(CNN) -- La secretaria del Tesoro de Estados Unidos, Janet Yellen, reafirmó este lunes el 1 de junio como la fecha límite estricta para elevar el techo de la deuda y dijo que se espera que Estados Unidos no pueda pagar todas sus deudas en poco más de una semana.

Si no se llega a un acuerdo para evitar que Estados Unidos deje de pagar su deuda, el país podría caer en un caos económico, afectando a millones de estadounidenses, desde inversionistas hasta beneficiarios del Seguro Social.

Sin embargo, los consumidores pueden tomar medidas para salvaguardar sus finanzas de algunos de los efectos de la crisis.

No hay muchos precedentes sobre qué hacer en caso de un incumplimiento federal, ya que nunca antes ha sucedido. Si el Gobierno no eleva el techo, Estados Unidos no entrará automáticamente en default. El Departamento del Tesoro tiene suficiente para cubrir algunas obligaciones, pero no está claro qué protocolo adoptaría para manejar los pagos.

Así que en caso de que esto llegue a ocurrir, así es como puedes prepararte para un posible incumplimiento de pago de la deuda del Gobierno estadounidense.

Las familias de militares deben guardar dinero extra

Algunos trabajadores del Departamento de Defensa pueden ver retrasados sus cheques de pago, eso incluye a más de 2 millones de trabajadores civiles federales y alrededor de 1,4 millones de militares en servicio activo. Los contratistas del Gobierno federal también podrían sufrir un retraso en los pagos, lo que podría afectar su capacidad para compensar a sus trabajadores, informó anteriormente CNN.

Mike Hunsberger, propietario de Next Mission Financial Planning y veterano de la Fuerza Aérea, dijo que las familias de militares de EE.UU. deben asegurarse de tener dinero extra y que sus fondos de emergencia se completen para superar un cheque de pago perdido. Para aquellos con presupuestos reducidos, Hunsberger sugirió volver a mirar para ver si hay algo más que recortar, al menos temporalmente.

Cada servicio militar tiene una organización que puede ayudar con préstamos temporales para aquellos que podrían estar en apuros: piensa en un auto averiado o un boleto de emergencia a casa por la muerte de un familiar, dijo Hunsberger. Algunos bancos con orientación militar también podrían ser de ayuda.

Aquellos que reciben beneficios de veteranos también deben tener una reserva de emergencia preparada: los pagos por discapacidad y las pensiones para algunos veteranos estadounidenses de bajos ingresos y sus familias sobrevivientes podrían verse afectados por un incumplimiento.

Espera volatilidad en los bonos

Los inversores en bonos deben esperar volatilidad incluso durante las negociaciones del acuerdo. Los bonos del Tesoro de EE.UU. se consideran los activos más seguros del mundo porque están respaldados por la plena fe y el crédito de Estados Unidos, pero la incertidumbre sobre un acuerdo de techo de deuda agrega riesgo.

Con los bonos del Tesoro, la pregunta clave es cuándo se pagará a los inversores, no si se les pagará.

Los expertos asumen que incluso si Estados Unidos supera brevemente la fecha "X", se resolverá rápidamente y el Gobierno cumplirá con sus obligaciones, informó CNN.

Si inviertes en bonos, presta atención al vencimiento de tus letras del Tesoro.

Aquellos que han invertido en letras del Tesoro con vencimiento el 1 de junio o inmediatamente después y que definitivamente necesitan su dinero en ese momento, por ejemplo, para pagar sus propias cuentas, podrían considerar vender esas letras ahora y reinvertir en letras que vencen antes, sugirió Collin Martin, director y estratega de Renta Fija del Schwab Center for Financial Research, en una entrevista con CNN.

Y para aquellos en fondos de bonos, verifica que la porción de bonos de tu cartera tenga una exposición adecuada a bonos de mediano y largo plazo, en lugar de estar demasiado ponderada hacia bonos de corto plazo de mayor rendimiento.

Apégate a las inversiones de alta calidad

Mantente alejado de los bonos basura corporativos o los bonos de mercados emergentes, informó anteriormente CNN. Esto se debe a que, si EE.UU. incumple, los instrumentos de deuda de alto riesgo serán los más presionados.

“Si necesitas pedir dinero prestado, necesitas la confianza de los mercados para que te presten”, dijo Martin.

“Nuestra orientación general es que los inversionistas mantengan una cartera equilibrada de acuerdo con sus objetivos y sean disciplinados. Una visión a largo plazo es especialmente importante durante los períodos de incertidumbre”, dijo previamente a CNN la portavoz de Vanguard, Jessica Schifalacqua.

Las acciones podrían perder hasta un tercio de su valor incluso si se llega a un acuerdo, borrando US$ 12 billones en deuda familiar, dijo Moody's Analytics.

Haz los ajustes necesarios a tu plan 401(k)

Revisa tu asignación de capital a bonos y haz los ajustes necesarios, aconsejó Martin. Las acciones, que son inversiones más riesgosas que los bonos, probablemente se volverán más volátiles a medida que se acerque la fecha límite, informó CNN.

No inviertas demasiado, a pesar de la tentación

Si EE.UU. incumple, tiene que resolverse, dicen los expertos. Y cuando lo haga, habrá un “repunte de alivio” en el mercado, dijo anteriormente a CNN Callie Cox, analista de Inversiones de eToro en EE.UU. Sin embargo, podría haber un período de corrección inmediato después de que se llegue a un acuerdo, ya que el Tesoro repone el efectivo que gastó cuando no pudo pedir dinero prestado, dijo a CNN Michael Reynolds, vicepresidente de Estrategia de Inversión de Glenmede.

Los inversores pueden verse tentados a comprar en la caída, pero hay “muchas otras presiones que pesan sobre la economía”, dijo Cox.

“No querrás invertir demasiado con una recesión en el horizonte”, dijo Reynolds. En su opinión, solo vale la pena aprovechar una venta de mercado si el S&P 500 cae por debajo del 16 % de su valor actual. Los inversores a corto plazo deberían ser aún más cautelosos, dijeron los expertos.

Prepárate para los retrasos del Seguro Social

El pago promedio para una de los 66 millones de personas que reciben beneficios del Seguro Social es de US$ 1.827 al mes, en 2023. Estos pagos podrían retrasarse en caso de incumplimiento de pago, pero Shai Akabas, director de Política Económica de la Bipartisan Policy Center, dijo que el Tesoro podría continuar haciendo pagos a tiempo debido al fondo fiduciario del programa de derechos.

Los beneficios se desembolsan cuatro veces al mes, el tercer día del mes y los tres miércoles. Se envían aproximadamente US$ 25.000 millones por semana, según la Oficina de Presupuesto del Congreso de EE.UU.

-- Jeanne Sahadi, Tami Luhby y Elisabeth Buchwald, de CNN, contribuyeron a este informe.