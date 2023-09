Taylor Swift animó a Travis Kelce en el partido de los Kansas City Chiefs

La cantante Taylor Swift supera a Messi y a Ronaldo 0:59

(CNN) -- Quizás sea una historia de amor entre el ala cerrada de la NFL Travis Kelce y Taylor Swift, quien fue vista en la suite familiar de Kelce en el partido del domingo entre los Kansas City Chiefs y los Chicago Bears.

El cantante apareció animando a los Chiefs durante la transmisión de FOX Sports, vestida con una chaqueta roja y blanca del equipo. Parecía estar sentada junto a Donna Kelce, la madre del jugador, charlando y riendo durante todo el partido en el Arrowhead Stadium de Kansas City.

La muestra de apoyo de Swift se produce después de semanas de especulaciones (por parte de varias emisoras de la NFL y la gran mayoría de los Swifties) de que ella y Kelce están saliendo. Aunque los dos no han confirmado públicamente ningún vínculo romántico, Kelce dijo en una entrevista con ESPN la semana pasada que encuentra "hilarante" el entusiasmo entre él y Swift.

"Esto es como el juego de la vieja escuela llamado teléfono [roto], donde todos susurran al oído de todos", dijo, y agregó que "nadie sabe realmente lo que está pasando".

La especulación comenzó a principios de este mes cuando Kelce dijo en su podcast, "New Heights with Jason and Travis Kelce", que intentó pasar su número de teléfono a través de un brazalete de amistad que le hizo a Swift durante uno de sus conciertos de la gira "Eras".

publicidad

Por desgracia, le dijo a su hermano Jason, que estaba "decepcionado" al saber que ella no habla antes ni después de sus shows porque "tiene que guardar su voz para las 44 canciones que canta".

“Entonces, me dolió un poco no poder entregarle una de las pulseras que le hice”, agregó.

Sin embargo, Kelce, al parecer, intentó una jugada más.

El jueves, durante su conversación con ESPN, Kelce dijo: “Lancé la pelota en su cancha y le dije: 'Te he visto rockear en el escenario en Arrowhead'. Quizás tengas que venir a verme tocar el escenario en Arrowhead y ver cuál está un poco más iluminado'”.

"Veremos qué pasa en el futuro próximo", añadió.

Lisa France de CNN contribuyó a esta historia.