(CNN Español) -- Gerard Piqué rompió finalmente el silencio sobre su separación con Shakira después de un año convulso en el que, según el exfutbolista y empresario catalán, pasó de todo: desde su retirada de las canchas hasta su mediática ruptura.

En una extensa entrevista con la radio catalana RAC1, habló de cómo vivió el polémico final de su relación con la cantante colombiana, que ha incluido un sinfín de portadas en la prensa, canciones, especulaciones y críticas recibidas en las redes sociales.

"Si hubiera dado importancia a todo lo que decían de mí, estaría encerrado en mi piso o me habría tirado de un sexto (piso). La única manera de salir vivo de todo esto es no dar importancia a nada de lo que dicen por todas partes", dijo el exfutbolista al periodista Jordi Basté en el programa "El món a RAC1".

Además, Piqué se refirió a lo que se publica sobre él en la prensa y admitió que no le da importancia: "No es verdad lo que la gente lee, pero yo no tengo que salir cada día a desmentir cosas que no son reales, me da igual".

Si bien Shakira ha aludido abiertamente al fin de su relación con Piqué, en entrevistas y también en temas como su popular colaboración con el argentino Bizarrap, el catalán se había limitado más en sus declaraciones públicas al respecto.

"No quiero hablar del tema y no hablaremos de todo lo que hemos vivido. La gente no sabe ni el 10% por ciento de lo que pasó realmente", señaló Piqué durante la entrevista.

Shakira, por su parte, habló con la revista ELLE de España casi cuatro meses después de que comunicaran públicamente su separación, tras más de 12 años de relación y con dos hijos en común.

En la entrevista con la publicación, la colombiana destacó el maltrato de los reporteros que, según ella, le tocó vivir. "Tengo paparazzis acampando frente a mi casa, 24/7. Y no hay un lugar donde pueda esconderme de ellos con mis hijos, excepto en mi propia casa", dijo.

Meses después, en una conversación con el mexicano Enrique Acevedo posterior al lanzamiento de su sencillo con Bizarrap, Shakira dijo sentirse emocionalmente empoderada. “Creo que estaría en un lugar muy distinto si no hubiese tenido esa canción, la posibilidad de expresarme, de pensar en el dolor”, explicó.

“Yo creo que alguien ha tenido que tomar una foto del día que trabajé en la sesión 53 con Bizarrap, un antes y un después. Entré al estudio de una forma y salí de otra y es una de las cosas que más le agradezco a Biza, que me haya dado como ese espacio, esa oportunidad de desahogarme. Y sí que fue un gran desahogo, necesario también para mi propia sanación, para mi propio proceso de recuperación”, completó.