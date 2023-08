Elon Musk dice que su pelea con Mark Zuckerberg se transmitirá en X y el CEO de Meta le responde

Zuckerberg publicó un irónico tuit tras el lanzamiento de Meta 1:06

(CNN) -- La posible pelea entre Elon Musk y Mark Zuckerberg se transmitirá en X, antes conocido como Twitter, aseguró el fundador de Tesla.

En un par de tuits este domingo, el propietario de la plataforma dijo que estaba "levantando pesas durante todo el día, preparándose para la pelea". Y añadió que "todos los ingresos irán a la caridad para los veteranos de guerra".

Musk no ha proporcionado más detalles sobre la pelea.

Ante esto, Zuckerberg respondió a Musk en su propia plataforma, Threads, asegurando que está listo para la pelea, pero que es Musk quien no ha confirmado la fecha.

"Estoy listo hoy. Sugerí 26 de agosto cuando me desafió por primera vez, pero no ha confirmado. No aguanto la respiración", escribió Zuckerberg en Threads en respuesta a Musk.

"Me encanta este deporte y seguiré compitiendo con gente que entrena pase lo que pase aquí", añadió el fundador de Facebook.

Zuckerberg le preguntó a Musk si no era mejor usar otra plataforma para transmitir la pelea, y así recaudar más dinero: "¿No deberíamos usar una plataforma más fiable que realmente pueda recaudar dinero para caridad?", escribió Zuckerberg.

En junio, los dos multimillonarios aparentemente acordaron participar en una pelea en jaula. Las posibilidades de la pelea aumentaron el mes pasado cuando Meta, de Zuckerberg, lanzó un nuevo competidor de Twitter llamado Threads.

Desde que Musk adquirió Twitter en octubre de 2022, los giros en las políticas, las fallas técnicas y la postura de la plataforma ante el acoso y la incitación al odio han sido problemas para muchos usuarios. Cuando se lanzó Threads, algunos la vieron como una alternativa viable que podría desbancar a su rival, y la aplicación tuvo un enorme éxito inicial. Un abogado que representaba a Twitter incluso amenazó con una demanda por Threads.

Ni Musk ni Zuckerberg han confirmado si se llegó a un acuerdo sobre la pelea. CNN se puso en contacto con Twitter y Meta para obtener comentarios, pero no ha recibido respuesta.