Asamblea de Ecuador decide proceder al enjuiciamiento contra el presidente Lasso

(CNN Español) –– Con 88 votos a favor, la Asamblea Nacional de Ecuador resolvió proceder al enjuiciamiento político en contra del presidente Guillermo Lasso, por presunta participación en el delito de peculado.

La decisión se produce apenas tres días después de que la Comisión de Fiscalización de Ecuador no lograra los votos necesarios para aprobar el informe que sugería “no” enjuiciar a a Lasso. El texto del reporte señalaba que, durante el trámite de juicio político, en la Comisión de fiscalización no se pudo demostrar que el presidente Lasso haya sido parte de una estructura para la malversación de fondos públicos.

El informe obtuvo 5 votos en contra y 4 a favor de los legisladores miembros de la Comisión.

La Corte Constitucional admitió en marzo pasado que la Asamblea proceda con el trámite de juicio político contra Lasso en relación a un contrato de la Flota Petrolera Ecuatoriana (Flopec) y el conglomerado Amazonas Tankers para el transporte de petróleo, que habría representado un perjuicio a las arcas estatales.

Sin embargo, el Contralor General del Estado, Carlos Riofrío, informó durante la etapa de pruebas en la comisión de fiscalización que, tras una auditoría al contrato suscrito en 2018 (antes del gobierno de Lasso), no se recomendó la terminación unilateral del mismo y, aunque hubo un informe borrador con indicios de responsabilidad penal por US$ 6 millones, Riofrío dijo que nunca se aprobó porque “no hubo dolo”, es decir, que la persona no ha actuado con la intención de hacer daño por acción u omisión, según el Código Penal de Ecuador.

Durante una entrevista con Andrés Oppenheimer en abril pasado, Guillermo Lasso sostuvo que no ha cometido peculado, por lo que había decidido "ir a la Asamblea Nacional, defenderme, porque tengo que defender mi honor también, no he cometido peculado y se lo tengo que decir a todos los asambleístas", señaló en ese momento.

Con información de Ana María Cañizares y Andrés Oppenheimer.