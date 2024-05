La capitana Theresa Claiborne, la primera mujer negra en volar en la Fuerza Aérea de EE.UU., se retira de United Airlines. Crédito: cortesía de United Airlines.

(CNN) -- Piloteó aviones, tanto militares como comerciales, durante unos 43 años, y derribó barrera tras barrera a lo largo del camino.

Pero el 23 de mayo, la capitana Theresa Claiborne aterrizará su “último vuelo” en el Aeropuerto Internacional Newark Liberty en Nueva Jersey después de viajar desde Lisboa, Portugal, con sus amigos y familiares a bordo.

"Tuve una gran carrera", dijo Claiborne a CNN Travel a través de Zoom poco antes de partir hacia Lisboa. "Y es hora de que apriete los frenos por última vez en un avión grande".

Vuelo de jubilación

Si bien espera “cerrar ese capítulo y comenzar otro”, Claiborne no puede evitar “llorar un poco” cuando piensa en los niños “con los ojos muy abiertos” que a menudo se maravillan con ella mientras camina por un aeropuerto en su uniforme de piloto.

“Después de esto, al caminar por el aeropuerto no llevaré uniforme”, dijo Claiborne. “La gente simplemente me mirará como si fuera una pasajera como todos los demás, eso será un poco diferente (...). Espero poder todavía tener un impacto en la industria", dice.

“Seguir impartiendo ese conocimiento a los jóvenes, y en particular a las jóvenes negras, para que puedan hacer esto”.

Convertirse en piloto era algo que Claiborne, originaria de Virginia, nunca podría haber imaginado cuando era niña. Tenía unos siete años cuando tomó su primer vuelo: un viaje internacional a Turquía.

"Mi padre era militar", comentó. "Así que crecí en todo el mundo (...). Había estado en aviones grandes antes, pero nunca había soñado con volar uno".

Todo eso cambió cuando Claiborne se unió al Cuerpo de Entrenamiento de Oficiales de Reserva de la Fuerza Aérea (AFROTC, por sus siglas en inglés) durante la universidad y tuvo la oportunidad de volar en un T-37, un avión de entrenamiento bimotor.

“Una vez que probé por primera vez estar en el aire y estar al mando del avión, pensé: “Sí, esto es lo que voy a hacer”, dijo Claiborne, que tenía unos 20 años en ese momento.

Hundirse o nadar

Si bien estaba interesada en postularse para la capacitación de piloto de pregrado, Claiborne explica que la Fuerza Aérea de EE.UU. sólo estaba capacitando a 10 mujeres al año en ese momento y “ya habían seleccionado a las mujeres para mi promoción”.

Sin embargo, este número pronto aumentó y Claiborne aprovechó la oportunidad para ganarse sus alas de piloto.

Aproximadamente seis meses después de graduarse de la Universidad Estatal de California en Sacramento, comenzó su formación como piloto.

"Es nadar o hundirse (...) O lo logras o no", dijo, y señaló que al principio le resultó particularmente difícil porque "no tenía una sólida formación en matemática".

"Simplemente me esforcé y me aseguré de lograrlo, porque ese es el tipo de personalidad que tengo".

En 1981, Claiborne fue ascendida a subteniente y al año siguiente se convirtió en la primera mujer negra en volar en la Fuerza Aérea de EE.UU.

“No supe que ese era el caso hasta unas semanas antes de graduarme”, dijo sobre el “alucinante” título.

“Y a menudo digo que estoy muy, muy feliz de no haberlo sabido. Tenía 22 años..."

Durante sus años en la Fuerza Aérea de EE.UU., Caliborne se convirtió en la primera mujer negra en servir como piloto de mando e instructora del KC-135, un avión de reabastecimiento de combustible en el aire.

Nuevas alturas

En 1990 se incorporó a United Airlines como oficial de vuelo. Con 1,57 metros de alto, Claiborne era 5 centímetros más baja que la altura requerida para volar aviones comerciales en otras aerolíneas en ese momento, pero luego llegaría a ser capitana de United Airlines.

Cuando se le preguntó sobre la transición a volar aviones comerciales, Claiborne subrayó que “un piloto es un piloto”.

"Estás en diferentes tipos de organizaciones, pero sigues siendo una piloto", añadió.

Claiborne dijo que siempre se ha enorgullecido de ser la mejor piloto posible y enfatizó que una gran parte de esto es garantizar que sus pasajeros disfruten de la experiencia de volar.

“Ser buena significa comunicarme con mis pasajeros en todo momento”, afirmó. “Ellos saben lo que está pasando. Que los mantengo a salvo en todos los sentidos”.

“Obviamente, el aterrizaje es de suma importancia. Todavía me quedan dos más en los que lo tengo que hacer muy bien”.

“Todavía me da escalofríos cuando pienso en el hecho de que fui la primera, y si no me hubiera graduado, la sentencia que eso podría haber sido”.

Claiborne eligió el tramo de Newark, Nueva Jersey, a Lisboa (ida y vuelta) como su vuelo de retiro, en el que estará con su madre, junto con muchos de sus amigos y familiares más cercanos.

"No mentiré, quería ir a París", admitió, y explicó que quería rendir homenaje a Bessie Coleman, quien se mudó a París para asistir a la escuela de aviación y se convirtió en la primera mujer afroestadounidense en obtener una licencia de piloto.

“Quería recrear todo el asunto de Bessie Coleman. Pero París, desde Newark, está en una estructura de avión diferente”.

Finalmente se decidió por la capital portuguesa, en gran parte porque hay una escala de dos días en el servicio, lo que significa que podrá pasar un tiempo disfrutando de la ciudad con sus seres queridos.

“Generalmente estamos allí [en el destino de salida] durante 24 horas. Entonces aterrizas, tomas una siesta, buscas algo para comer, vuelves a tomar una siesta y te vas.

“De esta manera, con el viaje a Lisboa, tenemos la oportunidad de disfrutar unos de otros”.

“Y mi madre hizo muchos, muchos, muchos sacrificios por mí. Así que esta es una oportunidad para que ella disfrute realmente”.

Diversidad creciente

Una vez que aterrice el 787 Dreamliner de United Airlines en Newark, Claiborne recibirá el saludo del cañón de agua, una señal de respeto en la que dos camiones de bomberos usan sus cañones de agua para crear un enorme arco sobre un avión.

"Eso es algo que la gente que se jubila espera con ansias", afirmó. "Es bastante especial".

"Soy una persona bastante emocional", dijo. “Espero no llorar. Pero probablemente se me escaparán algunas lágrimas. Porque después de todo, será la última vez que piloteé un avión tan grande como ese".

Claiborne ha pasado toda su carrera de vuelo comercial en United Airlines y dice que se siente bendecida de haber podido trabajar para la aerolínea estadounidense durante tanto tiempo.

"Es una buena empresa", dice. "Tenemos la mayor cantidad de mujeres piloto que cualquier aerolínea importante de Estados Unidos, y creo que todavía tenemos la mayor cantidad de mujeres negras".

En EE.UU., el 93,7% de los pilotos profesionales son blancos y el 92,5% de los pilotos profesionales son hombres, según la Oficina de Estadísticas Laborales de EE.UU.

Se estima que hay menos de 150 mujeres piloto negras en Estados Unidos y Claiborne siente una gran responsabilidad al ser una de ellas.

“Llevo sobre mis hombros el peso de asegurarme de seguir actuando de manera que otras personas que se parecen a mí tengan una oportunidad justa”, dijo, antes de contar cómo al principio de su carrera los miembros de la tripulación a veces asumían que su copiloto era el capitán.

“Cuando terminaban de hablar, me daba vuelta, miraba y decía: '¿Qué tienes para mí?'”, recuerda.

Claiborne es actualmente la presidenta de Sisters of the Skies, una organización sin fines de lucro centrada en ayudar a aumentar el número de mujeres piloto negras, que otorga becas a “mujeres que pueden y quieren ser pilotos”.

Claiborne admitió que ver cerrarse el telón de su exitosa carrera será una experiencia “agridulce”.

“La mayor barrera para pilotar un avión es el dinero”, explicó, en referencia al costo de la formación de pilotos. “Así que eso es lo que hacemos”.

Claiborne dejará el cargo de presidenta de la organización después de siete años, pero planea seguir asesorando a niñas hasta su jubilación, además de escribir "un par de libros".

“Detrás de mí hay un grupo de mujeres que son miembros de nuestra organización y que continúan con ese legado”, agregó.

Si bien este puede ser el final de su carrera como piloto comercial, Claiborne no necesariamente se está despidiendo del pilotaje para siempre y le encantaría volar un avión de la Segunda Guerra Mundial algún día.

“He tenido amigos que me dijeron: 'Vamos. Yo te llevaré”, dijo. “Así que podía verme haciendo eso. Eso también está en mi lista de deseos”.

“Me encantaría volar en un Red Tail, un avión que volaron los aviadores de Tuskegee. Probablemente ese sería mi número uno”.

“Si alguien ofrece viajar en el asiento trasero de un Thunderbird, también podría hacerlo. No lo he hecho todo…”