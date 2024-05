Guerra entre Israel y Hamas y situación en Gaza, en vivo: recuperan cuerpo de Orión Hernández y más rehenes

Lo que sabemos sobre la petición de Sudáfrica ante la CIJ para que se detenga la invasión israelí de Rafah

Sudáfrica presentó el 10 de mayo una solicitud urgente de medidas adicionales en el caso de genocidio contra Israel ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ).

El tribunal se pronunciará hoy.

Sudáfrica acusó a Israel de utilizar las órdenes de evacuación forzosa en la ciudad de Rafah, en el sur de Gaza, para "poner en peligro la vida civil en lugar de protegerla".

Un abogado de Sudáfrica, el profesor Max du Plessis, condenó la evacuación forzosa de cientos de miles de palestinos de Rafah y la designación israelí de "zonas humanitarias" en otras partes de Gaza.

Estas medidas "ponen en peligro más que protegen la vida de los civiles", declaró Du Plessis en una audiencia de la CIJ celebrada en La Haya el 16 de mayo.

"Las llamadas 'zonas humanitarias' no son seguras, las zonas están vigiladas por las mismas fuerzas israelíes que atacaron a los palestinos", dijo.

"Israel ha desafiado a este tribunal atrapando, asediando y bombardeando una Rafah superpoblada", agregó.

"Intención genocida": el "bombardeo a gran escala" de Rafah por parte de Israel y el sellado de la entrada y salida de "ayuda vital para una población ya devastada" sugiere una "intención genocida", argumentó el abogado, afirmando que el asalto del ejército israelí a la ciudad ha "infligido deliberadamente" condiciones para provocar la "destrucción física y biológica" de los palestinos".

Audiencia ante la CIJ: Israel, que ha rechazado la alegación de Sudáfrica de que está violando la Convención sobre el Genocidio de 1949 por considerarla "infundada", respondió a las alegaciones con el agumento del fiscal general adjunto para el Derecho Internacional Gilad Noam, quien dijo que "llamar a algo genocidio una y otra vez no lo convierte en genocidio. Repetir una mentira no la convierte en verdad". El conflicto armado, argumentó Noam, no es sinónimo de genocidio.