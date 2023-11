El padre de Luis Díaz dice que no se pagó ningún rescate por su liberación del cautiverio

La emoción de Luis Manuel Díaz tras su liberación 3:28

(CNN) -- Luis Manuel Díaz, padre de la estrella del fútbol Luis Díaz, negó durante una emotiva conferencia de prensa el viernes que se haya pagado algún rescate por su liberación del cautiverio.

Fue liberado el jueves tras permanecer 12 días retenido por el Ejército de Liberación Nacional (ELN), el grupo guerrillero más antiguo de Colombia, que reconoció en un comunicado que el secuestro había sido “un error”.

El padre de Díaz dijo a los periodistas que tiene la intención de permanecer en su ciudad natal de Barrancas, al noreste de Colombia, y continuar con su trabajo.

“Mi deseo es quedarme en Barrancas, aquí está mi familia, aquí está mi papá, aquí enterré a mi mamá, y agradezco al Gobierno las garantías de seguridad que me han brindado. Confío en que será seguro para mí permanecer en mi ciudad”, afirmó.

En conferencia de prensa desde su casa familiar en Barrancas, también dijo que el trabajo de la escuela de fútbol y fundación benéfica que dirige la familia Díaz en la ciudad continuará.

“Nunca pensé que este sería el fin de la escuela y de la fundación. Eso no es para mí, son para todo el pueblo de Barrancas”, afirmó.

También instó al gobierno colombiano y a los miembros de la guerrilla a encontrar una paz duradera para el país.

“Todos somos hermanos, [los guerrilleros] también son nuestros hermanos de la montaña. Llamo a todos a hacer una pausa y reflexionar… Iniciemos un diálogo para que Colombia finalmente pueda ser un país de paz. No tomará uno o dos años, pero tal vez en tres o cuatro Colombia pueda estar en paz. Dejemos las armas y usemos bolígrafos y cuadernos para hablar entre nosotros”, dijo a los periodistas el padre de Díaz, quien solía enseñar en la escuela local de Barrancas y es conocido afectivamente en el pueblo como “El Profesor”.

Fue secuestrado junto a su esposa, Cilenis Marulanda, el 28 de octubre mientras conducía de regreso a Barrancas. Marulanda fue liberada unas horas más tarde, pero a los pocos días el ELN, el grupo guerrillero activo más antiguo de Colombia, confirmó que tenía detenido al padre del astro del fútbol.

El secuestro desencadenó una operación militar para localizar a Díaz, mientras su hijo, delantero del Liverpool FC de la Premier League, suplicó a los guerrilleros que liberaran a su padre.

El viernes, el padre de Díaz dijo a los periodistas que él y los guerrilleros tenían que caminar hasta 12 horas por día en las montañas a lo largo de la frontera con Venezuela para evitar ser atrapados.

“Cuando el comandante me dijo que iba a ser liberado en cuestión de horas, pero que sería necesaria una larga marcha para llegar al lugar de entrega, me sentí alegre y optimista, a pesar de una pequeña lesión que tengo en la pierna derecha. Cuando llegué al helicóptero y me encontré con la comisión de rescate fue muy emotivo y rompí a llorar”, dijo.

Habló con los medios acompañado de su esposa. En la conferencia de prensa también estuvo presente Carlos Camargo, defensor del pueblo de derechos humanos del Gobierno.

Su hijo pudo hablar con él por teléfono poco después de su liberación. Mientras que a la estrella del Liverpool se le recomendó no regresar a Barrancas mientras su padre estaba cautivo, ahora debe viajar al país sudamericano la próxima semana para representar a Colombia en un partido de clasificación para la Copa del Mundo contra Brasil.

La familia está "agradecida", dice primo de Luis Díaz

El primo de la estrella del Liverpool, Luis Díaz, dijo a CNN el viernes que su familia está aliviada y “realmente agradecida por todo el apoyo de toda la nación”, luego de la liberación del padre de Díaz por parte del Ejército de Liberación Nacional (ELN) el jueves.

El primo de Luis Díaz, José Brito Díaz, habló con CNN por teléfono desde Barrancas y dijo que era un momento de celebración para toda la familia y el pueblo en general.

“Por supuesto, estamos muy agradecidos por todo el apoyo de toda la nación y de toda la gente de Barrancas. Damos gracias a Dios por venir a rescatarnos: en el momento más necesario, Dios respondió”, dijo Brito Díaz.

Hablando sobre la condición de su tío y la terrible experiencia que vivió durante las últimas dos semanas, Díaz dijo que “por supuesto está muy cansado, goza de buena salud pero ahora necesita mucho descanso. Lo mantuvieron en movimiento y tuvo que caminar mucho por bosques y terrenos irregulares con la guerrilla, estamos felices de que esté con nosotros y queremos que descanse”.

Brito Díaz calificó el momento en que llevaron a su tío a las oficinas de la ONU al aterrizar en Valledupar como “el mayor alivio” y dijo que su primo siguió la operación por videollamada desde Toulouse, donde debía participar en un partido de la Europa League con el Liverpool FC ese mismo día.

El secuestro y posterior liberación de Díaz padre generó una renovada atención sobre los secuestros en Colombia. Pocas horas después de la liberación, la Defensoría del Pueblo de Colombia, encargada de velar por la protección de los derechos civiles y humanos, emitió un comunicado pidiendo el fin de los secuestros para exigir rescate en el país; afirmando que al menos 79 colombianos han sido secuestrados en lo que va de año.

Esta semana, el comando central del ELN reconoció que secuestrar al padre de uno de los futbolistas más populares de Colombia había sido “un error”, pero el grupo pareció defender la táctica de los secuestros extorsivos para financiar su lucha armada.

El grupo guerrillero, el más antiguo de Colombia y uno de los más grandes que aún están en funcionamiento, firmó un alto el fuego con el gobierno colombiano en agosto, pero sigue comprometido con la insurrección armada en todo el país.