La ex primera dama de Estados Unidos Rosalynn Carter padece demencia, según el Centro Carter

Washington (CNN) -- Rosalynn Carter, la ex primera dama de Estados Unidos y esposa del expresidente Jimmy Carter, padece demencia, anunció este martes el Centro Carter.

"La familia Carter comparte que la ex primera dama Rosalynn Carter tiene demencia. Sigue viviendo felizmente en su casa con su marido, disfrutando de la primavera en las Llanuras y de las visitas con sus seres queridos", anunció el centro. No se facilitaron de inmediato detalles adicionales sobre Carter, de 95 años, y el Centro dijo que no preveía hacer más comentarios.

El Centro dijo que, al compartir la noticia del diagnóstico de Carter, ayudó a "aumentar las conversaciones importantes en las mesas de cocina y en los consultorios médicos de todo el país". Como primera dama, Carter hizo de la defensa de la salud mental su plataforma y formó una comisión presidencial sobre la materia durante su estancia en la Casa Blanca, un legado que continúa en la actualidad.

El expresidente Carter, de 98 años, comenzó en febrero a recibir cuidados paliativos a domicilio tras una serie de breves estancias en el hospital.