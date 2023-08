Esto es lo que se lleva el campeón de la Leagues Cup 1:23

Nueva York (CNN) -- Ver el debut de la superestrella del fútbol Leo Messi en el área de Nueva York podría costarte tanto como una cena en el afamado restaurante de carne Peter Luger.



El partido del Inter Miami de este sábado es el primero de Messi en la temporada regular de la Major League Soccer, y la demanda para verlo está disparando los precios de las entradas casi un 1.000% por encima de lo habitual para los Red Bulls de Nueva York.

El vendedor de entradas VividSeats dijo a CNN que el precio medio para el partido de este fin de semana es de US$ 483. Se trata de una cifra muy superior a los US$ 46 que cuesta habitualmente conseguir una entrada para el equipo de la MLS, que juega en Harrison, Nueva Jersey (a media hora de Manhattan).

Una búsqueda en VividSeats revela que algunos asientos cuestan hasta US$ 3.600 para la primera fila, pero hay que comprar los cuatro, lo que suma un total de casi US$ 15.000. Por supuesto, hay un montón de asientos más baratos, con algunos tan "bajos" como US$ 345.

Para los Red Bulls de Nueva York, la aparición de Messi es "la entrada más cara de los Red Bulls en más de una década", dijo un portavoz de VividSeats a CNN. El segundo partido más caro para una entrada fue un amistoso con el FC Barcelona en julio de 2022, cuando una entrada costó unos US$ 270.

Los precios de los partidos de la MLS en los que juega Messi se han disparado desde que el jugador de 36 años entró en la competición estadounidense. También está en racha desde su llegada a Estados Unidos el mes pasado. El fin de semana pasado, llevó al Inter de Miami a conquistar la Leagues Cup y anotó el primer trofeo del club. La Leagues Cup es un torneo anual entre la MLS y la Liga MX de México.

La presión se intensificará para Messi este fin de semana, cuando el Inter de Miami intente salir del último puesto de la clasificación de la MLS y, posiblemente, entrar en la lucha por los playoff a medida que la temporada se acerca a su final en octubre.

La "Messimanía" se extiende también más allá del terreno de juego. Apple dijo que las suscripciones a su paquete de streaming de fútbol se han disparado desde que Messi se unió en julio. Y Adidas informó que la demanda de la camiseta de Messi ha sido "verdaderamente sin precedentes", provocando una acumulación de pedidos hasta octubre.