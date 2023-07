¿Qué significa el fallo de la Corte Suprema de EE.UU. sobre los derechos LGBTQ?

En debate, creencias religiosas vs. libertad de mercado 4:18

Washington (CNN) -- La decisión de la Corte Suprema de Estados Unidos a favor de una diseñadora de páginas web de Colorado que es cristiana y se niega a crear sitios para celebrar bodas entre personas del mismo sexo por objeciones religiosas tendrá un gran impacto en otros grupos minoritarios. También podría abrir la puerta a una serie de casos que pretenden socavar aún más la protección de los derechos civiles en el país.



En una decisión de 6-3 escrita por el juez Neil Gorsuch, a la que se unieron los otros cinco conservadores del tribunal, los magistrados dijeron que las protecciones a la libertad de expresión de la primera enmienda permitían a la diseñadora web, Lorie Smith, negarse a ampliar sus servicios para bodas del mismo sexo.

La sentencia se basó en la libertad de expresión y podría crear un enorme vacío legal en las leyes estatales de adaptaciones públicas para las empresas que venden bienes descritos como "expresivos", permitiendo a las compañías que ofrecen productos y servicios personalizados y creativos elegir con quién trabajan.

Expertos jurídicos dijeron a CNN que la decisión de la mayoría conservadora probablemente causará confusión acerca de qué empresas encajan en la descripción proporcionada por el fallo. También subrayaron que los miembros de la comunidad LGBTQ no son los únicos afectados.

"No creo que la Corte haya sido clara en absoluto. Creo que inventó categorías que no existen en el comercio. La idea de servicios 'personalizados' o 'creativos' no son categorías", dijo Elizabeth Sepper, profesora de Derecho de la Universidad de Texas y experta en leyes de adaptaciones públicas.

"Así que creo que la categoría de empresas que podrán reclamar derechos de libertad de expresión contra las leyes antidiscriminatorias no está nada clara. Pero no es pequeña", añadió Sepper. "Va a haber una gama relativamente amplia de empresas que podrán reclamar derechos de libertad de expresión contra las leyes antidiscriminatorias".

Los expertos también advirtieron que la decisión en el caso 303 Creative vs. Elenis no es más que el capítulo inicial de lo que probablemente serán años de litigios por parte de personas que pretenden traspasar los límites de las leyes estatales y locales que protegen los derechos civiles de diversos grupos minoritarios.

Jennifer Pizer, directora jurídica de Lambda Legal, un grupo de defensa de los derechos LGBTQ, también dijo que el tribunal no dejó claro qué tipos de empresas se incluyen en la categoría mencionada.

"Creo que la cuestión es la amplísima gama de bienes y servicios de la sociedad que implican cierto grado de personalización y creatividad", dijo Pizer.

"La decisión de hoy no aprueba la discriminación de nadie ni de nadie que utilice cierta creatividad, talento o habilidad para crear un producto personalizado", añadió. "La decisión de hoy se refiere a una cosa concreta y describe esa cosa como algo que implica una amplia colaboración con el cliente para crear una obra única que implica la expresión artística del diseñador".

La inmensa mayoría de los estadounidenses vive en alguna zona en la que existen leyes estatales o locales de adaptación pública. Hasta este mes, 22 estados, las Islas Vírgenes de Estados Unidos y Washington tenían en sus registros leyes que prohíben explícitamente la discriminación por motivos de orientación sexual o identidad de género, según el Movement Advancement Project, un grupo de reflexión sin fines de lucro que aboga por los derechos de las personas LGBTQ, mientras que otros cinco estados interpretan que "la prohibición o prohibiciones existentes sobre discriminación sexual incluyen la orientación sexual y/o la identidad de género".

La confusión sobre el alcance y el significado de la sentencia de este viernes pueden ser similares a las luchas legales que siguieron a un importante caso sobre derechos de armas del año pasado. En ese caso, la mayoría conservadora cambió la prueba que los tribunales deben utilizar para analizar la constitucionalidad de las normas sobre armas de fuego, abriendo las puertas a todo tipo de leyes sobre seguridad de las armas que pueden ser impugnadas en los tribunales federales.

Por ejemplo, los jueces acordaron este viernes revisar en su próximo período una ley federal que prohíbe a una persona sujeta a una orden de alejamiento por violencia doméstica poseer un arma de fuego, una ley que un tribunal inferior reconsideró a la luz de la decisión de la Corte Suprema del año pasado en el caso de la segunda enmienda.

La sentencia afecta a otros grupos minoritarios

Los tres miembros liberales de la Corte Suprema discreparon de la sentencia de este viernes. La jueza Sonia Sotomayor escribió que la mayoría estaba dando a las empresas una "nueva licencia para discriminar".

Sotomayor sugirió que la "lógica de la decisión no puede limitarse a la discriminación por orientación sexual o identidad de género".

"Amenaza con dividir el mercado y permitir la exclusión de otros grupos de muchos servicios", escribió.

Gorsuch contraatacó en una nota a pie de página.

"Nuestra decisión de hoy no concierne, y mucho menos respalda, nada parecido a los avisos de 'solo parejas heterosexuales' que la disidencia conjura de la nada", escribió.

Pero los expertos legales creían que Sotomayor no estaba exagerando en su disenso en que la opinión podría abrir otros grupos minoritarios a ser objeto del mismo tipo de comportamiento para el que Smith pidió la aprobación.

"La preocupación es que esto dé luz verde a cualquier propietario de un negocio para que pueda negarse a atender a cualquier persona en función de su identidad, ya sea gay o lesbiana, judía o negra, o lo que sea, porque tiene una objeción a que ese tipo de personas estén en su negocio", dijo Katherine Franke, profesora de la Facultad de Derecho de Columbia.

"No hay nada en el dictamen que lo limite a las objeciones al matrimonio entre personas del mismo sexo", añadió Franke.

Sepper dijo igualmente que la mayoría no limitó específicamente la decisión a las personas LGBTQ. Dijo que en otros casos del tribunal en esta área ha habido lenguaje sobre la raza, por ejemplo, siendo diferente.

"No vemos eso aquí en el [caso] 303 Creative. Así que esto abre la puerta a la discriminación por raza, religión, sexo, orientación sexual, origen nacional, cualquier tipo de discriminación", dijo.

Por su parte, el fiscal general de Colorado, Phil Weiser, afirmó este viernes en un comunicado que la decisión promete "desestabilizar el mercado público" permitiendo que todo tipo de empresas tengan "el derecho de la primera enmienda a rechazar clientes por ser quienes son".

Se avecinan futuras disputas

La decisión de la Corte en 303 Creative representó un notable alejamiento de otros casos importantes de derechos LGBTQ que ha decidido en los últimos años.

En 2020, Gorsuch entregó una victoria masiva a la comunidad LGBTQ cuando emitió la opinión mayoritaria en un caso que extendió las protecciones federales a los trabajadores homosexuales, lesbianas y transexuales. Y en 2015, la Corte legalizó el matrimonio entre personas del mismo sexo en todo el país, una victoria peleada por largo tiempo por los miembros de la comunidad.

Sin embargo, a raíz de la decisión del viernes, los defensores de los derechos LGBTQ y los expertos advirtieron que, lejos de resolver la cuestión en el centro del caso, el fallo probablemente envalentonará a los opositores de los derechos LGBTQ y estimulará una nueva ola de litigios que podrían eliminar las protecciones de los derechos civiles en otras áreas.

"No hay nada en este dictamen que lo limite únicamente a los casos de diseño de sitios web, y las normas articuladas hoy por el tribunal podrían extenderse fácilmente a todo tipo de empresas. Ya se trate de empleo, vivienda, cualquier tipo de negocio, y esos casos serán los próximos", dijo Franke.

Pizer insistió en este punto, afirmando que la decisión "abre otro agujero en las leyes de derechos civiles y es probable que se tome como un mensaje que justifica mucha más discriminación".

"Creo que el gran problema aquí, y ha sido y sigue siendo un gran problema, es que este tipo de casos no resuelve la cuestión", dijo. "Invita a muchos más litigios para determinar dónde pueden estar los límites", añadió.