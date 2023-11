Resumen de noticias de la guerra entre Israel y Hamas, y los ataques en Gaza, del 4 de noviembre

Protestas en Washington y Londres urgen un alto el fuego

Miles de manifestantes realizaron protestas este sábado en Washington y en las principales ciudades de Europa, pidiendo un alto el fuego en las hostilidades entre Israel y Hamas, a medida que empeora la situación humanitaria en Gaza.

En Washington: una multitud de manifestantes propalestinos abarrotó la Plaza de la Libertad en la capital de Estados Unidos este sábado por la tarde, mientras los manifestantes pedían un alto el fuego en Gaza y el fin de la ayuda estadounidense a Israel.

Freedom Plaza, ubicada cerca del National Mall y la Casa Blanca, estuvo prácticamente llena de manifestantes que cantan y visten trajes rojos, verdes y negros y ondean banderas palestinas.

Los organizadores del evento dijeron que esperaban miles de manifestantes.

Los manifestantes criticaron al Gobierno del presidente de EE.UU., Joe Biden, por su respuesta a la crisis en Gaza, advirtiendo que no apoyarán al presidente en 2024 si no pide un alto el fuego en la guerra.

"Que sepan todos aquellos, incluido Joe Biden y todos esos congresistas que no ven nuestra humanidad hoy, y que no escuchan nuestras voces hoy, que no veremos sus nombres en la boleta electoral el próximo año. Y nosotros no los escucharemos cuando vengan a visitarnos el año que viene", dijo Omar Suleiman, un estudiante musulmán que se dirigió a la multitud. "No permitiremos que nos digan más que el único refugio que tenemos contra los racistas de derecha son los liberales de dos caras".

La marcha se produce después de varios fines de semana de manifestaciones propalestinas en Washington.

Se espera que la multitud marche hacia la Casa Blanca y luego regrese a Freedom Plaza más tarde este sábado.

En Londres: miles de personas se reunieron el sábado en la capital del Reino Unido para pedir un alto el fuego en Gaza mientras continúan los ataques aéreos y los combates en tierra.

Los manifestantes en la protesta, que tuvo lugar en Trafalgar Square, ondearon banderas palestinas y pancartas para pedir un “alto el fuego ahora”. Algunas personas sostenían carteles que decían “Palestina libre” y pedían que se detuviera el bombardeo.

“40.000 personas llenaron hoy Trafalgar Square para apoyar a Palestina”, publicó en las redes sociales el organizador del evento, la Campaña de Solidaridad Palestina. La Policía Metropolitana de Londres no ha publicado cifras sobre el tamaño de la manifestación.

Se trata del tercer fin de semana consecutivo que se lleva a cabo una manifestación propalestina en Londres. Miles de personas asistieron a cada protesta, y la Policía Metropolitana estimó una participación de 100.000 en la primera marcha de solidaridad.

Este sábado también se llevaron a cabo manifestaciones en otras ciudades del Reino Unido, incluidas Manchester, Oxford, Newcastle y Liverpool.

Miles de personas también salieron a las calles en ciudades de toda Europa, con manifestaciones en capitales como París y Berlín.