Tras el fin del Título 42, ¿qué pasa con las fronteras y la inmigración en EE.UU.?

Incertidumbre durante las últimas horas del Título 42 2:12

(CNN) -- La implementación del llamado Título 42, una restricción fronteriza de salud pública que empezó a regir desde la pandemia de covid-19, terminó este jueves. Su final altera significativamente la política migratoria de varios años en Estados Unidos, mientras crece la amenaza de que se desate un caos, a medida que miles de migrantes se fueron reuniendo en la frontera con México.



El Título 42 permitió a las autoridades durante algunos años rechazar rápidamente a los inmigrantes en las fronteras de EE.UU., aparentemente para evitar la propagación del nuevo coronavirus. Pero eso cambió este jueves a las 11:59 p.m, cuando la emergencia de salud pública y el Título 42 caducaron.

Estos podrían ser los impactos en los cruces fronterizos después de que la implementación de esta política termine.

El Título 8 volvió a entrar en vigor

El Título 42 permitía a las autoridades fronterizas rechazar rápidamente a los migrantes que fueran encontrados en la frontera entre Estados Unidos y México, a menudo privándolos de la oportunidad de solicitar asilo y reduciendo drásticamente el tiempo de procesamiento en la frontera. Pero el Título 42 no contemplaba amplias consecuencias legales para los migrantes que cruzan, lo que significaba que podían intentar cruzar nuevamente múltiples ocasiones, al no enfrentar repercusiones.

Ahora que terminó la aplicación del Título 42, el gobierno de EE.UU. vuelve a implementar una norma de décadas de antigüedad, conocida como Título 8, sobre la cual el secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, advirtió que tendrá consecuencias “más graves” para los inmigrantes que ingresan al país sin una autorización legal.

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) enfatizó repetidamente durante los últimos meses que los migrantes detenidos bajo la autoridad del Título 8 pueden enfrentar un proceso de deportación rápida, conocido como “expulsión acelerada”, y una prohibición de reingreso durante al menos cinco años. Aquellos que hagan intentos posteriores de ingresar a Estados Unidos podrían enfrentar un proceso penal, según el DHS.

publicidad

Sin embargo, el tiempo de procesamiento del Título 8 puede ser extenso, lo que representa un importante desafío para las autoridades que ya se enfrentan a una gran cantidad de detenciones en la frontera. En comparación, el tiempo de procesamiento según el Título 42 rondaba los 30 minutos porque los migrantes podían ser expulsados rápidamente, mientras que según el Título 8, el proceso puede demorar más de una hora.

Además, el Título 8 permite que los migrantes soliciten asilo, lo que puede derivar un proceso largo y demorada que comienza con una evaluación de temor creíble por parte de los funcionarios de asilo antes de que los casos avancen a través del sistema judicial de inmigración.

El Título 8 se ha seguido utilizando junto con el Título 42 desde que este último se implemento durante la pandemia, con más de 1,15 millones de personas detenidas en la frontera sur bajo el Título 8 en el año fiscal 2022, según la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de EE.UU, (CBP, por sus siglas en inglés). Más de 1,08 millones de personas fueron expulsadas bajo el Título 42 en la frontera terrestre sur durante ese mismo período.

Hay una nueva política fronteriza

La administración de Biden también está implementando política nuevas y estrictas ahora que terminó la implementación del Título 42, las cuales entran en vigor esta semana.

Eso incluye una nueva regla de asilo que prohibe en gran medida que los inmigrantes que pasaron por otro país busquen asilo en Estados Unidos. La norma, propuesta a principios de este año, supone que los migrantes no son elegibles para pedir asilo en EE.UU. si no buscaron refugio primero en un país por el que transitaron, como México, de camino a la frontera. Los inmigrantes que aseguren una cita a través de la aplicación CBP One estarán exentos, según los funcionarios.

Si se determina que los migrantes no son elegibles para recibir asilo, podrían ser expulsados a través del proceso de deportación rápida.

El Gobierno también planea devolver a México a cubanos, venezolanos, haitianos y nicaragüenses si cruzan la frontera ilegalmente, lo que marca la primera vez que Estados Unidos envía de regreso a ciudadanos no mexicanos a través de la frontera.

Altos funcionarios de la administración han enfatizado que las acciones son necesarias para alentar a las personas a que utilicen las vías legales para entrar a EE.UU. Eso incluye programas de permiso humanitario para que las nacionalidades elegibles soliciten ingresar a EE.UU., y ampliar el acceso a una aplicación para que los inmigrantes hagan una cita para presentarse en un puerto de entrada.

El Departamento de Estado también planea abrir alrededor de 100 centros regionales de procesamiento en el hemisferio occidental, donde los migrantes pueden presentar una solicitud para entrar a EE.UU., aunque el cronograma no está claro.

“Sin embargo, hemos combinado esto con un sólido conjunto de consecuencias para los no ciudadanos que, a pesar de tener estas opciones disponibles, continúan cruzando ilegalmente la frontera”, dijo un alto funcionario de la administración a periodistas este martes.

Este artículo fue publicado el 11 de mayo y ha sido actualizado.