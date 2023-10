Van Der Sloot confiesa 18 años después que mató a Natalee Holloway 3:02

(CNN) -- La decisión de los fiscales estadounidenses de ofrecer a Joran van der Sloot un acuerdo de culpabilidad por extorsión y fraude electrónico condujo a su confesión del homicidio de Natalee Holloway en Aruba en 2005. Aunque es probable que no lo puedan procesar por la muerte de la adolescente de Alabama, los expertos legales dicen que el acuerdo fue vital para ayudar a la familia de la joven a lograr finalmente un cierre.



La confesión del hombre de 36 años se hizo pública poco después de que se declarara culpable este miércoles ante un tribunal federal de extorsionar y defraudar a la familia de Holloway en un complot para vender información sobre el paradero de los restos de Holloway a cambio de US$ 250.000.

"Se acabó. Joran van der Sloot ya no es el sospechoso del asesinato de mi hija. Es el asesino", dijo Beth Holloway este miércoles.

Pero van der Sloot, de nacionalidad neerlandesa, probablemente no irá juicio por el asesinato, ya que el plazo de prescripción de 12 años para el homicidio en Aruba venció hace mucho tiempo, y EE.UU., que no tiene plazo de prescripción para el crimen homicidio, no tiene jurisdicción sobre la investigación criminal en la nación insular del Caribe.

CNN se puso en contacto con la fiscalía de Aruba para obtener sus comentarios. La oficina dijo a Associated Press que no estaba inmediatamente claro si van der Sloot podría enfrentarse a cargos de asesinato allí. El caso sigue abierto y las autoridades "seguirán cualquier pista seria", dijo la portavoz de la fiscalía, Ann Angela, según AP.

Como parte de su acuerdo con la fiscalía estadounidense, van der Sloot accedió a revelar todo lo que sabía sobre las circunstancias que rodearon la desaparición de Holloway, un procedimiento conocido como "proffer", por el que un acusado ofrece a la fiscalía información que conoce sobre un delito.

Es probable que "una de las cosas que (los fiscales) querían conseguir para la familia y los seres queridos de la víctima fuera una confesión por su parte de que realmente cometió el crimen para darles un cierre", dijo Ben Grunwald, profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad de Duke.

Según el acuerdo de culpabilidad, van der Sloot cumplirá su condena de 20 años de prisión por extorsión y fraude electrónico simultáneamente con la condena de 28 años que ya está cumpliendo en Perú por el homicidio en 2010 de Stephany Flores, una mujer peruana. En junio, las autoridades peruanas permitieron su puesta en libertad temporal en Estados Unidos para enfrentarse a los cargos de extorsión y fraude electrónico.

En el proceso de negociación de los cargos y la condena, es habitual que los acusados obtengan algo a cambio de admitir su culpabilidad en un delito, que puede consistir en una reducción de la pena recomendada o en el retiro de los cargos, que el juez debe aprobar. En el caso de van der Sloot, es probable que se haya librado de una condena consecutiva, que le obligaría a regresar a Estados Unidos para cumplir 20 años en una prisión federal tras el tiempo cumplido en Perú, según Grunwald.

"Imagino que no entregó la confesión gratuitamente", dijo Grunwald. "Me sorprendió un poco ver que obtuvo la concurrencia, así que pensé que podría ser lo que obtuvo a cambio de la confesión".

Van der Sloot también fue declarado culpable de tráfico de cocaína en su prisión en 2021 y condenado a 18 años adicionales en Perú, según un memorando de sentencia. Pero la ley peruana prohíbe que las penas de prisión superen los 35 años a menos que el acusado sea condenado a cadena perpetua, dice el documento.

Esto significa que van der Sloot saldrá de la cárcel peruana en 2045 y probablemente no regresará a EE.UU. para cumplir condena por los cargos federales después de cumplir ambas sentencias juntas. En el momento de su liberación, es probable que sea deportado a su país de ciudadanía, dijeron los expertos legales.

Van der Sloot era sospechoso desde hace tiempo del asesinato de la adolescente

Holloway estaba de visita en Aruba, procedente de Alabama, en un viaje de graduación del instituto cuando desapareció en mayo de 2005. Fue vista por última vez saliendo de un club nocturno con van der Sloot y otros dos hombres.

La policía local detuvo y puso en libertad varias veces a van der Sloot y a los hermanos Deepak y Satish Kalpoe en relación con la desaparición de Holloway. Los abogados de estos hombres mantuvieron su inocencia durante toda la investigación.

En diciembre de 2007, la Fiscalía de Aruba dijo que ninguno de los tres sería acusado y retiró los cargos en su contra, alegando falta de pruebas.

En una transcripción de una entrevista con su abogado incluida en los documentos judiciales presentados este miércoles, van der Sloot dijo que Holloway le dio un rodillazo en la entrepierna después de que él intentara "manosearla", y él respondió dándole una patada en la cara y golpeándola con un bloque de concreto. Entonces decidió "empujarla" al mar, según la transcripción.

El cuerpo de Holloway no ha sido encontrado. En 2012, un juez de Alabama firmó una orden declarándola legalmente muerta.

En la sentencia, la juez del Tribunal de Distrito de EE.UU. Anna Manasco dijo que los asesinatos de Holloway y Flores motivaron su decisión de condenar a van der Sloot a una pena de 20 años. Después de leer la declaración de van der Sloot, Manasco también dijo que el cuerpo de Holloway nunca se encontraría.

La madre de Holloway decidió sobre la validez de la confesión

Una de las estipulaciones del acuerdo de culpabilidad de van der Sloot es que la madre de Holloway sería consultada para tomar una decisión sobre la "integridad, exactitud y veracidad de la información y las pruebas" que proporcionó en relación con su hija, dice el acuerdo.

El acuerdo también prohíbe a los fiscales federales de EE.UU. utilizar "información o pruebas" del acuerdo de van der Sloot en su contra en la investigación, según el documento.

Los fiscales también acordaron reconocer su "veracidad" en su sentencia, señalando que "proporcionó un cierre a la familia Holloway", según el documento.

Es posible que el abogado de van der Sloot le aconsejara aceptar el acuerdo en lugar de enfrentarse a un juicio por los cargos de extorsión y fraude debido al alcance de las pruebas que los fiscales tenían contra él, lo que podría haber supuesto una mayor pena de prisión, dijo Hermann Walz, profesor adjunto del John Jay College of Criminal Justice y exayudante del fiscal del distrito de Nueva York.

Otra consideración de los fiscales podría haber sido evitar que la familia de Holloway reviviera su muerte durante un juicio, décadas después de su desaparición, dijo Walz.

En el tribunal este miércoles, Manasco dijo que consideró el "brutal asesinato de Natalee Holloway" por van der Sloot en su decisión de aceptar el acuerdo.

"Realmente no es una decisión terrible para él y estoy seguro de que no hicieron este acuerdo sin hablar con la familia de Natalee Holloway", dijo Walz a CNN. "La familia dice: 'Es más importante para nosotros saber. Necesitamos saber, hasta cierto punto, qué ocurrió realmente'. Y ahora lo tienen. Y eso a veces le importa a la gente: que la familia lo sepa".

-- Holly Yan, Devon M. Sayers y Aaron Cooper de CNN contribuyeron con este reportaje.