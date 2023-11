Protesta, miedo y orgullo: estudiantes universitarios estadounidenses reflexionan sobre cómo les afecta la guerra entre Israel y Hamas

Cómo Hamas intenta controlar la narrativa 3:07

(CNN) -- Los estudiantes han realizado cientos de protestas y contraprotestas en campus universitarios desde los ataques de Hamas contra israelíes del 7 de octubre y los ataques aéreos de Israel contra Gaza en respuesta.

En Tulane, estalló una pelea después de que alguien intentara quemar una bandera israelí. En la Universidad de Columbia fueron arrancados carteles de israelíes secuestrados. En Harvard y Columbia, un llamado “camión de doxing” apareció en el campus nombrando a estudiantes cuyas organizaciones fueron coautoras de una declaración que señalaba a Israel de ser “totalmente responsable” de los mortíferos ataques del 7 de octubre perpetrados por Hamas y de “toda la violencia que se desarrolla”. Y en Cornell, las clases fueron canceladas el viernes después de que se publicaran amenazas de muerte contra estudiantes judíos bajo el nombre de usuario “soldado de Hamas” en un sitio web de vida griego. Unos días después de las publicaciones, Patrick Dai, estudiante de Cornell de 21 años, fue arrestado y acusado federalmente de realizar amenazas en línea. No se ha declarado culpable.

CNN visitó los campus de Cornell y la Universidad de Pensilvania para escuchar a los estudiantes contar cómo se ha sentido en el campus.

Malak Abuhashim, Universidad de Cornell

"Este ha sido un problema que me ha afectado toda mi vida", dijo Malak Abuhashim. La estudiante de ingeniería química de Cornell es palestina. Dijo que, a regañadientes, decidió dirigir el capítulo de Estudiantes por la Justicia en Palestina de Cornell porque sentía que tenía que hacerlo.

Esta no era la primera vez que la guerra en la región la había afectado personalmente, incluso mientras estaba en la universidad. Tiene familia en Gaza. Había estado hablando por teléfono con ellos y podía escuchar explosiones de fondo, y dijo que era difícil estar tan lejos de ellos.

El 7 de octubre, cuando, como muchas personas en todo el mundo, Abuhashim todavía no conocía la magnitud de los ataques de Hamas en Israel, ya estaba “muy, muy preocupada”. “Supe de inmediato que, pase lo que pase en Israel, Gaza sería castigada 20.000 veces más. Sabía que las consecuencias iban a ser muy graves. Sabía que la destrucción iba a ser horrible”.

Dijo que una tía estaba saliendo del norte de Gaza por una ruta de evacuación cuando un ataque aéreo alcanzó un autobús que estaba a sólo unos pocos autos delante de ella. CNN no pudo verificar de forma independiente este incidente. Su familia no ha podido contactarse con otros familiares. "Realmente no estamos seguros de quién está vivo y quién no". Había visto una historia sobre un reportero de Al Jazeera cuya familia murió en una explosión en Gaza. Se preguntó: si eso le hubiera sucedido a su familia, ¿lo sabría siquiera?

La universidad es un lugar para aprender, pero la ignorancia aún puede doler. “Lo que realmente me dolió fue cuando los estudiantes intentaron negar mi historia o mi pasado”, dijo Abuhashim.

“Por ejemplo, la aldea de mis abuelos fue sometida a una limpieza étnica. Y cuando le comenté esto a un estudiante, intentaron borrar la historia y decir: 'No, se fueron voluntariamente'”. Abuhashim pensó que era absurda la idea de que sus abuelos renunciaran a su medio de vida para vivir en un campo de refugiados. "Eso es lo que permite este tipo de odio, este tipo de división entre las personas, donde alguien está tan convencido de que tiene razón".

El capítulo nacional de Estudiantes por la Justicia en Palestina ha recibido intensas críticas por calificar los ataques de Hamas como una “victoria histórica”. Abuhashim dijo que ella no trabajó con el grupo nacional ni obtuvo puntos de conversación de él. Su capítulo de SJP se centró en apoyar a los estudiantes en el campus, ya sea presionando a la administración para que les mostrara más apoyo o protegiendo a los estudiantes de grupos externos que intentaban engañarlos (o publicar su información de identificación en línea).

Se molestó cuando vio las amenazas antisemitas dirigidas a sus compañeros de estudios de Cornell. “Fueron palabras muy odiosas”, dijo. Como musulmana, pensó que era “muy irrespetuoso” hacerlos “en el nombre de Alá”. Dijo: "El antisemitismo nunca será aceptado en nuestro movimiento".

Zoe Bernstein, Universidad de Cornell

Zoe Bernstein nunca había sentido antisemitismo en el campus de Cornell, donde es estudiante de último año y presidenta de Cornellians for Israel. Pero el impacto de las amenazas antisemitas en línea había “amplificado todos los sentimientos de desesperación”, dijo.

Dijo que interpretó los mensajes de odio como dirigidos a todos los estudiantes judíos en el campus, y que siente una desconexión entre las amenazas del campus y lo que estaba sucediendo en Israel.

Lo mismo se aplica a los incidentes antisemitas en todo el mundo. “Creo que eso confunde el antisemitismo con el antisionismo. Y creo que, lamentablemente, en este momento, parece que están inextricablemente vinculados”, dijo. "Puedes criticar a cualquier gobierno del mundo, pero no tienes por qué atacar a civiles en otros países por ello".

Bernstein dice que tiene familiares y amigos en Israel y que le preocupaba la rapidez con la que se difundía la información errónea en línea. Muchos estudiantes se sintieron presionados a publicar algo, dijo.

“La gente piensa que su silencio es una especie de complacencia de ambas partes. Y no sé hasta qué punto estoy de acuerdo con eso”, dijo.

Cuando los compañeros publicaban información errónea, otros se lanzaban a los comentarios para corregirlos. “Y luego los estudiantes se avergonzaron, se enojaron. Y esto no hace más que amplificar las tensiones”. Ella quería que el campus se calmara para que pudieran volver a concentrarse en sus estudios.

Bernstein llevaba un collar dorado con la Estrella de David sobre un jersey de cuello alto negro. No tenía miedo de usarlo, incluso ante las amenazas. “Lo uso con orgullo. Lo uso más ahora que nunca”, dijo. “Estoy muy, muy orgullosa de ser judía en este momento, de ver la resiliencia de mi comunidad, de ver la unidad de mi comunidad. Realmente sólo se ha fortalecido mi orgullo desde el 7 de octubre”.

Momodou Taal, Universidad de Cornell

Momodou Taal quedó impactado por las amenazas. Taal, estudiante de doctorado de segundo año en Cornell, creció en Londres, pero su familia es de Gambia y Senegal. Dijo que era miembro de la Coalición de Liberación Mutua de la universidad, que apoyaba las manifestaciones pro Palestina. “Nuestro movimiento es antirracista. Y hemos dejado bastante claro que no vamos a tolerar ningún antisemitismo”, dijo Taal.

También le preocupaba la reacción violenta de las amenazas antisemitas en línea de la semana pasada. “Dado el clima en el que nos encontramos, esas declaraciones nos demonizarán, incluso si no provienen de ninguno de nosotros”.

Se sintió frustrado cuando le preguntaron, una y otra vez, si condenaba a Hamas. No representa a Hamas y no tiene control sobre Hamas, dijo. Sintió que había una presunción implícita en la pregunta de que apoya el terrorismo.

"Puedo decir claramente y categóricamente que aborrezco el asesinato de todos los civiles, sin importar dónde estén y quién lo haga", dijo Taal. "Me encanta la vida. No amo la muerte. Eso es lo que soy como ser humano. ¿Por qué la asociación, porque soy musulmán y soy una persona negra, tengo que condenar a una organización terrorista proscrita antes de tener una opinión sobre el genocidio?

"No ando preguntando a los blancos: '¿Condenas al KKK?' ¿Por qué se supone que apoyarías al KKK en primer lugar?"

Se sintió ignorado y marginado como musulmán, especialmente como musulmán negro, en el campus. Pero aun así, “me siento alentado porque la historia está de mi lado. Las mismas personas que en los años 80 llamaron a Nelson Mandela terrorista, y que literalmente armaron y respaldaron el apartheid, estaban en el lado equivocado de la historia”, dijo Taal. "Siento que estamos en el lado correcto de la historia".

Talia, Universidad de Cornell

Después de que Talia vio las amenazas, ella y una amiga pasaron el resto de la noche en su departamento, con miedo a irse. Estudiante de tercer año en Cornell, guardaba aerosol de pimienta en su bolsillo y lo agarró cuando escuchó un golpe en la puerta (era solo un amigo que venía de visita).

Para Talia, que no quería que se publicara su apellido, las amenazas recordaron inmediatamente la experiencia de sus padres: judíos iraníes que huyeron de su país por temor a la persecución religiosa. “Es absurdo que pueda incluso conectar el Irán de los años 80 con Cornell en 2023”, dijo. "Esto no es algo con lo que pensábamos que tendríamos que lidiar en Estados Unidos".

La administración y la policía de Cornell habían sido un gran apoyo, dijo. “Pero al mismo tiempo, es una sensación de impotencia saber que no puedes evitar que alguien entre a tu casa y te dispare a quemarropa en la cara, que era exactamente la amenaza. Y sólo hace falta una persona”.

Algunos estudiantes habían decidido ir a clase a través de Zoom, dijo. “Había personas en Zoom en las clases que ni siquiera sabía que eran judías”, dijo. "Pero al final del día, una amenaza para los judíos, no importa si eres religioso o cultural, es una amenaza para todos los judíos".

Sean, Universidad de Pensilvania

“Esto es personal para mí”, dijo Sean, estudiante de segundo año en Pensilvania. Su padre nació católico en Irlanda del Norte durante la lucha sectaria católico-protestante conocida como The Troubles. Dijo que había aprendido a través de su padre lo que era ser discriminado y llamado terrorista por oponerse a un “régimen opresivo”.

Sean pidió que no se usara su apellido porque vio ecos de eso en la reacción a las protestas propalestinas en los campus universitarios, con los donantes de las universidades retirando su apoyo y los directores ejecutivos diciendo que no contratarían a estudiantes que firmaran declaraciones controvertidas propalestinas. Incluso su padre había bromeado: “No vayas a CNN”, porque a Sean podría resultarle imposible conseguir un trabajo, dijo.

"Ves miles de niños muriendo, no hace falta ser un terrorista para querer apoyarlos", dijo Sean. "No hace falta alguien con mala voluntad para sustentar la vida".

Hubo controversia sobre un canto común en las protestas pro Palestina: “Desde el río hasta el mar, Palestina será libre”. Algunos estudiantes judíos dijeron a CNN que lo escucharon como un llamado al genocidio judío en Israel, cuyas fronteras incluyen el río Jordán y el mar Mediterráneo.

Sean volvió a analizar la experiencia de su padre, que era de Derry. “Tienen 'Derry libre' en cada pared para decir que no apoyan al gobierno británico. Dicen que quieren recuperar sus propias casas. ¿Eso es terrorismo? ¿Que le quiten su casa y quiera recuperarla? No, eso es sólo vivir la vida”.

Beni Romm, Universidad de Pensilvania

Para Beni Romm, “del río al mar” tenía un significado diferente. Romm es un estudiante de primer año en Pensilvania, pero pasó dos años después de la secundaria estudiando en Israel en una yeshivá, una institución educativa judía tradicional. Pensó que el cántico significaba una cosa en Oriente Medio y otra para los estadounidenses. Para Romm, “dice que no queremos ningún Estado judío entre el mar Mediterráneo y el río Jordán; sólo queremos un Estado palestino”.

"Los llamados a 'del río al mar'... aunque pueden interpretarse como un llamado a otras cosas además del genocidio judío, tocan un cierto nervio en la conciencia judía de amenaza existencial", dijo Romm. Esos cánticos nunca invitarían a una conversación con estudiantes judíos, dijo.

Romm había visto una protesta pro Palestina mientras caminaba hacia un examen de física, e inicialmente simplemente se detuvo para escuchar. Pero después de 45 minutos, “comencé a sentirme perturbado por lo que se decía... cosas como ‘vergüenza para las FDI’, ‘las FDI están cometiendo genocidio'”, dijo. Tenía amigos de su edad en Israel que servían en las FDI, las Fuerzas de Defensa de Israel. “Este llamado de ‘vergüenza para las FDI’, e incluso de ‘vergüenza para Israel’ –que para mí habla de vergüenza para Israel y los judíos en general– es muy personal, porque estos son mis amigos y mi familia. Y no creo que estén cometiendo genocidio, como dicen las acusaciones”.

En una manifestación posterior a favor de Palestina, Romm y algunos amigos instalaron una mesa cerca y tuvieron algunas buenas conversaciones con estudiantes que no estaban de acuerdo. Pero dijo que se sorprendió cuando, mientras conversaba con un estudiante negro, alguien se acercó y le dijo: “¿Estás siendo racista con él? Espero que no estés siendo racista, como lo estás siendo con todos los demás en el campus”. Hubo otros incidentes que consideró relacionados. Dijo que un amigo de clase lo había llamado fascista en las redes sociales. Una fraternidad judía fue atacada con graffiti que decía “los judíos son nazis”. Romm pensó que la ira contra Israel ahora estaba dirigida a los estudiantes judíos.

“Existe una conexión entre las protestas que dicen que el gobierno israelí es un gobierno fascista, que el sionismo es racista y que Israel está perpetrando genocidio... y las acciones hacia los judíos en el campus de llamarnos racistas, fascistas o acusarnos en gran medida de ser nazis y perpetrar genocidio”, dijo.

Samantha Guff y Deborah Brunswick de CNN contribuyeron a esta historia.