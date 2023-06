Estas decisiones no fueron populares. Jimmy Carter las tomó de todos modos

(CNN) -- Una parte importante del legado de Jimmy Carter no ha recibido demasiada atención, ni siquiera en medio de la reciente avalancha de homenajes al 39º presidente de Estados Unidos tras ingresar en un centro de cuidados paliativos.

Las medidas que Carter tomó durante su presidencia siguen dando forma a Estados Unidos décadas después de que dejara el cargo. Pero no le ayudaron en las urnas.

Gracias a las medidas de Carter, cientos de miles de personas que huían de la persecución tuvieron la oportunidad de llegar a Estados Unidos cuando él era presidente. Y millones más se reasentaron en Estados Unidos después de que dejara el cargo.

"Era muy consciente del costo político", afirma el biógrafo de Carter Kai Bird, autor de "The Outlier: The Unfinished Presidency of Jimmy Carter". Cuando se trataba de abordar cuestiones difíciles, dice Bird, Carter no rehuía a la hora de hacer lo que creía correcto.

Y ahí es donde Carter se encontró en el verano de 1979, tomando una decisión que iba en contra de lo que las encuestas decían que quería la mayoría de los estadounidenses.

Las escenas al otro lado del mundo eran devastadoras.

Cientos de miles de personas que huían de la opresión gubernamental en el sudeste asiático se lanzaban al mar, y muchos se ahogaban mientras intentaban escapar.

Una crisis que comenzó antes de que Carter asumiera el cargo se volvía cada día más grave. En 1978, Carter ordenó a los barcos estadounidenses que recogieran a los refugiados que huían en barco. Un año después, el éxodo no hizo más que intensificarse.

Y mientras los líderes mundiales se reunían para debatir los principales problemas a los que se enfrentan sus países, Carter adoptó una postura drástica, al anunciar que Estados Unidos duplicaría el número de refugiados aceptados mensualmente procedentes de la región, de 7.000 a 14.000. La medida, según la prensa de la época, pretendía impulsar a otros países a tomar medidas similares.

No era políticamente popular. Como señaló el escritor Thu-Huong Ha en un artículo de 2016 para Quartz, una encuesta de CBS y The New York Times mostró que el 62% de los estadounidenses lo desaprobaba. Y una encuesta de Gallup indicaba que el 57% de los estadounidenses se oponía a que Estados Unidos flexibilizara sus políticas de inmigración para los refugiados de la región.

Carter lo hizo de todos modos.

"Estamos preparados para actuar con la compasión que tradicionalmente ha caracterizado a Estados Unidos cuando se enfrenta a estas situaciones de crisis humana", dijo Carter en un comunicado difundido por la Casa Blanca al anunciar la nueva política. "Miles de vidas humanas están en juego".

Bee Nguyen dice que es algo que su familia nunca olvidó.

"Mi madre es lo que se consideraría apolítica. Mi padre es conservador. ...(El presidente Carter) fue la única persona política de la que mis dos padres hablaban con respeto y cariño, y siguen haciéndolo hasta el día de hoy", dice Nguyen, exrepresentante del estado de Georgia.

Ese respeto, dice Nguyen, se lo ganó Carter con acciones que cambiaron el curso de la vida de sus padres.

Nguyen cuenta que sus padres huyeron de Vietnam en barco en 1978. Un pescador tailandés los rescató y pasaron meses en campos de refugiados en Tailandia.

"Mis padres arriesgaron sus vidas. Abandonaron un país en el que sufrieron la pérdida de libertades civiles, en el que mi padre fue encarcelado por su propio gobierno. Buscaban la libertad", dice Nguyen.

La encontraron en Iowa, adonde se trasladaron en 1979.

"Solo pudieron hacerlo gracias a la valentía política del presidente Carter", afirma.

As #AAPIHeritageMonth comes to a close, I honor every day: my father – he served in the Vietnamese army, was imprisoned by his government & built a life in America as an engineer & pharmacist. My mother – she helped facilitate her family's escape by boat & raised 5 daughters. ♥️ pic.twitter.com/VZa8vYxQIj

— Bee Nguyen 🐝 (@BeeForGeorgia) May 25, 2023