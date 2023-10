Chris Rock finalmente habló sobre la bofetada en los Oscar 1:24

(CNN) -- Jada Pinkett Smith ha revelado que ella y su esposo Will Smith han estado viviendo “vidas completamente separadas” desde 2016.

En un clip de su próximo especial en horario estelar de NBC News con Hoda Kotb, Pinkett Smith dijo que la pareja no había hecho pública su separación anteriormente porque no estaban "listos todavía".

La mujer dijo que todavía estaban tratando de descubrir "cómo ser socios", dijo.

"¿Cómo le presentamos eso a la gente?" le dijo a Kotb. "No nos habíamos dado cuenta de eso".

Pinkett Smith, de 52 años, y Smith, de 55, están casados desde 1997. Pinkett Smith dijo que no están legalmente divorciados.

publicidad

Su matrimonio ha sido objeto de escrutinio durante el período que ella dice que han estado separados.

En julio de 2020, la cantante August Alsina reveló que había tenido una relación sentimental con Pinkett Smith, algo que confirmó durante un episodio con su esposo en “Red Table Talk”.

“Me metí en un enredo con August”, dijo Pinkett Smith en ese momento, explicando entonces que la pareja de superestrellas “estaba pasando por un momento muy difícil” cuando ocurrió.

Luego vino la bofetada de los Oscar.

Durante los Premios de la Academia de 2022, Smith irrumpió en el escenario y abofeteó al presentador Chris Rock después de que este hiciera una broma sobre la calvicie de Pinkett Smith. Sufre alopecia, lo que le ha provocado la caída del cabello.

En una nueva entrevista con People, Pinkett Smith habló sobre el incidente que, como muchas otras personas, inicialmente pensó que era una parte cómica entre los dos hombres.

"Pensé: 'Esto es una parodia'. Pensé: 'No hay forma de que Will lo golpee'", recordó. "No fue hasta que Will empezó a caminar de regreso a su silla que me di cuenta de que no era una parodia".

Ella le dijo a la publicación que tan pronto como estuvieron solos le preguntó a Smith: "¿Estás bien?".

Pinkett Smith le dijo a Kotb durante su entrevista que el matrimonio se fracturó debido a "muchas cosas".

"Creo que cuando llegamos a 2016, ambos estábamos agotados de intentarlo", dijo Pinkett Smith. "Creo que ambos todavía estábamos atrapados en nuestra fantasía de lo que pensábamos que debería ser la otra persona", añadió.

Dijo que “hizo una promesa” de que nunca habría una razón para que ella y Smith se divorciaran “y simplemente no he podido romper esa promesa”, dijo.

Pinkett Smith revela más sobre su matrimonio, su carrera y sus primeros años de vida en sus próximas memorias, "Worthy". El libro se publica el 17 de octubre.