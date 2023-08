Las imágenes de la destrucción que dejó el huracán Idalia en la Florida 1:14

(CNN) -- Quedarse sin electricidad es más que un simple inconveniente: no tener acceso a energía eléctrica puede afectar tu capacidad para mantener fríos los alimentos y medicamentos, para ver posibles peligros a tu alrededor, para mantener una temperatura adecuada y para permanecer conectado a los servicios de seguridad.

Si estás en medio de un corte de energía o esperas que eso ocurra en algún momento de esta semana, esto es lo que necesitas saber para mantenerte abrigado y seguro.

Lo básico

Según la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA, por sus siglas en inglés), es crucial asegurarse de que los aparatos eléctricos estén desconectados para evitar cualquier daño que puedan causar las subidas de tensión.

Además, debes desconectar el interruptor principal de tu casa y no utilizar ningún aparato que esté mojado.

En caso de que el corte de energía dure unos días, debes tener lo siguiente a mano:

Alimentos y agua adicionales: un suministro de tres a siete días es un buen estándar

Linterna y baterías adicionales

Radio de pilas

Medicamentos adicionales

Suministros de primeros auxilios

Cuida tu suministro de agua y alimentos

Evita abrir tu refrigerador o congelador durante el apagón para mantener la comida fría. Según FEMA, un refrigerador puede mantener la comida fría durante un apagón durante aproximadamente cuatro horas, y un congelador mantendrá su temperatura durante aproximadamente 48 horas.

publicidad

Llena las neveras portátiles con hielo, si es necesario, para evitar que los alimentos se dañen.

Algunos sistemas de purificación de agua pueden no funcionar completamente cuando se corta la energía, advierten los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés). Puedes consultar con los funcionarios locales para asegurarte de que el agua sea segura: ellos deben dar recomendaciones específicas para el tratamiento del agua en tu área.

Ten cuidado con el monóxido de carbono

Los generadores pueden liberar monóxido de carbono venenoso si los usas dentro de tu hogar. Si estás usando uno esta semana, mantenlo afuera, a unos 6 metros de distancia de tu casa, aconsejan los CDC.

Nunca debes usar una estufa u horno de gas para calentar tu hogar, de acuerdo con Ready.gov, el recurso de planificación de desastres en línea del gobierno de EE.UU.

"El monóxido de carbono es un gas inodoro e incoloro que mata sin previo aviso. Se cobra la vida de cientos de personas cada año y enferma a miles más", afirman los CDC.

La agencia también recomienda colocar detectores de monóxido de carbono que funcionen con pilas cerca de las zonas de dormitorio.

Desecha los alimentos inundados y demasiado calientes

Las autoridades aconsejan no consumir los alimentos que hayan sido afectados por las inundaciones y tirarlos a la basura.

Los alimentos refrigerados que alcancen al menos 4,4 °C deben desecharse, dice la FEMA.

Si tienes medicamentos que requieren refrigeración, averigua cuánto tiempo pueden estar sin ella antes de que caduque su seguridad.

Utiliza linternas en lugar de velas

Evita utilizar velas durante un apagón si es posible. Si tienes que utilizarlas, mantenlas alejadas de cualquier objeto que pueda incendiarse y no las dejes desatendidas, dicen los CDC. Asegúrate de que dispones de un extintor y de que las personas que te rodean saben utilizarlo.

Evita las inundaciones en la medida de lo posible

Aunque puede ser inevitable cuando se producen inundaciones peligrosas, aléjate de las aguas de inundación en la medida de lo posible.

Las crecidas pueden provocar riesgo de ahogamiento por la intensidad del caudal y los vientos. Pueden ocultar peligrosos cables eléctricos caídos y también pueden ser químicamente nocivas porque contienen gérmenes, sustancias peligrosas y desechos humanos y de ganado, dicen los CDC.

Ahorra energía si aún tienes

Empieza por apagar y desconectar las luces y los electrodomésticos que no sean esenciales, y no uses electrodomésticos grandes como hornos o lavadoras si puedes evitarlo.

Mantén el termostato a 20 °C el aumento de la demanda podría desencadenar otro apagón.

Llama a tus seres queridos

Cuando sea seguro hacerlo, consulta con las personas que te rodean para asegurarte de que estén bien.

Aquellos que tienen equipos médicos que requieren energía, como respiradores, deben ser llevados a lugares con generadores o a la casa de un amigo o vecino que no se haya visto afectada.

Cuida a tus mascotas

No dejes atrás a tus mascotas si evacúas durante un apagón y nunca las ates al aire libre durante fenómenos meteorológicos extremos. "Si los dejas atrás, pueden perderse, resultar heridos o algo peor", dicen los CDC.

Toma la iniciativa de ponerte en contacto con tu oficina local de gestión de emergencias para saber si abrieron refugios para acoger a las mascotas. Para encontrar un refugio cercano, consulta el sitio web de la Humane Society. Considera que las enfermedades pueden propagarse entre los animales de compañía y las personas en situaciones meteorológicas extremas.