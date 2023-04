Los lugares más grandiosos del mundo en 2023, según TIME 1:14

(CNN) -- Cinco de los aeropuertos más transitados por pasajeros en 2022 están en Estados Unidos, de acuerdo con cifras preliminares de tráfico aéreo mundial.



En 2022, el aeropuerto internacional Hartsfield-Jackson de Atlanta fue el más transitado del mundo en cuanto a volumen de pasajeros, manteniendo el primer puesto que había recuperado en 2021 tras verse afectado por la pandemia del virus covid-19.

El Consejo Internacional de Aeropuertos (ACI, por sus siglas en inglés), una organización que representa a alrededor de 2.000 aeropuertos, publicó las clasificaciones el miércoles.

Los aeropuertos de Dallas/Fort Worth, Denver y Chicago O'Hare ocuparon los puestos segundo, tercero y cuarto, respectivamente. Los Ángeles fue el sexto aeropuerto más transitado en 2022.

El buen rendimiento de EE.UU. se debe a un saludable repunte del mercado nacional. Todos los aeropuertos del país entre los 10 primeros tienen una parte significativa de pasajeros nacionales: entre el 75% y el 95%, según ACI.

En 2021, ocho de los 10 aeropuertos más transitados estuvieron en Estados Unidos.

En términos generales, los mercados nacionales se están recuperando más rápido que los internacionales. “En los mercados internacionales claro que estamos sufriendo un poco más para recuperarnos,” dijo Luis Felipe de Oliveira, director general del consejo, en una entrevista a CNN Travel.

Sin embargo, el Aeropuerto internacional de Dubái (No. 5), London Heathrow (No.8) y Paris Charles de Gaulle (No.10) volvieron al top 10 en 2022, tras dos años pandémicos en los que se habían visto desplazados de puestos que ocupaban antes del covid.

El aeropuerto londinense registró el mayor salto interanual de tráfico de los 10 principales, con un aumento de casi el 218% en el volumen de pasajeros desde 2021, gracias al levantamiento de las restricciones en marzo de 2022.

Y el de Dubái fue el aeropuerto No.1 para pasajeros internacionales, seguido del London Heathrow y el Amtersdan Schiphol.

Entre los nuevos añadidos al top 10 de 2022 están el Aeropuerto de Estambul en posición No.7 y el Aeropuerto internacional Indira Gandhi en Nueva Delhi en el puesto No. 9.

Por primera vez en años, no hay aeropuertos chinos en la lista de los 10 más transitados. Después de Estados Unidos, China es el segundo mercado mundial de vuelos domésticos.

El tráfico global en 2022 alcanzó casi 7.000 millones de pasajeros, 73,8% del total de 2019, en donde el 80% de vuelos fueron domésticos y el 60% internacionales, según cifras de ACI.

El transporte aéreo debería ser "mucho mejor" en 2023

El año pasado también se produjeron grandes interrupciones del transporte aéreo en algunas regiones, debido a un aumento de la demanda que superó el incremento de personal y capacidad, que se había recortado al inicio de la pandemia.

Este año debería ser “mucho mejor,” dijo De Oliveira, señalando que el sistema aéreo es un “ecosistema".

“No podemos tener una aerolínea sin un aeropuerto. No podemos tener un aeropuerto sin aerolíneas, pero no tenemos una industria sin los clientes, los pasajeros".

"Por eso para nosotros es muy importante mantener y trabajar conjuntamente con todo el ecosistema para ofrecer un buen servicio a nuestros pasajeros. Y en ese sentido, estamos mucho más preparados que el año pasado para hacer frente a la demanda", afirmó.

¿Una de las mayores lecciones de la pandemia para el sector? La necesidad de una colaboración mundial. "No podemos tomar decisiones que no se basen en hechos, que no se basen en la ciencia", dijo de Oliveira, destacando la necesidad de normas coordinadas "en lugar de que cada país tome una decisión basándose en sus propias conclusiones sobre las medidas que debe tomar. Para nosotros es más importante la coordinación que el tipo de normas que se apliquen".

El consejo prevé que el tráfico mundial de pasajeros alcance el 92% de los niveles de 2019 en 2023. No se espera una recuperación total de los niveles de 2019 hasta 2024.

Los 10 aeropuertos del mundo con mayor tráfico de pasajeros en 2022

1. Hartsfield-Jackson Atlanta, Georgia (ATL): 93,7 millones de pasajeros; un 23,8% más que en 2021.

2. Dallas/Fort Worth, Texas (DFW): 73,4 millones de pasajeros; un 17,5% más que en 2021

3. Denver, Colorado (DEN): 69,3 millones de pasajeros; un 17,8% más que en 2021

4. Chicago O'Hare, Illinois (ORD): 68,3 millones de pasajeros; un 26,5% más que en 2021

5. Dubái, Emiratos Árabes Unidos (DXB): 66,1 millones de pasajeros; un 127% más que en 2021

6. Los Ángeles, California (LAX): 65,9 millones de pasajeros; un 37,3% más que en 2021

7. Estambul, Turquía (IST): 64,3 millones de pasajeros; un 73,8% más que en 2021

8. Londres Heathrow, Reino Unido (LHR): 61,6 millones de pasajeros; un 217,7% más que en 2021

9. Delhi, India (DEL): 59,5 millones de pasajeros; un 60,2% más que en 2021

10. París Charles de Gaulle, Francia (CDG): 57,5 millones de pasajeros; aumento del 119,4% desde 2021