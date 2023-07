Turquía acepta el ingreso de Suecia a la OTAN.

(CNN) -- El jefe de la OTAN, Jens Stoltenberg, anunció este lunes que Turquía aceptó respaldar el proceso de Suecia para unirse a la alianza militar.

La noticia ocurre justo antes de la cumbre de la OTAN en Vilnius, Lituania, este martes. Además, representa un cambio sorprendente en la actitud del presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, quien sugirió horas antes el lunes que Suecia solo podría unirse a la alianza luego de que su país fuera aceptado en la Unión Europea. Erdoğan se ha interpuesto en el camino de Suecia para sumarse a la OTAN durante más de un año debido a una serie de preocupaciones.

Después de una reunión con Erdogan y el primer ministro de Suecia Ulf Kristersson, Stoltenberg compartió via Twitter que el presidente de Turquía "aceptó enviar el protocolo de adhesión de #Suecia a la Gran Asamblea Nacional lo antes posible y asegurar su ratificación". Y añadió: "Este es un paso histórico que hace que todos los aliados de la #OTAN sean más fuertes y seguros".

La renuncia de Erdogan a oponerse al ingreso de Suecia marca un gran avance, pero no significa que este país se convertirá inmediatamente en el próximo miembro de la OTAN. Stoltenberg no proporcionó fechas específicas sobre cuándo Erdogan llevaría el documento al Parlamento de Turquía, que luego debe votar para aprobarlo. Hungría tampoco votó para aprobar la membresía de Suecia, aunque Stoltenberg dijo el lunes que ese ías había dejado claro que no sería el último en ratificar la candidatura de Suecia.

Ante la pregunta de cuándo se puede esperar que Suecia sea oficialmente miembro de la OTAN, Stoltenberg no quiso a comprometerse con una respuesta, al señalar que le correspondía a Turquía hacer un anuncio y prefería centrarse en los méritos de un "día histórico".

publicidad

“Creo que debemos respetar que cada parlamento tiene su propia integridad, sus propios plazos, por lo que celebro que el presidente haya dejado claro que trabajará con el parlamento para garantizar la ratificación, pero exactamente cuándo debe ser algo que anuncie el parlamento turco”, dijo Stoltenberg. Y agregó que la medida fue el resultado de un año de negociaciones.

Durante meses, Turquía se había opuesto a la posibilidad de que Suecia se uniera a la OTAN. Ankara afirmó que Suecia permite la operación de miembros de grupos terroristas kurdos reconocidos, en específico el militante Partido de los Trabajadores del Kurdistán (PKK). Turquía también acusó a funcionarios suecos de complicidad en manifestaciones islamófobas, como la quema del Corán.

En su conferencia de prensa de este lunes, Stoltenberg señaló que Suecia y Turquía habían "trabajado en estrecha colaboración para abordar las preocupaciones legítimas de seguridad de Turquía".

"Como parte de ese proceso, Suecia modificó su constitución, cambió sus leyes, amplió significativamente su cooperación antiterrorista contra el PKK y reanudó las exportaciones de armas a Turquía", dijo.

La OTAN dijo en un comunicado que en la reunión entre Stoltenberg, Erdogan y Kristersson se hicieron compromisos adicionales.

Los dos países acordaron continuar la cooperación en los esfuerzos antiterroristas, y la OTAN establecerá un nuevo Coordinador Especial para la función Antiterrorista, según el comunicado. Suecia y Turquía "también acordaron intensificar la cooperación económica".

Además, Suecia "apoyará activamente los esfuerzos para revitalizar el proceso de adhesión de Turquía la Unión Europea”, dijo el comunicado.

El presidente de EE.UU., Joe Biden, quien tiene previsto reunirse con Erdoğan en la noche de este martes, acogió con satisfacción el compromiso del presidente turco de "transmitir el Protocolo de Adhesión de Suecia a la Gran Asamblea Nacional de Turquía para su rápida ratificación".

"Estoy listo para trabajar con el presidente Erdoğan y con Turquía para mejorar la defensa y la disuasión en el área euroatlántica", dijo Biden en un comunicado el lunes.

Erdogan enfrentó la presión de sus aliados europeos y estadounidenses para dejar de bloquear el ingreso de Suecia. El asesor de seguridad nacional de EE.UU., Jake Sullivan, habló este lunes con funcionarios en Turquía y Suecia, respectivamente, y el presidente Joe Biden habló con Erdogan mientras volaba a bordo del Air Force One el domingo. Biden "transmitió su deseo de dar la bienvenida a Suecia a la OTAN lo antes posible", según un comunicado de la Casa Blanca, que no indicó ningún avance al respecto.

La noticia representa una gran victoria para Biden, quien siempre había expresado su confianza en que Suecia se uniría a la alianza en la cumbre de Vilnius, a pesar de la oposición turca. El presidente le dijo a Fareed Zakaria de CNN en una entrevista exclusiva antes de la cumbre que era optimista de que Suecia eventualmente sería admitida en la OTAN, y señaló que Turquía está tratando de modernizar su flota F-16, junto con Grecia, que votó para admitir a Suecia.

"Turquía está buscando la modernización de los aviones F-16. Y (el primer ministro griego Kyriakos) Mitsotakis en Grecia también está buscando ayuda", dijo Biden. "Entonces, lo que estoy tratando de armar, francamente, es un pequeño consorcio aquí, donde estamos fortaleciendo a la OTAN en términos de capacidad militar tanto de Grecia como de Turquía, y permitimos que Suecia entre. Pero esto es lo que está en juego. No está hecho aún".