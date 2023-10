¿Representa Hamas al pueblo palestino? 2:58

(CNN) -- Irán ha surgido como uno de los patrocinadores financieros más generosos de Hamas, proporcionándole al grupo extremista recursos cruciales que necesita para llevar a cabo actos terroristas. Sin embargo, investigadores estadounidenses y de todo el mundo han detectado otra fuente de ingresos que Hamas aprovecha: extensos donantes en línea que ofrecen su apoyo en criptomonedas.



Incluso antes de que Hamas lanzara un ataque sorpresa contra Israel durante el fin de semana, funcionarios del Departamento de Justicia en Washington ya trabajaban en una investigación sobre el uso de criptodivisas por parte del grupo extremista a través de presuntos lavados de dinero, según se enteró CNN.

Abogados del Departamento de Justicia dieron a conocer pocos detalles de su caso de lavado de dinero, pues la mayoría de los expedientes judiciales están sellados, pero los que son públicos revelan que se deriva de las cuentas de criptomonedas vinculadas a Hamas que el gobierno de EE.UU. incautó hace tres años. En una declaración judicial de mayo se afirmaba que el caso estaba "en curso" y un juez suspendió hasta el próximo mes las actuaciones en un asunto civil relacionado para permitir que el caso penal continuara sin interferencias.

Por otro lado, las direcciones de criptomonedas que Israel ha incautado por presuntos vínculos con Hamas y otro grupo combatiente palestino han alcanzado en conjunto un valor de decenas de millones de dólares, según analistas privados que hablaron con CNN.

El uso de la moneda digital por parte de Hamas representa solo una de las muchas formas en que el grupo, designado organización terrorista por Estados Unidos y la Unión Europea, ha tratado de recaudar fondos eludiendo sanciones.

"No existe un único método de financiación para Hamas u otras organizaciones terroristas. Son oportunistas y flexibles", afirmó el exanalista de la CIA Yaya Fanusie, ahora investigador adjunto del Center for a New American Security. "Los esfuerzos para detenerlos son un juego constante del gato y el ratón".

publicidad

Aun así, algunas peticiones de donaciones han aparecido a plena vista.

Hamas y otros grupos terroristas han utilizado Facebook y X, antes conocido como Twitter, para publicar las direcciones de sus carteras de criptomonedas e indicarle a la gente cómo hacer donaciones, según un informe publicado este año por el Departamento de Seguridad Nacional.

Los cargos presentados contra un hombre de Nueva Jersey en 2019 describieron cómo publicó en Instagram que "acababa de donar US$ 100 a Hamas". El hombre, también acusado de enviar alrededor de US$ 20 en bitcoin al grupo, más tarde se declaró culpable de ocultar sus intentos de proporcionar apoyo material a Hamas.

Mientras los gobiernos han tratado de vigilar este tipo de transacciones, el ala militar de Hamas, las brigadas al-Qassam, anunció en abril que dejaría de recaudar fondos en bitcoin para proteger a sus donantes, informó Reuters.

Pero, al parecer, Hamas no ha puesto fin a estos esfuerzos. Este martes, las autoridades israelíes anunciaron la congelación de otras cuentas de criptomoneda que el grupo supuestamente había utilizado para recaudar donaciones durante el conflicto de esta semana.

Y aparte de bitcoin, las carteras que las autoridades israelíes han dicho que están vinculadas a Hamas han incluido las criptodivisas ether, XRP, tether y otras, según una orden del gobierno israelí.

No está claro cuánto dinero ha recibido Hamas en criptodivisas, pero hay pruebas de que han amasado cantidades significativas. Según Dmitry Machikhin, CEO del software de análisis de criptomonedas BitOK, las direcciones de criptomonedas vinculadas a Hamas e incautadas por las autoridades israelíes recibieron casi US$ 41 millones entre 2020 y 2023, como informó por primera vez el diario The Wall Street Journal. Otros US$ 94 millones estaban supuestamente en manos de la yihad Islámica Palestina, un socio combatiente de Hamas, según Elliptic, otra firma de análisis. La empresa señaló, sin embargo, que no estaba claro qué parte de esos activos pertenecía directamente al grupo.

Hamas y sus brigadas al-Qassam se encuentran entre los "iniciadores más exitosos de la recaudación de fondos basada en criptomonedas hasta la fecha en términos de cantidad recaudada", dijo a CNN, Arda Akartuna, investigador de Elliptic.

Akartuna señaló que el seguimiento de la criptomoneda vinculada a las brigadas al-Qassam ha sido complicado debido a la dependencia del grupo de las direcciones criptográficas de "un solo uso" que se generan para cada donante individual, y los intercambios ilícitos de dinero que convierten de forma anónima criptomoneda a dinero en efectivo sin registros.

"Los delincuentes siempre van a buscar la siguiente mejor alternativa para continuar sus actividades", afirma Akartuna, explicando cómo surgen nuevas formas de recaudar fondos a medida que las medidas coercitivas cierran otras.

Uno de los principales benefactores de Hamas es Irán, que ha proporcionado hasta US$ 100 millones anuales a grupos terroristas palestinos, incluidos Hamas y la yihad Islámica Palestina, según un informe del Departamento de Estado estadounidense de 2021. Ese reporte señalaba que Hamas ha recaudado fondos en otros países árabes del Golfo y de sus propias organizaciones benéficas.

Las revelaciones del Departamento del Tesoro de Estados Unidos esbozan la forma en que Hamas ha recibido en ocasiones fondos iraníes a través de financieros radicados en Turquía y Líbano. Por ejemplo, un agente financiero con sede en Líbano actuó como "intermediario" entre el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán y Hamas y trabajó con el grupo libanés Hezbollah para garantizar la transferencia de fondos, según un informe del Tesoro de 2019.

Por separado, el Tesoro de Estados Unidos sancionó a nueve objetivos en 2018 por lo que el departamento describió como participación en una red a través de la cual Irán utilizó empresas rusas para proporcionar petróleo a Siria a cambio de que Siria enviara fondos al Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán que luego se enviaron a Hamas y Hezbollah.

Irán ha utilizado diversas tácticas para financiar a grupos terroristas, incluido Hamas, como redes de empresas fantasma, transacciones enmascaradas por altos funcionarios y el uso de metales preciosos para eludir las sanciones, según afirmaba un aviso del Tesoro estadounidense de 2018.

Teherán ha elogiado la reciente incursión de Hamas en Israel y ha negado estar implicado.

El asesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca Jake Sullivan dijo este martes que Irán "es cómplice en un sentido amplio porque ha proporcionado la mayor parte de la financiación del ala militar de Hamas", así como otro tipo de apoyo. Sullivan añadió que ninguna información sugiere actualmente que Irán ayudara a planear o dirigir el atentado.

Además, Hamas recauda fondos mediante impuestos informales y contrabando, según un informe de mayo del Servicio de Investigación del Congreso.

CNN intentó ponerse en contacto con representantes de Hamas para obtener una respuesta a las acusaciones, pero no obtuvo respuesta.

Los investigadores del gobierno no son los únicos que rastrean las finanzas de Hamas.

El abogado Asher Perlin, que representa a la familia de Yitzchak Weinstock, estadounidense de 19 años asesinado por terroristas de Hamas a las afueras de Jerusalén en 1993, también ha seguido de cerca los activos del grupo.

La familia Weinstock obtuvo una sentencia judicial de casi US$ 80 millones contra Hamas en 2019, pero tenía pocas vías imaginables para cobrar esa suma.

Eso cambió en la mente de Perlin después de que el Departamento de Justicia de Estados Unidos anunciara lo que los funcionarios describieron en 2020 como una ofensiva sin precedentes contra tres grupos que dependían de "criptomonedas y medios sociales para atraer la atención y recaudar fondos para sus campañas terroristas". Entre ellos se encontraban las brigadas al-Qassam de Hamas.

Los investigadores pudieron incautar 150 cuentas de criptomoneda "que lavaban fondos hacia y desde" cuentas de Hamas, según un comunicado de prensa del Departamento de Justicia.

Con la aprobación del tribunal, las fuerzas policiales tomaron subrepticiamente el control de los sitios web de recaudación de fondos de Hamas, y los donantes que pensaban que estaban contribuyendo a la organización terrorista en realidad estaban haciendo depósitos en monederos bitcoin controlados por el gobierno de Estados Unidos.

En ese momento, los fiscales presentaron documentación por la que solicitaban a un juez que emitiera una orden de confiscación que les concediera la propiedad legal de lo que habían incautado.

Perlin vio el caso de confiscación pendiente del gobierno como una oportunidad para cobrar el dinero que se debía a sus clientes de la familia Weinstock.

Pero desde que presentó la demanda hace dos años, Perlin dijo que el caso se ha retrasado repetidamente, ya que los abogados del gobierno han pedido al juez más tiempo para permitir que avance una investigación criminal relacionada.

En mayo, el juez señaló que la investigación penal era por "presunto lavado de dinero" para Hamas y suspendió durante seis meses el procedimiento en el caso de confiscación. La suspensión expirará el mes próximo.

En una entrevista telefónica desde Israel, Perlin expresó su frustración por el hecho de que el Departamento de Justicia le haya indicado que se opondrá a asignar a sus clientes parte de los activos confiscados.

El Departamento de Justicia no respondió inmediatamente a una solicitud de comentarios.

Perlin dijo que los Weinstock eran las únicas personas de las que tiene conocimiento que están intentando cobrar una sentencia contra Hamas.

"No hay razón para que no puedan ejecutar su sentencia contra esos activos", afirmó.

-- Sean Lyngaas y Yahya Abou-Ghazala de CNN contribuyeron con este reportaje.