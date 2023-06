Qué significa ser de género fluido

(CNN) -- Para algunas personas, el género no consiste solo en ser hombre o mujer; de hecho, la forma en que uno se identifica puede cambiar cada día o incluso cada pocas horas.



La fluidez de género, cuando la expresión de género oscila entre lo masculino y lo femenino, puede manifestarse en cómo nos vestimos, expresamos y describimos.

El género de cada persona existe en un espectro, según Dot Brauer, directora del Centro LGBTQA de la Universidad de Vermont. La expresión de género progresiva es la norma en la universidad, que ofrece baños de género neutro y permite a los estudiantes utilizar sus nombres preferidos.

"Si te imaginas el espectro e imaginas la expresión más femenina que hayas visto nunca y la más masculina que hayas visto nunca, imagínate en qué punto te encuentras", dijo Brauer.

Brauer, que se identifica como gender-queer y prefiere el pronombre "they", en inglés, dijo que la identificación de género se trata de lo que se siente bien para la persona.

La información es fluida

"En mi generación, toda la información que me llegaba estaba filtrada a través de perspectivas muy limitadas y lenguajes limitantes. Así que, por ejemplo, si iba a informarme sobre el género, lo iba a hacer a través de la clase de salud en un plan de estudios establecido por el Consejo de Educación", dijo Brauer.

Dado que los millennials crecieron con el Internet, los miembros de esa generación pueden encontrar fácilmente información sobre temas como la expresión de género, añadió Brauer, de 58 años.

Lee Luxion, que tiene 26 años y también prefiere el pronombre "they", puede despertarse como hombre o como mujer, a veces como ambos y otras como ninguno.

"La forma en que lo expreso suele ser cómo me visto, cómo me peino. Pero luego mis gestos cambian. La forma de hablar también puede cambiar un poco", dice Luxion.

Luxion está de acuerdo en que el Internet, junto con la aparición de celebridades de género fluido como Ruby Rose, de "Orange Is the New Black", ha hecho que los millennials se sientan más cómodos expresando su género.

"No debería haber un sentido de lo que es normal y lo que no lo es", dijo Luxion. "Y (con) más representación de personas transgénero o de género fluido o no binario, es más probable que nos sintamos seguros de serlo también públicamente".

Hay muchos conceptos erróneos sobre la fluidez de género, según los miembros de la comunidad. La fluidez de género no determina la preferencia sexual de una persona.

La fluidez de género no es equivalente a la transexualidad, en la que la identidad de género de una persona es distinta de la que se le asignó al nacer.

Luxion rechaza la idea de que la fluidez de género no es un género válido, un estribillo que han oído una y otra vez.

"La fluidez de género es mucho más que decir 'oh, quiero resaltar los rasgos femeninos que tengo' o 'quiero resaltar los rasgos masculinos que tengo'. Es un cambio físico, mental y, para mí, emocional en mi forma de interactuar con el mundo".

Más que apariencia

Theresa "TDo" Do, de 37 años, nació en San Francisco y creció siendo mujer, pero nunca se sintió así. Aparece andrógina con un corte de pelo corto y expresa su fluidez de género en su forma de comportarse.

En situaciones en las que Do se siente desafiada, dice, se siente más masculina y se expresa de ese modo.

"El tono de mi voz cambia. Es un poco más directo. Mi voz baja un poco", explica. "Me han dicho que camino muy masculinamente e inflo el pecho al andar".

Cuando siente que está en un lugar más seguro, se vuelve más femenina.

"Mi voz se eleva un poco. Dejo caer los hombros. Dejo que la gente se acerque a mí emocional y físicamente", explica Do. "Para mí en particular, cuando estoy en contacto con mi lado femenino, me siento suave".

Brauer afirma que las percepciones de los demás y la interpretación que cada persona hace de su propio género influyen en la forma de transmitirlo.

"Hay un intercambio constante. La identidad es esta cosa rara que existe entre nosotros. Es como una percepción, un espacio de pensamiento, entre nosotros y los demás", explican.

Thomas Webb, de 33 años, se identifica como de género fluido y se siente masculino "dos tercios" del tiempo. La expresión de género fluido de Webb alterna de lo masculino a lo femenino con su forma de vestir, de los trajes a las faldas.

"Cuando estaba en el instituto, no recuerdo que existieran palabras así. No conocí la palabra 'gender-queer' hasta los 20 años. Utilizaba términos como 'travesti' o 'drag' para describirme, porque era lo único que conocía en aquel momento", explican.

Criar a un niño de género fluido

Franki Davis, de 14 años, se identifica como "demiboy" de género fluido y utiliza el pronombre "they".

"Demiboy" significa que una persona se identifica parcialmente como hombre.

Franki tiene el pelo verde brillante y un aspecto andrógino y neutro. Como a cualquier adolescente, le gusta ir a conciertos, tomarse fotos y hablar por Skype con sus amigos.

Franki descubrió su identidad de género durante la adolescencia. Y cuando se reconoció públicamente como demiboy, su madre, Kristen Shaw, comenzó a educar a Franki en casa debido a la ansiedad que sufría en el colegio.

"Mi mayor preocupación era que iba a estar más aislado y las limitadas amistades que tienen socialmente", dijo Shaw.

Shaw dijo que le diría a un padre de un niño como el suyo que entienda que es importante dejarles crecer.

"Antes de que nacieran nuestros hijos, lo más importante era que proclamáramos que lo único que queríamos era un bebé sano. Y si tenemos la suerte de tenerlo, entonces nos limitamos a partir de ahí. Es un proceso de un día a la vez. Nuestro trabajo es animarles en la vida y prepararles para el éxito", afirma.

Opinión e interseccionalidad

Brauer escribe en un artículo titulado "Gender: It's Complicated" que las generaciones más jóvenes ven la identidad a través de "la lente de la interseccionalidad", que incluye edad, sexo, ubicación, clase socioeconómica y otros factores.

"Yo podría ser percibido como alguien que tiene sexo femenino para ser bastante masculino según los estándares de género de feminidad que existen" en el Atlántico medio, dijo Brauer. "Pero aquí, en Vermont, los estándares de género y feminidad son diferentes. Así que aquí no me verían ni excesivamente masculina ni excesivamente femenina".

Cuando Do está en la oficina, dice, recibe miradas de clientes al expresar su fluidez de género.

"En una reunión de negocios, quizá tenga que esforzarme un poco más para ganarme el respeto de los demás", afirma. Y cuando sale de la "burbuja de San Francisco", siente más tensión.

Webb, que vive en el sur de California, dijo que no se ha sentido discriminado porque dejó de vestir públicamente ropa de mujer y ahora viste de forma andrógina. A su parecer, es más fácil vestirse de hombre que de mujer.

"La gente confunde personalidad y género. Mi personalidad no es estereotípicamente femenina. Así que incluso cuando llevo falda y todo, la gente me ve como un hombre con falda, para bien o para mal. ... No creo que me traten como lo harían con muchas personas trans u otras personas de género fluido que actúan de forma más femenina", afirma Webb.

Para Luxion, decirle a alguien su identidad de género puede provocar respuestas hirientes.

"Cuando recibo respuestas negativas o gente que me dice que mi género no es válido o que está equivocado, es frustrante e hiriente, pero en realidad me entristece que la gente todavía no esté dispuesta a dar un paso atrás", dijo Luxion. "No hace daño a nadie. Así que no entiendo por qué se oponen tanto".