Jenni Hermoso negó que el beso con Rubiales haya sido consentido: "No tolero que se ponga en duda mi palabra"

¿Por qúe no dimitió Luis Rubiales? 3:02

(CNN Español) -- Después de que el presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), Luis Rubiales, diera un encendido discurso este viernes en el que anunció que no dimitiría a su cargo y que lucharía "hasta el final", Jennifer Hermoso desmintió que el beso de la polémica fue consentido.

"Quiero aclarar que en ningún momento consentí el beso que me propinó y en ningún caso busqué alzar al presidente. No tolero que se ponga en duda mi palabra y mucho menos que se inventen palabras que no he dicho", dijo Hermoso en un comunicado, en el que las jugadoras de la selección anuncian que renunciarán si no cambia la dirigencia.

"Después de todo lo sucedido durante el Mundial Femenino, queremos manifestar que todas las jugadoras que firman el presente escrito no volverán a una convocatoria de la Selección si continúan los actuales dirigentes", afirma el comunicado publicado por FutPro y firmado por varias jugadoras.

"Queremos acabar este comunicado, pidiendo cambios reales, tanto deportivos como estructurales, que ayuden a la selección absoluta a seguir creciendo, para poder trasladar este gran éxito a generaciones posteriores", dicen las jugadoras.

Noticia en desarrollo...