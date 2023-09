Subastarán una colección de recuerdos de los Beatles por más de US$ 6 millones

The Beatles lanzará una nueva canción gracias a la inteligencia artificial 0:56

(CNN) -- Un talón de la entrada del primer concierto de los Beatles en Estados Unidos y un traje que llevó John Lennon son algunos de los más de 100 objetos que se subastarán en Nueva Jersey.



La casa de subastas Gotta Have Rock and Roll también subastará un álbum "With the Beatles" firmado, un par de consolas de grabación utilizadas por la banda en los estudios Abbey Road y un juego de caricaturas firmadas.

En total, hay 119 objetos de recuerdo que se espera que superen los US$ 6 millones si se venden por el precio estimado.

Se espera que el talón de la entrada para el concierto de 1964, en el Washington Coliseum, alcance entre US$ 4.000 y US$ 6.000. Las caricaturas, dibujadas en una pared del set de "The Ed Sullivan Show", donde los Beatles hicieron su primera aparición en la televisión estadounidense, se estiman entre US$ 750.000 y 1 millón, y el traje negro de Lennon entre US$ 500.000 y US$ 750.000.

Otra pieza interesante es una tarjeta de felicitación firmada por George Harrison, que incluye un boceto de Adolf Hitler. El mensaje dice "Para Steve" y "Feliz cumpleaños, amigo mío" en alemán, y está firmado con los nombres de Adolf Schickengruber, George, Olivia y Dhani.

Un libro publicado en 1989 afirmaba que Harrison poseía recuerdos nazis y tenía fotos de Hitler en su casa. Harrison siempre lo negó e incluso demandó a una revista que publicó el pasaje correspondiente del libro, según la casa de subastas.

La subasta, que comenzó el 30 de agosto, se prolongará hasta el 23 de septiembre.

Las ventas de recuerdos de colección de los Beatles siempre despiertan un gran interés.

En abril de 2020, una copia manuscrita de "Hey Jude", escrita por el propio Paul McCartney, se vendió por casi seis veces su valor estimado, alcanzando los US$ 910.000.

A lo largo de los años, sus seguidores también han invertido en objetos más inusuales, como uno de los dientes de Lennon. En 2011, un dentista canadiense pagó US$ 31.200 por una muela descolorida que perteneció al cantante.