recordaba que Trump estaba molesto después de que la historia de Stormy Daniels saliera a la luz en 2018. Trump reconoció en el estrado que no habló específicamente de su familia en su conversación sobre la historia, pero: "Mi entendimiento era que él sabía que sería hiriente para su familia".

Westerhout testificó que Trump firmaba decenas de documentos al día mientras realizaba múltiples tareas al teléfono o en reuniones, y dijo que lo había visto firmar cheques sin revisarlos.

También testificó que el correo personal como los cheques de Trump utilizaban un canal trasero a través de la dirección particular de un empleado para que él pudiera recibirlos y manejarlos más rápido que si fueran procesados por el engorroso sistema de la Casa Blanca para procesar el correo personal.

Westerhout también distanció a Trump del entonces director financiero de la Organización Trump, Allen Weisselberg una vez que asumió el cargo.

"De hecho, ¿realmente no recuerda ninguna llamada específicamente entre él y Allen Weisselberg?", preguntó Necheles.

"No, él habló con mucha gente", dijo Westerhout.

La exasesora de Trump dijo que "ni siquiera está segura de que sea cierto" que Trump hablara con Weisselberg sobre un cheque, algo que los fiscales han sugerido en referencia a los reembolsos de Cohen.

Los fiscales introducen como pruebas registros clave de textos y llamadas

Después de que Westerhout abandonara el estrado, los fiscales pasaron el resto del día llamando a una serie de testigos de custodia para introducir registros de teléfonos celulares como prueba.

Fue un día árido de testimonios, pero también proporcionó pruebas clave que los fiscales planean utilizar para tratar de convencer al jurado de que Trump es culpable de falsificar registros comerciales.

Esos registros incluían un resumen de los 34 cargos contra Trump: 11 facturas, 12 comprobantes y 11 cheques. A través de un asistente jurídico de la Fiscalía del distrito de Manhattan, los fiscales presentaron un resumen explicando cómo los cargos se correlacionaban con los documentos en evidencia.

Además, los fiscales presentaron una serie de mensajes de texto entre la entonces mánager de Stormy Daniels, Gina Rodríguez, y el editor jefe de National Enquirer, Dylan Howard, en 2016.

En los mensajes, los dos discuten si American Media Inc. compraría la historia de Daniels -y por cuánto- antes de dar un resumen del estado de las negociaciones y el pago que Cohen finalmente hizo al abogado de Daniels a finales de octubre de 2016.

Los mensajes de texto son notables porque no se espera que ni Howard ni Rodríguez testifiquen en el juicio. Algunos de los mensajes fueron introducidos a través de David Pecker, que era el jefe de Howard, pero los fiscales utilizaron a un asistente legal para mostrar más de ellos al jurado esta semana.

"No vamos a hacer el acuerdo con Trump", envió Rodríguez un mensaje de texto a Howard el 17 de octubre de 2016.

"Keith (Davidson) me avisó. ¿Qué pasó?", respondió Howard.

"No pagaron cuando dijeron que lo harían y siguen intentando ganar más tiempo", respondió Rodríguez.

Los textos corroboran lo que Daniels y Davidson han testificado hasta ahora de que el acuerdo se vino abajo brevemente a mediados de octubre y también es probable que ayuden a reforzar la credibilidad de Cohen cuando suba al estrado la próxima semana.

Problema con el exCFO de la Organización Trump se cierne

Steinglass dijo que los fiscales esperan llamar a dos testigos más, y luego descansar. "Y creo que es totalmente posible que concluyamos a finales de la próxima semana", agregó.

Cuando la Fiscalía concluya, será el turno de Trump. No está claro cuánto tiempo va a presentar un caso en defensa, una cuestión que es probable que dependa en gran medida de si el propio Trump sube al estrado o no.

El juez también lanzó una posible bola curva por su cuenta el viernes cuando los abogados de Trump se opusieron a permitir el acuerdo de liquidación de Weisselberg como prueba.

Los abogados de Trump argumentaron que el acuerdo de separación era perjudicial para el jurado, llamando a Weisselberg un "testigo del gobierno no llamado" porque actualmente está en la cárcel después de declararse culpable a principios de este año por cargos de perjurio.

Los fiscales respondieron que el propio acuerdo de separación ayudaría a explicar por qué Weisselberg no fue llamado y también argumentaron que esperan que Weisselberg invoque sus derechos de la Quinta Enmienda contra la autoincriminación.

Merchan intervino preguntando a los fiscales si realmente habían obligado a Weisselberg a testificar, lo que no habían hecho.

"Me parece que queremos explicar por qué no está aquí sin tomarnos el esfuerzo de intentar explicar que intentamos que viniera", dijo Merchan, sugiriendo que podrían hacer comparecer a Weisselberg sin la presencia del jurado para ver qué diría.

Los fiscales no parecían entusiasmados con la idea, los abogados de Trump señalaron que no estaba en la lista original de testigos de los fiscales, pero es el tipo de aparición inesperada que podría alargar la duración del juicio.