Así es la cárcel donde estará preso Ovidio Guzmán en EE.UU.

(CNN Español) -- Tras ser extraditado a Estados Unidos desde México, Ovidio Guzmán, hijo del narcotraficante convicto Joaquín "El Chapo" Guzmán, fue trasladado a una cárcel en Chicago, Illinois, de acuerdo con el Departamento de Estado de Estados Unidos.

El Centro Correccional Metropolitano de Chicago (MCC, por sus siglas en inglés), es una prisión federal de seguridad administrativa ubicada en el centro de la ciudad de Chicago. De acuerdo con el Buró Federal de Prisiones de Estados Unidos, el MCC alberga a 486 prisioneros, alojados en condiciones de alta seguridad.

El edificio, que fue diseñado por el arquitecto Harry Weese, consta de 28 pisos y un techo triangular. Según Jail Data Initiative, de Public Safety Lab de la New York University, el diseño arquitectónico de esta prisión tiene como objetivo que todas las celdas tengan ventanas, pero estas miden cinco pulgadas de ancho (aproximadamente 13 centímetros), lo que imposibilita que los presos escapen por ellas.

Esta prisión albergó también a Vicente Zambada Niebla, "El Príncipe", presunto líder del Cártel de Sinaloa y testigo clave en el juicio contra "El Chapo" Guzmán, y a Piper Kerman, la autora del libro "Orange is the New Black".

La extradición de Ovidio Guzmán

Ovidio Guzmán López, quien fue capturado el 5 de enero pasado en Sinaloa, se encontraba preso en Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) número 1, conocido como “El Altiplano”, localizado en el municipio de Almoloya de Juárez, en el estado de México.

El 27 de febrero, una fuente del Gobierno de México con conocimiento del caso le dijo CNN que la Fiscalía General de la República recibió una solicitud formal de extradición a Estados Unidos para Guzmán López.

Guzmán López enfrenta cargos de conspiración para importar y distribuir cocaína, metanfetaminas y marihuana desde México y otros lugares a Estados Unidos.

Los fiscales dijeron que desde abril de 2008 y hasta abril de 2018, tanto Ovidio Guzmán como su hermano Joaquín Guzmán López, conspiraron para distribuir cocaína, marihuana y metanfetamina desde México y otros lugares para ser importados a Estados Unidos. Guzmán López enfrenta además en México cargos por posesión de armas de uso exclusivo del Ejército y tentativa de homicidio.

La extradición de Ovidio Guzmán se llevó a cabo este 15 de septiembre, en víspera de la celebración del aniversario de la Independencia de México y a días de la liberación de la esposa de su padre, Emma Coronel.

El analista David Saucedo dijo a CNN que Guzmán López tiene dos opciones: ir a juicio o llegar a un acuerdo mediante el esquema de delación premiada para obtener una reducción de condena.

Con información de Natalie Gallón, Leyla Santiago, María Santana, Helena DeMoura y Helen Regan.