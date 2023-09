Acusan de corrupción al senador Bob Menéndez, su esposa y tres allegados 7:25

(CNN) –– Tras la acusación federal de soborno en su contra a finales de la semana pasada, el senador Bob Menendez, demócrata de Nueva Jersey, mantuvo una posición desafiante este lunes al decir que cree que será exonerado cuando responda a algunos de los cargos y a las pruebas detalladas por los fiscales.

En una declaración ante periodistas, Menendez ofreció parte de su primera defensa pública contra algunas de las evidencias reveladas por los investigadores durante el registro de su casa, incluidos cientos de miles de dólares en efectivo, que, según afirmó, tenía a mano para emergencias y describió como una costumbre “anticuada” derivada de la experiencia de su familia en Cuba.

“Durante 30 años, he retirado miles de dólares en efectivo de mi cuenta de ahorros personal, los cuales he guardado para emergencias, y por la historia de mi familia que enfrentó la confiscación en Cuba”, dijo Menendez. “Esto puede parecer anticuado, pero se trata de dinero extraído de mi cuenta de ahorros personal basado en los ingresos que he obtenido legalmente durante esos 30 años”.

Según la acusación, los registros de la casa y la caja de seguridad de Menendez, que realizaron agentes federales en 2022, encontraron casi U$S 500.000 en efectivo, incluyendo sobres dentro de chaquetas estampadas con el nombre de Menendez. Los fiscales señalan que algunos de los sobres tenían las huellas dactilares o el ADN de uno de los contactos comerciales de quienes supuestamente el senador recibió sobornos.

Menendez fue acusado de tres delitos, incluido el de conspiración de soborno. Los cargos de conspiración también señalan a su esposa Nadine y a tres personas descritas como socios y empresarios de Nueva Jersey.

Al grupo lo acusan de haberse coordinado para utilizar el poder de Menendez como senador estadounidense en beneficio personal y de Egipto.

Este lunes, Menendez defendió sus antecedentes en lo que se refiere a Egipto, al señalar: “Si observan mis acciones relacionadas con Egipto durante el período descrito en esta acusación, y a lo largo de toda mi carrera, mi historial es claro y consistente al responsabilizar a Egipto por su injusta detención de ciudadanos estadounidenses y otros, sus abusos contra los derechos humanos, su relación cada vez más profunda con Rusia y los esfuerzos que han erosionado la independencia del poder judicial de la nación, entre una multitud de asuntos”.

El senador de Nueva Jersey negó cualquier delito y rechazó los llamados que le piden renunciar.

Este lunes, Menendez acusó a quienes “se apresuraron a emitir juicios” de hacerlo por “conveniencia política”. Varios miembros de la delegación del Congreso de Nueva Jersey le han pedido que dimita, y el representante Andy Kim ha anunciado que se postula para el escaño de Menendez.

“Reconozco que esta será la lucha más grande hasta ahora”, dijo el senador, refiriéndose a la batalla legal que se avecina. "Pero como he declarado a lo largo de todo este proceso, creo firmemente que cuando se presenten todos los hechos, no solo seré exonerado, sino que seguiré siendo el senador principal de Nueva Jersey".