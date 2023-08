Dolly Parton, Paul McCartney y Ringo Starr se unen para un cover de "Let It Be"

Conoce la nueva versión de "Taxman" de The Beatles 0:51

(CNN) -- Solo el ícono de la música country Dolly Parton puede lograr que las leyendas de los Beatles Paul McCartney y Ringo Starr se vuelvan a juntar para grabar una nueva interpretación de una de las canciones más icónicas de su banda.

Parton estrenó una versión de la exitosa balada de los Beatles de 1970 "Let It Be" este jueves. Se trata del sencillo más reciente de su próximo álbum de rock "Rockstar", y la canción presenta tanto a McCartney como a Starr.

"Estaba tan orgullosa de poder cantar una canción como 'Let It Be' con Paul McCartney", dijo Dolly en un episodio de Talk Shop Live en la noche de este jueves, y agregó que McCartney cantó y tocó el piano y Starr tocó la batería.

El famoso cantante de rock y guitarrista Peter Frampton y Mick Fleetwood de Fleetwood Mac también aparecen en la pista, que está repleta de estrellas.

"Eso en sí mismo ya es histórico", dijo.

publicidad

Parton también habló sobre cómo se gestó esta "mini reunión de los Beatles", diciendo que todo comenzó cuando le pidió a McCartney que colaborara en su versión de "Let It Be", porque "es su canción, él la coescribió".

Continuó diciendo que el cover originalmente iba a contar con un baterista diferente que ya había grabado su parte, pero después de que McCartney grabó su voz, pensó: "Bueno, ¿y por qué no reemplazamos al baterista por Ringo?".

"Y eso fue lo que hicimos porque pensé, guau, serían todos los Beatles", comentó Parton. (Starr y McCartney son los dos Beatles sobrevivientes; John Lennon murió en 1980 y George Harrison murió en 2001).

Originalmente cantada por McCartney y escrita por él y Lennon, "Let It Be" es la canción principal del último álbum de los Beatles lanzado en 1970. El último disco de los "fab four" representó históricamente el final de una era profundamente influyente en la música, lo que hace que esta reunión de los Beatles 50 años después se vuelva aún más especial.

"Rockstar" es la primera incursión de Parton en el rock; se trata de un álbum conceptual inspirado en su ingreso en el Salón de la Fama del Rock and Roll en 2022, un honor que notoria aunque cortesmente, trató de rechazar al principio, diciendo en un comunicado en su Instagram en el momento en que no sintió que se hubiera "ganado ese derecho".

El esperado álbum tiene colaboraciones con leyendas de la música como McCartney, Starr, Elton John, Debbie Harry y Stevie Nicks. El álbum también cuenta con artistas contemporáneos como la ahijada de Parton, Miley Cyrus, y las cantantes pop Lizzo y Pink, entre muchos otros.

"Rockstar" se lanzará a nivel mundial el 17 de noviembre.