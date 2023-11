Israel insta a los residentes a evacuar Gaza 3:57

(CNN) -- Dua Abu Sneineh quedó en shock cuando un grupo de policías —entre 10 y 15, según ella— irrumpió en su casa de Jerusalén Este a primera hora del 23 de octubre. "Ni por un momento pensé que vendrían a por mí", declaró a CNN.

Pero la policía fue a por ella.

Abu Sneineh, de 22 años, dijo que le dijeron que la iban a detener y le pidieron que entregara su teléfono. "Cuando le pregunté por qué, (el agente de policía) empezó a empujarme y me arrebató el teléfono de la mano", relató.

El agente buscó en el teléfono de Abu Sneineh TikTok o Facebook —ella no tiene ninguno de los dos— y luego comprobó su cuenta de Snapchat, la única red social que utiliza.

"Se dio cuenta de que no había publicado nada. Entonces fue a mi WhatsApp (...). Había publicado un versículo del Corán, y eso resultó ser lo que buscaban. Dijeron que estaba incitando al terrorismo. No me lo podía creer", cuenta Abu Sneineh.

El versículo en cuestión, según Abu Sneineh, era: "Dios no ignora lo que hacen los opresores".

Abu Sneineh forma parte de las decenas de residentes palestinos y ciudadanos de Israel que han sido detenidos en Israel por expresar su solidaridad con Gaza y su población civil, compartir frases del Corán o mostrar cualquier tipo de apoyo al pueblo palestino desde que comenzó el mes pasado la última guerra entre Israel y el grupo extremista Hamas.

CNN ha pedido a la Policía de Israel que comente la detención de Abu Sneineh, pero no ha recibido respuesta.

Más de 9.000 personas, entre ellas miles de niños, han muerto en los ataques israelíes contra Gaza desde entonces, según cifras publicadas el viernes por el Ministerio de Sanidad palestino en Ramala, extraídas de fuentes del enclave controlado por Hamas.

El enorme número de víctimas mortales de los bombardeos de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) y la crisis humanitaria que se está desencadenando en Gaza han desatado críticas mundiales contra Israel, e incluso algunos de sus aliados más cercanos han pedido una "pausa" humanitaria o un alto el fuego.

Pero los palestinos que expresan su solidaridad con Gaza se enfrentan a graves consecuencias en Israel.

"La policía dice que cualquier eslogan a favor de Gaza o en contra de la guerra significa apoyar el terrorismo (...) aunque digas que estás, por supuesto, en contra de que se asesine a la gente", declaró a CNN Abeer Baker, abogado de derechos humanos que representa a algunas de las personas que han sido detenidas.

La policía israelí declaró que, hasta el 25 de octubre, había detenido a 110 personas desde el comienzo de la guerra por presunta incitación a la violencia y el terrorismo, sobre todo en las redes sociales. De estas detenciones, solo 17 dieron lugar a acusaciones. La mayoría fueron puestas en libertad sin más cargos, normalmente al cabo de unos días.

Baker dijo que el escaso número de acusaciones sugería que se estaba deteniendo a personas por hacer declaraciones que no son ilegales.

"Se ha detenido a gente por decir que su corazón estaba con los niños de Gaza", declaró Baker a CNN, señalando el caso ampliamente difundido de un cómico del norte de Israel que fue arrestado tras publicar esa frase en sus redes sociales.

"No estamos hablando de la ley"

La Policía de Israel afirma que está actuando en virtud de la Ley de Lucha contra el Terrorismo de Israel. El artículo 24 de esta legislación establece que cualquiera que haga algo para "empatizar con un grupo terrorista", ya sea "publicando alabanzas, apoyando o animando, ondeando una bandera, mostrando o publicando un símbolo", puede ser detenido y encarcelado hasta tres años.

Sin embargo, Adalah, ONG que defiende los derechos de los árabes en Israel, afirmó en un comunicado que estas detenciones son arbitrarias y solo afectan a los palestinos. Dijo que muchas se llevan a cabo con una fuerza brutal en mitad de la noche y sin la debida justificación legal.

"El criterio no es si es legal o no, el criterio es si enfada a la gente o si es algo que va contra la corriente dominante, no estamos hablando de la ley. Estamos hablando de la atmósfera", dijo Baker, añadiendo que discutir el contexto de los atentados del 7 de octubre está "prohibido".

"No se puede preguntar qué puede llevar a la gente a cometer crímenes tan horribles. ¿Se puede preguntar quién ha fracasado aquí? ¿Por qué ha triunfado Hamas? No", dijo Baker, señalando numerosos artículos escritos en medios israelíes que plantean las mismas preguntas. "Ellos pueden hacerlo. Pero si eres palestino no puedes hacerlo", dijo el abogado.

En respuesta a una pregunta anterior de CNN sobre el aumento general de detenciones por publicaciones en redes sociales, la Policía de Israel declaró que, aunque "defiende firmemente el derecho fundamental a la libertad de expresión, es imperativo hacer frente a quienes se aprovechan de este derecho para incitar peligrosamente a la violencia".

Una de las personas a las que Baker representa es Dalal Abu Amneh, conocida cantante y neurocientífica palestina que fue detenida tras pedir ayuda a la policía el 16 de octubre.

Estaba recibiendo un gran número de amenazas graves por una publicación en sus páginas de Facebook e Instagram que incluía la frase coránica "No hay más vencedor que Dios" y un emoji de una bandera palestina.

Según la policía, la frase incitaba al terrorismo y a la violencia. Su abogado dijo que la declaración fue publicada en las páginas de Facebook e Instagram de Abu Amneh por su equipo de relaciones públicas y que ya ha sido borrada. Baker dijo que el post, publicado a última hora del 7 de octubre, tras el ataque terrorista de Hamas y los primeros ataques de las FDI contra Gaza, pretendía ser una "reacción a la guerra de ambos bandos".

Abu Amneh, de 40 años, estuvo detenida dos días, y el 18 de octubre quedó en libertad bajo fianza y en arresto domiciliario, según declaró Baker a CNN. No ha sido acusada de ningún delito, pero se le ha prohibido hablar sobre la guerra en Gaza durante 45 días, añadió Baker.

CNN ha pedido en repetidas ocasiones a la policía israelí que comente el caso de Abu Amneh, pero no ha recibido respuesta.

Abu Amneh ha pasado las dos últimas semanas refugiada en casa de sus padres, a pesar de que su arresto domiciliario ha terminado. "Tiene mucho miedo, tiene miedo de volver a su casa", dijo Baker. "La gente ha colocado banderas israelíes alrededor de su casa y ha proferido amenazas contra ella y compartido dónde vive en las redes sociales".

"Tolerancia cero"

El destacado abogado humanitario palestino Jawad Boulos declaró a CNN que el encarcelamiento de palestinos, especialmente de quienes no han cometido delitos, ha sido una importante herramienta utilizada por Israel para "mantener la ocupación de los palestinos".

Afirmó que desde que Israel se retiró de Gaza en 2005, las autoridades israelíes han realizado un "esfuerzo concertado" para silenciar a palestinos de la Ribera Occidental encarcelándolos.

Boulos afirmó que, a pesar de que sus clientes tienen todas las de perder en un sistema judicial "que no está hecho para hacer justicia a los palestinos", algunos presos fueron liberados en el pasado. Eso, dijo, ya no es una opción.

La Fiscalía General del Estado israelí afirmó en un comunicado que "debe haber tolerancia cero para quienes publican —explícita e incluso implícitamente— expresiones de apoyo al enemigo y a sus actos criminales contra los ciudadanos del país".

La Fiscalía del Estado también ha facilitado a la policía la apertura de investigaciones sobre presuntos casos de estos actos, según el comunicado.

La represión está creando una atmósfera de temor entre los palestinos.

Un palestino residente en Jerusalén, Yasser, declaró a CNN que creía que los palestinos podían ser detenidos "en cualquier momento" por lo que publicaran en Internet relacionado con Gaza, incluso si expresaban su simpatía por un niño palestino muerto o herido tras un ataque aéreo israelí.

"Si escribiera sobre lo malos que son los ataques aéreos contra Tel Aviv probablemente no les importaría. Pero si dijera que los ataques aéreos sobre Gaza también son malos, me detendrían por ello", afirmó.

"Están luchando en todos los frentes: en Internet, en las calles, en las noticias, en todas partes. A nadie se le permite decir una palabra. Si quieres hablar de la verdad aquí, no te lo permiten", dijo a CNN Adli, otro palestino residente en Jerusalén. Tanto Adli como Yasser pidieron a CNN que no publicara sus apellidos, por temor a las consecuencias de hablar con los medios de comunicación.

Adli dijo sentirse avergonzado por no poder expresar su apoyo a los palestinos de Gaza o denunciar los ataques aéreos israelíes. El riesgo de hacerlo era demasiado alto, dijo.

Sin embargo, las consecuencias de expresar simpatía por Gaza podrían ser pronto aún más graves.

En virtud de la legislación israelí vigente, el Ministerio del Interior tiene autoridad para revocar la ciudadanía o la residencia de cualquier persona condenada por participar en "actividades terroristas", según la definición de la Ley contra el Terrorismo.

Sin embargo, el ministro de Justicia israelí, Yariv Levin, declaró la semana pasada que él y el ministro del Interior, Moshe Arbel, estaban estudiando la posibilidad de ampliar el ámbito de aplicación de la ley para incluir la autoridad de revocar la ciudadanía a personas que apoyen, inciten o alaben públicamente el terror.

Al mismo tiempo, el ministro de Seguridad Nacional de Israel, Itamar Ben-Gvir, de extrema derecha, ha convertido en una de sus prioridades la lucha contra lo que denomina incitación al terrorismo en Internet. Ha creado un grupo de trabajo centrado específicamente en la incitación en las redes sociales y ha liderado las peticiones de un enfoque más estricto de la cuestión. Ben-Gvir ha sido condenado en el pasado por incitación al racismo antiárabe y apoyo al terrorismo.

El abogado Baker afirmó que algunas de las detenciones, y la retórica de Ben-Gvir, eran una reacción extrema al brutal atentado de Hamas.

"Israel está atravesando un trauma, un trauma terrible. Pero la ley no ha cambiado aunque estemos en una situación trágica. Los criterios de lo que es ilegal son los mismos. La reacción es extrema", dijo Baker.

Fatina Abu Sneineh, madre de Dua, declaró a CNN que estaba aterrorizada cuando se llevaron a su hija. Desde entonces, Dua se encuentra en arresto domiciliario y la policía la controla varias veces al día, según su madre.

"Ha estado enferma todos los días desde que llegó a casa, no ha podido comer", añadió la madre.

La familia contó que, tras la detención de Dua, la policía registró la casa, poniéndola patas arriba. Cuando el hermano de Dua, Ibrahim, de 27 años, llegó a casa, también fue detenido y permanece en prisión.

"No ha hecho nada malo. Dicen que ha incitado y apoyado el terrorismo, pero no ha publicado nada en las redes sociales. Y aunque lo hiciera, nunca incitaría a la violencia ni diría nada malo", dijo Fatina, explicando que su hijo mayor, Aboud, lleva ocho meses en la cárcel por protestar en torno a la mezquita de Al Aqsa, en Jerusalén.

"Él (Aboud) tampoco hizo nada malo, pero como está en la cárcel, Ibrahim no se arriesgaría a meterse en problemas", dijo.

CNN ha pedido a la Policía de Israel que comente la detención de Ibrahim Abu Sneineh, pero no ha recibido respuesta.