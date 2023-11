Así es la influencia de Irán en la guerra entre Israel y Hamas 2:40

(CNN) -- Los servicios de inteligencia de EE.UU. consideran, por ahora, que Irán y los grupos que respalda están calibrando su respuesta a la intervención militar israelí en Gaza para evitar un conflicto directo con Israel o Estados Unidos, mientras imponen costos a sus adversarios.



Pero Estados Unidos también es muy consciente de que Irán no mantiene un control perfecto sobre su red de grupos combatientes, en especial sobre el grupo libanés Hezbollah, el mayor y más capaz de las diversas organizaciones aliadas.

Hezbollah es aliado de Hamas, el grupo que atacó Israel el 7 de octubre, y desde hace tiempo se posiciona como combatiente contra Israel. A los funcionarios estadounidenses les preocupa profundamente que la política interna del grupo pueda llevar a Hezbollah a una escalada de las tensiones.

Estados Unidos tampoco tiene siempre una visibilidad perfecta de las comunicaciones entre Irán y sus diversos grupos, según fuentes familiarizadas con la inteligencia estadounidense en la región.

"El problema es que no todos los grupos tienen la misma relación con Teherán; agruparlos es un error", dijo Jonathan Panikoff, exanalista de inteligencia especializado en la región. "La cuestión es, si parece que Hamas está realmente en apuros, ¿estarán de acuerdo Hezbollah e Irán en que Hezbollah lance un ataque a gran escala para salvar a Hamas? ¿O no estarán de acuerdo? No creo que lo sepamos todavía".

Teherán sabe que si Hezbollah intensifica el conflicto con Israel o Estados Unidos probablemente provocaría contraataques directos contra Irán que podrían ser devastadores, dijo un funcionario estadounidense, que habló con CNN bajo condición de anonimato. El tipo de ataques de bajo nivel que diferentes grupos combatientes han lanzado contra Israel y Estados Unidos desde el 7 de octubre ha provocado que Estados Unidos despliegue importantes recursos militares, ha obligado a Israel a dispersar sus fuerzas y municiones y ha permitido que se considere que Irán "está haciendo algo" por la matanza de palestinos en Gaza, afirmó esta persona, todo ello evitando un conflicto directo.

Los funcionarios estadounidenses creen que se trata de una estrategia coordinada. Según los medios de comunicación locales, el general iraní encargado de gestionar la red de representantes de Irán ha estado entrando y saliendo de Beirut desde el 7 de octubre, donde se ha reunido con miembros de Hezbollah, Hamas y otros grupos apoyados por Irán. Todos ellos se consideran parte del "Eje de la Resistencia" contra Israel.

En la cuerda floja

Pero esa estrategia podría resultar contraproducente y hacer que el conflicto se extienda, aunque ninguna de las partes lo desee, advierten varios funcionarios estadounidenses.

"Se trata de una línea muy fina", declaró el martes Christy Abizaid, director del Centro Nacional Antiterrorista, ante una comisión del Senado. "Y en el actual contexto regional, sus acciones conllevan la posibilidad de un error de cálculo".

Altos funcionarios del Gobierno de Biden han advertido repetida y públicamente a Irán y a sus grupos que no escalen el conflicto. El presidente dijo en los días posteriores al ataque que su mensaje a Irán y Hezbollah era: "No lo hagan".

El líder de Hezbollah, Hassan Nasrallah, tiene previsto pronunciar un importante discurso el viernes que los servicios de inteligencia vigilarán de cerca en busca de señales sobre las intenciones del grupo, según un funcionario.

Una serie de impactantes videos publicados en las redes sociales parecían indicar que el grupo se disponía a intensificar la lucha contra Israel.

En el pasado, Nasrallah ha lanzado advertencias sobre el riesgo de guerra que el grupo no ha cumplido, incluso en abril, y los funcionarios estadounidenses llevan semanas afirmando que creen que Hezbollah se resiste a implicarse directamente. El grupo es una de las principales potencias políticas del Líbano y, en general, los funcionarios estadounidenses creen que la población no tiene muchas ganas de guerra.

Pero mientras Israel sigue golpeando Gaza desde el aire, incluidas dos explosiones descomunales en un campo de refugiados, el grupo puede verse arrastrado entre imperativos políticos contrapuestos: mantener la legitimidad como bastión de la resistencia contra Israel y no arrastrar al Líbano a una guerra probablemente devastadora.

Hasta ahora, Hezbollah ha actuado con cierta moderación. A pesar de poseer un arsenal de 150.000 cohetes y munición guiada de precisión, no ha hecho mucho más que intercambiar disparos de cohetes y artillería con Israel al otro lado de la frontera. Sin embargo, los enfrentamientos han sido más intensos que nunca desde la última vez que el grupo entró en guerra con Israel en 2006.

"La cuestión que la gente está tratando de dilucidar es en qué medida Hezbollah se va a dejar llevar por su propia ideología, lleva años diciendo a sus miembros que es la vanguardia de la resistencia a Israel, y en qué medida se va a dejar llevar por los deseos iraníes y sus propias consideraciones políticas internas", afirmó Panikoff.

Irán declara públicamente que no quiere que la guerra se amplíe

El propio Teherán se enfrenta a un dilema similar, según los analistas. Irán elogió el ataque del 7 de octubre contra Israel, pero sus funcionarios dicen ahora públicamente que no buscan una ampliación de la guerra y advierten de que la situación corre el riesgo de entrar en una espiral.

"No queremos que esta guerra se extienda", declaró el ministro de Relaciones Exteriores de Irán a CNN a principios de esta semana. Cualquier ataque que se lleve a cabo en la región y si los intereses de Estados Unidos son objetivo de algún grupo, bueno, vincularlo a la República de Irán sin ofrecer ninguna prueba es totalmente erróneo... No reciben órdenes de nosotros. Actúan según sus propios intereses".

Irán lleva años proporcionando financiación, armas y entrenamiento a los diversos grupos de combatientes de la región, relaciones que utiliza para contrarrestar a Israel y Estados Unidos y ejercer influencia en todo el Medio Oriente, todo ello manteniendo cierto grado de negación de su implicación. Hamas, el grupo que llevó a cabo el ataque de octubre contra Israel, se encuentra entre ellos.

Aunque Estados Unidos considera que Irán no participó directamente en la planificación del atentado, funcionarios estadounidenses e israelíes han afirmado que Teherán es culpable debido a su amplio apoyo a Hamas.

Pero Irán, en virtud del dinero y las armas sofisticadas que proporciona, tiene una influencia significativa.

"Dado que los hutíes y el Hezbollah libanés obtienen todas sus armas más avanzadas (drones, misiles de crucero, misiles balísticos, etc.) de Irán, eso es siempre un fuerte incentivo para continuar siguiendo las directrices [de Irán]", señaló un funcionario estadounidense.

Pero los grupos mantienen distintos grados de autonomía.

Los hutíes, en Yemen, son especialmente independientes de Teherán. Pero en Iraq y Siria, donde Irán proporciona la mayor parte del apoyo a una serie de grupos, todos ellos centrados en expulsar al ejército de Estados Unidos, la autoridad de Irán es más sólida.

Los hutíes han lanzado múltiples ataques con misiles y drones desde el 7 de octubre, incluido el uso de misiles balísticos de medio alcance que, en general, se cree que tenían como objetivo Israel, lo que supone una escalada importante.

En Iraq y Siria, grupos extremistas alineados con Irán han lanzado decenas de ataques contra las fuerzas estadounidenses allí desde el 7 de octubre.

"El presidente ha sido claro, y yo también lo he sido aquí, en que si esto no se detiene, responderemos", declaró este martes el secretario de Defensa, Lloyd Austin, ante una comisión del Senado.