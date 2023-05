Lasso dice que frenó ''un plan macabro'' para el regreso de Correa 1:59

(CNN Español) -- El presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, decretó este miércoles la denominada "muerte cruzada", que disuelve la Asamblea Nacional. En medio del juicio político que enfrentaba por el presunto delito de peculado, del que se declara inocente, Lasso invocó el recurso constitucional que lleva a convocar elecciones para el Legislativo y el cargo de presidente. En entrevista con Ana María Cañizares de CNN en Español, Lasso dijo que el juicio político era "un macabro plan para tomarse el control de las instituciones del Estado".

En su anuncio en la mañana, Lasso decidió "aplicar el artículo 148 de la Constitución de la República que me otorga la facultad de disolver la asamblea nacional por grave crisis política y conmoción interna".

Lasso, quien no quiso confirmar en la entrevista a CNN si se lanzará a la reelección, señaló a su Gabinete que se deben llevar a cabo las acciones que no se han podido efectuar en los dos años que lleva su Gobierno.

Lasso critica un plan "macabro"

"Al haber disuelto la Asamblea Nacional, ha perdido efectividad este macabro plan para tomarse el control de las instituciones del Estado para producir impunidad y visibilizar el retorno de un presidente que ha sido sentenciado por corrupción por la Corte Nacional de Justicia y que no quiere cumplir con la pena establecida de ocho años".

"Venían por mí, luego por la fiscal, luego por el contralor, por el procurador y por más instituciones del Estado", dijo.

El presidente le aseguró a CNN que con la "muerte cruzada" no pretendió esquivar el juicio político. "Yo quise ir a defenderme porque soy inocente, porque no he cometido peculado y porque de manera abusiva pretendían destituir me sobre la base de unos contratos suscritos en el Gobierno anterior".

La Asamblea Nacional de Ecuador había resuelto proceder al enjuiciamiento político en contra del presidente Guillermo Lasso, por presunta participación en el delito de peculado. Según la oposición, el mandatario no dio por terminado un contrato entre la Flota Petrolera Ecuatoriana (Flopec) y el consorcio Amazonas Tankers para el transporte de derivados de petróleo, lo cual supuestamente habría representado perjuicios a las arcas estatales.

Detrás de la decisión de "muerte cruzada"

Lasso dijo que la decisión de la "muerte cruzada" fue "de un calado muy profundo que no se la toma en un minuto ni en un día".

"Es un proceso de reflexión de varias semanas, por no decir de varios meses, mirando una actitud belicosa de los opositores, quienes se dieron por plantear un juicio político acusándome de un delito que no existe en el Código Penal ecuatoriano, que es peculado por omisión y sobre todo, sin fundamentos, sin pruebas ni testigos. Y tratándose de unos contratos de una empresa pública que fueron firmados en el Gobierno anterior. Realmente una barbaridad".

Lasso dijo que "los ciudadanos de a pie en la calle" decían hay que "terminar con esta Asamblea de tan baja calidad. Una popularidad no mayor al 4%. Es una Asamblea que cayó en desprestigio y censurada y cuestionada por la mayoría de la sociedad ecuatoriana".

Lasso dijo que puso "por delante a la Patria, al Ecuador y por encima de cualquier interés personal" y dejó en claro que la Constitución le da la facultad de emitir el decreto.

"Al firmar el decreto, yo he voluntariamente reducido mi programa de Gobierno, mi plan de gobierno, por dos años más a probablemente cuatro o cinco meses, que dure todo el proceso hasta elegir un nuevo presidente, unos nuevos asambleístas que van a durar exclusivamente lo que le resta a mi periodo de gobierno".

Lo que sigue

Las elecciones generales anticipadas de Ecuador se celebrarán en un plazo de 90 días, pero la autoridad electoral del país aún no fija una fecha para la votación, anunció este miércoles la presidenta del Consejo Electoral de Ecuador (CNE), Diana Atamaint, en una conferencia de prensa en Quito.

En caso de que ningún candidato obtenga la mayoría absoluta en la primera vuelta de las elecciones, se fijará una segunda vuelta para una fecha posterior, dijo Atamaint.

La figura le permite a Lasso gobernar por decretos-leyes de urgencia económica mientras se realizan elecciones para presidente y legisladores en 90 días.

El presidente de Ecuador Guillermo Lasso firmó el primer decreto presidencial para fortalecer la economía de las familias, con el cual bajará impuestos a las familias, a negocios populares, taxistas y artesanos.

Las reacciones a la muerte cruzada

Asambleístas de la opositora Unión Por La Esperanza (UNES) dijeron a CNN este miércoles que no actuarán contra el decreto de 'muerte cruzada' del presidente Lasso, aunque la consideran "ilegal".

En tanto, en entrevista con CNN en Español, el expresidente Rafael Correa, dijo que la "conmoción interna" que citó Lasso al decretar la disolución de la Asamblea Nacional "no existe". También dice que su movimiento no tiene la capacidad de organizar movilizaciones y descarta violencia en las calles debido a la impopularidad de Lasso y a que los ecuatorianos "saben que está la salida del voto popular".

El portavoz del Departamento de Estado de Estados Unidos, Vedant Patel, dijo que la relación bilateral con Ecuador "sigue siendo fuerte", después de que el presidente Guillermo Lasso firmara este miércoles el decreto de la denominada "muerte cruzada", que disuelve la Asamblea Nacional.

El Gobierno de Perú informó este miércoles que respalda el "proceso democrático" en Ecuador tras la disolución de la Asamblea Legislativa de ese país.

Con información de Ana María Cañizares