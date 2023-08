Aumenta el temor por la apropiación de tierras tras los incendios en Maui, mientras se abren viejas heridas

Imágenes revelan la devastación por los fuegos en Maui 2:57

(CNN) -- La amenaza de que extranjeros abusivos se abalancen a comprar propiedades bajo las cenizas de Maui está desatando la indignación y abriendo viejas heridas entre los locales.



"El miedo a la llegada de acaparadores es legítimo porque ya está ocurriendo, lleva ocurriendo desde hace generaciones —afirma Kaniela Ing, una organizadora comunitaria nativa hawaiana cuya familia lleva siete generaciones en Maui—. Y cada vez que hay una crisis, se acelera".

Una semana después de que los incendios arrasaran el oeste de Maui, terminando con la vida de más de un centenar de personas y desplazando a miles, los lugareños están de luto y se unen para cuidar de los que lo perdieron todo. Y también se advierten unos a otros a través de apasionados mensajes en las redes sociales de tener cuidado con los especuladores que buscan oportunidades inmobiliarias sobre los escombros, donde las autoridades aún están recuperando restos de las víctimas.

Una historia de despojo

Para muchos lugareños y nativos de Hawai, las advertencias proactivas y la indignación ante la amenaza de perder sus tierras están profundamente arraigadas en su historia, que se remonta a 1893, cuando insurrectos apoyados por Estados Unidos derrocaron a la reina Lili'uokalani y se apoderaron de las tierras del Reino de Hawai. Financieros estadounidenses y europeos, propietarios de plantaciones de caña de azúcar y descendientes de misioneros instauraron entonces un gobierno provisional y acabaron transfiriendo las tierras reales a Estados Unidos. En 1993, el gobierno estadounidense ofreció una disculpa formal por este incidente, pero el dolor para los hawaianos nativos sigue fresco.

"Los nativos de Hawai tienen un miedo arraigado en una historia de despojo —afirma Sterling Higa, que vive en el norte de Maui y trabaja como director ejecutivo de la organización local sin fines de lucro Housing Hawai's Future—. Llevan siglos viendo cómo los extranjeros se apoderan de sus tierras".

Y las comunidades locales que llevan generaciones en Maui también están demasiado familiarizadas con el hecho de que, con el paso de los años, se hayan quedado afuera de sus casas familiares.

publicidad

"Antes del incendio de Lahaina, el mismo proceso había continuado desarrollándose en el oeste de Maui, donde los nativos hawaianos, las familias locales, estaban perdiendo el precio de sus viviendas a medida que personas más ricas de fuera del estado compraban segundas o terceras viviendas, propiedades de inversión o viviendas en las que podrían jubilarse —dijo Higa a CNN—. Y los precios de la vivienda en el oeste de Maui han superado ampliamente los salarios que se pagan en Maui, especialmente para las personas que trabajan en la industria de la hospitalidad".

Ahora, tras la devastación causada por el incendio, la población local se está uniendo para asegurarse de que la historia no se repita. Y el gobierno se ha comprometido a apoyarlos.

"No lo vamos a permitir": el Gobierno promete todo su apoyo

Múltiples organismos estatales han emitido advertencias y se han ofrecido a apoyar a los residentes en riesgo de ser víctimas de ofertas depredadoras para comprar sus propiedades.

El gobernador Josh Green se comprometió a "asegurarse de que la gente no pierda sus tierras aquí en Hawai" en una conferencia de prensa este miércoles por la noche y dijo que ha dado instrucciones al fiscal general para que trabaje en la aplicación de una "moratoria sobre cualquier transacción".

"La gente ahora mismo está traumatizada. Por favor, no se acerquen a ellos con una oferta de compra de tierras. Por favor, no se acerquen a sus familias para decirles que van a estar mejor si hacen un trato —dijo Green. Porque no vamos a permitirlo, y entonces entre el alcalde y yo, estoy seguro, no vamos a permitir que la gente obtenga permisos".

El gobernador redobló esta promesa, advirtiendo directamente a quienes pudieran estar interesados en sacar provecho de la tragedia: "No cometan el error de ponernos a prueba en ese espacio, por favor".

A principios de esta semana, el Departamento de Comercio y Asuntos del Consumidor de Hawai instó a los propietarios de viviendas a "actuar con cautela" si se enfrentan a ofertas no solicitadas sobre su propiedad. La agencia pidió a la gente que informara de tales ofertas a la oficina estatal de protección al consumidor.

Mana Moriarty, directora ejecutiva de la Oficina de Protección del Consumidor, declaró: "Se investigará cualquier caso de mala conducta que se denuncie y, si se confirma, se perseguirá a los infractores con todo el peso de la ley. No se tolerarán las conductas ilegales ni a quienes pretendan aprovecharse de los más vulnerables".

Qué puede hacer la población local

A pesar de las promesas del gobierno, Ing dijo que es importante que el gobierno y las grandes organizaciones sin fines de lucro de EE.UU. que responden a la crisis "reconozcan que existe una profunda desconfianza con el gobierno y las grandes agencias".

Ing dijo también que si hay algo que quiere que la comunidad kama'aina (lugareños) y kanaka maoli (nativos hawaianos) sepan, es eso: "Hay ayuda ahí fuera".

"Es importante que las agencias federales rindan cuentas y se aseguren de que actúan con sensibilidad cultural —dijo Ing—. Ya se están difundiendo rumores "peligrosos, peligrosos" que afirman falsamente que podrías perder tu tierra si aceptas el dinero de la FEMA, derivados de décadas de desconfianza en la llegada de forasteros".

Ing, que actualmente trabaja como director nacional de la organización por la justicia climática Green New Deal Network, forma parte del ejército de voluntarios locales que ahora intentan reunirse individualmente con las personas afectadas por el incendio, para ayudarlos a satisfacer sus necesidades y preocupaciones individuales. Según Ing, es a través de estos esfuerzos comunitarios como los habitantes de Maui encontrarán la mejor manera de reconstruir equitativamente.

El gobernador Green dijo en una conferencia de prensa este martes que el gobierno ofrecerá ayuda legal gratuita, de abogados locales, a quienes la necesiten: "Vamos a incorporar abogados que van a trabajar pro bono para nuestra gente, abogados de Maui para la gente de Maui, para que estén en nuestros centros de respuesta conjunta a disposición de todos nosotros".

Higa, de Housing Hawai's Future, añadió que la ayuda federal, los pagos de seguros, las prestaciones por desempleo y otras formas de asistencia "tardan en llegar". "Mientras tanto, tiene que haber formas ágiles y rápidas de asistencia para que las familias puedan hacer frente a todos sus gastos y no sucumban a la presión de vender", añadió.

Higa señaló que la mejor forma de ayudar a las personas es donar directamente a las familias afectadas, y se refirió a los grupos comunitarios que trabajan sin descanso para examinar las páginas de GoFundMe y Venmo creadas por las víctimas del incendio.

En palabras de Ing: "Solo tenemos que asegurarnos de que nuestra comunidad se siente unida, y de que ningún sobreviviente ni ninguna persona afectada por los incendios está aislada. Protegemos a los nuestros. Así es como ha sido".