India es el país más poblado del mundo, y ahora se prepara para ser una fuerza turística

Los 5 países con más población en el mundo 1:26

(CNN) -- Tras convertirse recientemente en la nación más poblada del mundo, India ha suscitado muchas especulaciones sobre si seguirá superando a China en otros ámbitos.

Todas las miradas se centran ahora en la creciente influencia de la superpotencia del sur de Asia en la escena mundial. Y el sector turístico no es una excepción.

Para 2024, se espera que los indios gasten más de US$ 42.000 millones al año en viajes al extranjero, según informes recientes.

India está experimentando lo que Omri Morgenshtern, director general del sitio web de viajes y reservas Agoda, denomina un "boom" turístico, y actualmente es "el destino emisor de mayor crecimiento".

Aunque el número total de viajeros procedentes de otros países es mayor, el sector turístico de ninguna nación crece tan rápido como el indio, añade.

publicidad

Tampoco se trata sólo del número de personas que viajan. El país sigue invirtiendo miles de millones de dólares en hacer crecer su industria aeronáutica y consolidar su condición de centro de viajes.

Una serie de inversiones audaces

Los expertos afirman que gran parte de la trayectoria de crecimiento saliente de India está siendo impulsada por mejoras en las infraestructuras y una expansión de su sector de la aviación.

El gobierno indio anunció este año que planea gastar 980.000 millones de rupias (US$ 11.900 millones) hasta 2025 en la construcción y modernización de aeropuertos dentro del país, informó Reuters.

Entre ellos se encuentra el Aeropuerto Internacional de Noida, en la ciudad de Jewar, en el estado de Uttar Pradesh. Su inauguración está prevista para 2024, según el Times of India, y está llamado a ser el mayor aeropuerto de Asia y mejorará la conectividad con la región de Delhi-Capital Nacional (NCR) y el oeste de Uttar Pradesh.

Gary Bowerman, fundador de Check-in Asia, una empresa de investigación y marketing centrada en el turismo, afirma que "el trabajo que (India) ha estado haciendo dentro del país está empezando a dar sus frutos. Tiene más aeropuertos, más terminales y más infraestructuras que hace una década".

Desde 2017, al menos 73 aeropuertos han entrado en funcionamiento en el marco del plan de conectividad regional de India. Mientras tanto, el Aeropuerto Internacional Indira Gandhi de Delhi se coló este año por primera vez en la lista de los 10 aeropuertos internacionales más transitados del mundo, con 59,5 millones de pasajeros pasando por sus puertas en 2022. (Hay que tener en cuenta que China seguía en gran medida cerrada al mundo debido a la pandemia hasta principios de 2023).

Morgenshtern afirma que el aumento del turismo emisor desde India es el resultado de la inversión no solo del Gobierno, sino también de las aerolíneas privadas.

"Creo que hay una combinación de inversiones del gobierno en los aeropuertos y de medidas muy, muy audaces de las propias aerolíneas para aumentar la capacidad", explica a CNN.

Algunas aerolíneas están sufriendo las consecuencias de estas medidas audaces, como Go First, una aerolínea india de bajo coste que se declaró en quiebra en mayo.

Bowerman cree que las aerolíneas de bajo coste como Go First han sido "vitales para el crecimiento" en el "mercado muy sensible a los precios" de la India.

"Pero los márgenes han sido muy bajos y la competencia feroz, y esto ha provocado el fracaso de algunas compañías de bajo coste o económicas de alto perfil, lo que sacude la confianza de los consumidores y repercute en el equilibrio general del mercado", añade.

A pesar de las dificultades, otras aerolíneas siguen ofreciendo opciones de bajo coste. Air India, por ejemplo, es propiedad al 100% del conglomerado indio Tata Sons. Como parte de sus esfuerzos por ampliar su oferta, la compañía anunció a principios de este año que operará vuelos tanto con la marca Air India como con Air India Express, tras haber fusionado previamente esta última con la otra aerolínea de bajo coste de Tata, AirAsia India.

Bowerman afirma que esta compañía de bajo coste y marca única indica que Air India "ve claramente el segmento de las LCC (compañías de bajo coste) como parte integrante de su propia estrategia de crecimiento y de la continua expansión del mercado de la aviación en la India".

Con las fusiones y la consolidación de aerolíneas bajo el paraguas de Tata, Air India es ahora la segunda mayor aerolínea nacional del país y su mayor compañía internacional, según un comunicado de Tata.

La aerolínea ha tomado otras medidas para facilitar el aumento de los viajes indios. En febrero, Air India compró casi 500 aviones nuevos, la mayor cantidad jamás adquirida en un solo pedido por una sola aerolínea. En los dos últimos años, la aerolínea también aumentó las frecuencias de las rutas existentes y añadió varias nuevas a destinos clave de Europa y Estados Unidos.

Air India no es la única aerolínea que se ha activado. A principios de junio, la aerolínea de bajo coste Indigo anunció la incorporación de 174 nuevos vuelos semanales y seis nuevos destinos en África y Asia.

Para satisfacer la creciente demanda de transporte aéreo, India también amplió su programa de arrendamiento de aviones tanto para rutas nacionales como internacionales, según declaró el ministro de Aviación Civil, Jyotiraditya Scindia, en la Cumbre de Aviación CAPA India celebrada en marzo.

Para atraer a más viajeros indios, Morgenshtern sugiere que ahora los países deben suavizar las restricciones de visado y aumentar el número de vuelos desde la India.

"Cuando ocurren esas dos cosas", dice, "entonces se produce la magia en un mercado en crecimiento como el indio".

Quién se beneficia

Según los datos recogidos por Agoda, los indios viajan ahora a países más diversos.

"Si nos fijamos en un lugar como Europa, vemos que son más los que van a Francia o Suiza", dice Morgenshtern. "Esos son dos países que no estaban entre los 10 principales destinos para los indios antes de la pandemia".

En 2019, los tres destinos más populares para los indios fueron Tailandia, Malasia e Indonesia.

En cuanto al sudeste asiático, los principales países frecuentados por los indios ahora son más o menos los mismos que hace cinco años, pero el número de viajeros ha aumentado.

"Vemos muchos más indios viajando a Vietnam, Singapur, Indonesia y Malasia. Todos ellos tenían viajeros indios antes, pero no en la medida en que los vemos aquí", afirma Morgenshtern.

Se espera que los viajes indios a Vietnam, por ejemplo, aumenten al menos un 1.000% respecto a los niveles anteriores a la pandemia, según Morgenshtern.

Tim Cook abre la primera tienda Apple en India 1:02

El sudeste asiático en general es claramente un destino de primer orden para los viajeros indios.

"Países como Singapur, Tailandia, Indonesia, todos ellos están tomando como referencia el crecimiento vertiginoso que vemos en cualquier lugar con los indios", afirma Morgenshtern.

Por el contrario, según los datos de Agoda, no son tantos los indios que viajan a Japón, Corea o Taiwán, lo que, según el director general, se debe en parte a su lejanía de la India, pero también podría reflejar una falta de concienciación.

"Cuando hablamos con las autoridades turísticas, reconocen que la India es una potencia en crecimiento y todas tienen algo previsto", afirma Morgenshtern. Pero a la hora de promocionar los destinos entre los clientes indios, "acaban de empezar".

India frente a China

Mientras que el mercado de viajes al extranjero de China se ha disparado en las dos últimas décadas, el auge de la India ha llegado un poco más tarde, lo que, según Bowerman, se debe en parte a lo diferentes que son sus sectores de aviación.

En India, el sector de la aviación se compone hoy predominantemente de aerolíneas privadas, que a menudo compiten entre sí.

En cambio, China tiene tres grandes grupos aéreos desarrollados y consolidados por el gobierno, cada uno de los cuales opera en regiones específicas: Air China tiene su sede en Beijing, China Eastern en Shanghái y China Southern en Guangzhou.

Como resultado, dice Bowerman, "el gobierno estatal chino pudo controlar realmente el volumen y la frecuencia de las rutas, sobre todo hacia el sudeste asiático y el noreste de Asia, porque tenía estos tres grupos que no compiten entre sí".

Según Bowerman, es más difícil para los destinos desarrollar más vuelos en la India porque tienen que tratar con varias aerolíneas.

"Éste", afirma Bowerman, "es un factor clave que frenó el crecimiento de India en la última década" en lo que se refiere a viajes al extranjero.

Antes de la pandemia, China era el mayor mercado emisor de turistas del sudeste asiático. En 2019, los países del sudeste asiático recibieron 32,3 millones de visitantes de China, pero solo 5,3 millones de India.

"Hay mucho que recuperar", dice Bowerman. Pero aún hay buenas noticias para India.

"Los patronatos de turismo del sudeste asiático están diversificando sus mercados para no depender únicamente de China", añade.

Sin embargo, si India espera superar a China en turismo emisor, Bowerman cree que puede tardar "posiblemente dos décadas".

"No se puede recuperar esa distancia en poco tiempo", afirma.