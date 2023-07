(CNN) -- Más de 40 años después de la muerte del legendario arista, llega a la gran pantalla una película biográfica de Bob Marley, de la que se acaba de publicar un tráiler.

Protagonizada por Kingsley Ben-Adir como la leyenda del reggae y Lashana Lynch como su esposa Rita Marley, "Bob Marley: One Love" explora el floreciente éxito de Marley, la leyenda jamaicana de la canción de autor, junto a The Wailers, en un largometraje musical cuyo estreno está previsto para enero de 2024.

El tráiler, publicado este jueves, también aborda las secuelas de Marley, que sobrevivió a un intento de asesinato en 1976, que se cree que tuvo motivaciones políticas, y su posterior regreso a los focos para encabezar el ahora famoso concierto por la paz "One Love" en Kingston, la capital de Jamaica.

One man. One message. One revolution. One legend. Watch the Bob Marley: One Love teaser trailer now - Coming to theatres 2024. #BobMarleyMovie #OneLoveMovie pic.twitter.com/7nwM95GKQh

