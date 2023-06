El Dr. John Forsyth trabajaba como médico de urgencias en Cassville, Missouri. Su cuerpo fue encontrado en un lago del noroeste de Arkansas. Crédito: Policía de Cassville Missouri/AP

(CNN) -- John Forsyth, médico de urgencias, envió un mensaje de texto a su prometida la madrugada del 21 de mayo. Le dijo que acababa de terminar su turno de noche en el hospital y que la vería en un rato.



Después dejó de responder a los mensajes de forma abrupta, según su hermano, Richard Forsyth. Y esa fue la última vez que sus seres queridos supieron de él.

Las imágenes de vigilancia de ese día mostraban al médico caminando hacia su furgoneta cámper, la casa rodante, fuera del hospital de Cassville, Missouri, según su hermano. Los investigadores dijeron a la familia que encontraron su Infiniti sin cerrar en un parque cercano. Dentro del vehículo estaban sus dos teléfonos celulares, su cartera, su pasaporte, su carné de conducir, su maletín de trabajo y las llaves de su auto y de su cámper, según Richard Forsyth.

Para la familia, era señal de que algo iba muy mal. Forsyth nunca iba a ninguna parte sin sus teléfonos por si recibía llamadas sobre sus pacientes, dijo su hermano.

La familia pasó días frenéticos buscando y publicando avisos de personas desaparecidas en las redes sociales antes de que un kayakista descubriera el cuerpo de Forsyth este martes por la tarde en el lago Beaver, en el noroeste de Arkansas, dijo la Oficina del Sheriff del Condado de Benton en un comunicado.

El cuerpo fue encontrado cerca de la orilla, a unos 32 kilómetros al sur de Cassville, y tenía una aparente herida de bala.

Es un final trágico para alguien que parecía estar comenzando un nuevo y prometedor capítulo de su vida. John Forsyth le había pedido matrimonio a su novia tres días antes de desaparecer y miraba al futuro con ilusión después de que se finalizara su divorcio recientemente, dijo su hermano.

"Los últimos días han sido un infierno. Estamos devastados", dijo Richard Forsyth a CNN. "Estábamos todos reunidos cenando con la familia, la familia extensa y la prometida de John cuando la policía estatal vino a informar que habían encontrado su cuerpo. Hemos estado conmocionados desde que recibimos la noticia. La revelación de que le habían disparado ha provocado nuevas oleadas de angustia".

Las imágenes de vigilancia mostraron su auto en un parque local

El descubrimiento de los restos de Forsyth ha conmocionado a la comunidad de Cassville, una ciudad de unos 3.000 habitantes situada en los Ozarks del suroeste de Missouri, no lejos de la frontera con Arkansas. Forsyth era médico en el Mercy Hospital de la ciudad, donde su familia dice que había trabajado durante dos décadas.

Forsyth, de 49 años, fue visto por última vez alrededor de las 7 de la mañana, hora local, del 21 de mayo, según informó el Departamento de Policía de Cassville en un comunicado. Se denunció su desaparición a la mañana siguiente, después de que no se presentara a su turno sin avisar a nadie.

Forsyth era tan apasionado de su trabajo que dormía en su cámper en el estacionamiento del hospital cuando tenía turnos consecutivos, por lo que su ausencia del trabajo hizo sonar las alarmas, dijo su hermano.

Los familiares organizaron grupos de búsqueda y crearon una página de Facebook para ayudar a encontrar respuestas. Los pacientes de John Forsyth compartieron mensajes en la página sobre sus experiencias positivas con él. Detectives aficionados analizaron retazos de información y publicaban teorías.

Con cada nuevo detalle, surgían más preguntas.

Según Richard Forsyth, de 47 años, la policía informó a la familia que las cámaras de vigilancia mostraban al médico caminando hacia su cámper cerca del hospital la mañana del 21 de mayo. Las imágenes de vigilancia también captaron su vehículo llegando a un parque acuático de Cassville poco después y un todoterreno blanco estacionándose cerca de él. El médico salió entonces del auto y se alejó, pero no está claro adónde fue, dijo Richard Forsyth.

Encontrar objetos personales como los teléfonos de Forsyth en su cámper fue otra señal de alarma, dijo su hermano.

"Nunca iba sin estos objetos esenciales", dijo Richard Forsyth. "Eso decía que algo estaba terriblemente mal".

Forsyth tenía previsto visitar a sus hijos fuera del estado al día siguiente

Dana Kammerlohr, jefa de policía de Cassville, confirmó que el cuerpo de Forsyth fue encontrado en el condado de Benton, Arkansas, pero se negó a proporcionar más información, citando la investigación en curso.

La Oficina del Sheriff del Condado de Benton dijo que su investigación está en curso y que no pueden dar más detalles.

Mientras tanto, Richard Forsyth dijo que la muerte de su hermano dejó pasmada a la familia.

El padre de ocho no solo se comprometió recientemente, sino que tenía pasajes de avión para salir al día siguiente hacia Idaho y Utah para visitar a algunos de sus hijos, dijo su hermano.

John Forsyth había finalizado recientemente su divorcio y se le había ordenado pagar miles de dólares al mes en concepto de pensión alimenticia y manutención de los hijos, dijo Richard Forsyth.

"John Forsyth es un hijo, hermano, padre y miembro de la comunidad muy querido. Ha servido a los demás como médico durante más de veinte años. Nada en la vida puede preparar a una familia para la preocupación y la angustia que conlleva una situación de pesadilla como ésta", publicó la familia en las redes sociales.

Su hermana, Tiffany Forsyth, imploró a los investigadores que ayudaran a la familia a encontrar respuestas.

"A menudo he sentido que Johnny y yo somos dos caras de la misma moneda. Nuestras vidas nos han llevado en direcciones muy diferentes, pero en el último par de años nos hemos unido por nuestro intenso deseo de comprender los misterios del universo, y he atesorado esas conversaciones como joyas preciosas", publicó en Facebook tras la desaparición de su hermano, antes de que se encontrara su cuerpo.

"Rara vez conozco a alguien con quien pueda intercambiar ideas como él...", añadió. "Tenemos mucho más de lo que hablar".

Richard Forsyth: "Estaba más feliz que nunca"

Días antes, el 17 de mayo, los dos hermanos se reunieron para cenar en un restaurante local, dijo Richard Forsyth.

Los hermanos estaban interesados por las criptomonedas y charlaron sobre sus ideas de negocio.

"Hablamos de muchas cosas... de lo feliz que estaba. Hablamos de nuestro proyecto de criptomoneda... hablamos de la vida. Nuestros planes para renovar un edificio", dijo Richard Forsyth.

Su hermano no mencionó ningún temor o preocupación durante la cena, dijo Richard Forsyth. En el pasado, sin embargo, John había hecho comentarios que suenan preocupantes en el contexto de su desaparición, dijo.

"En varias ocasiones, ha hablado de escenarios... (en caso de que) ya no estuviera por aquí", dijo Richard Forsyth. "Planes de continuidad".

Los investigadores dijeron a la familia que están trabajando para recuperar información de los teléfonos de John Forsyth.

Mientras tanto, Richard Forsyth sostiene que no tiene razones para creer que su hermano murió por suicidio.

"Puedo dar una charla TED sobre por qué mi hermano no se suicidó", dijo. Richard Forsyth añadió que, hasta donde él sabe, su hermano no tenía un arma.

"Se trata de un hombre que acababa de comprometerse, estaba implicado en labores filantrópicas y otros proyectos que le apasionaban, estaba haciendo planes para el futuro. Amaba a sus hijos y estaba muy orgulloso de ellos. Sentía devoción por ellos y tenía pasajes de avión para ir a verlos. Describía a su prometida como el amor de su vida", añadió Richard Forsyth.

"Estaba más feliz que nunca. Incluso había comenzado a plantar un jardín. Este no es el perfil de alguien que se suicidó".