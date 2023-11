Así ha reaccionado el mundo del fútbol a la liberación del padre de Luis Díaz

(CNN Español) -- Luis Manuel Díaz, padre del futbolista colombiano Luis Díaz, fue liberado luego de 12 días de estar secuestrado por la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN), según confirmó la Conferencia Episcopal de Colombia en X, antes Twitter.

Una fuente confirmó a CNN que la entrega del señor Díaz se produjo en un lugar no especificado del departamento de La Guajira, en el norte de Colombia en la frontera con Venezuela.

El padre del futbolista fue secuestrado el 28 de octubre en la localidad de Barrancas, departamento de La Guajira, en el norte de Colombia. Los delincuentes lo abordaron en su vehículo cuando se desplazaba por las calles en compañía de su esposa Cilenis Marulanda, quien fue liberada horas después por la presión de las autoridades en la persecución de los secuestradores.

Tras la liberación de Luis Manuel Díaz, el mundo del fútbol ha reaccionado a la noticia, desde la federación de fútbol de Colombia hasta el Liverpool de Inglaterra -club donde juega Luis Díaz-.

La Federación Colombiana de Fútbol agradeció en un comunicado a las autoridades involucradas en la liberación de Luis Manuel Díaz e hizo un llamado para que la paz se mantenga en el fútbol.

"El fútbol es pasión en paz. ¡Que a nadie se le ocurra jamás volver a atentar contra esa realidad!", indicó en el comunicado.

El Liverpool de Inglaterra dijo que estaban felices por la liberación del padre de su jugador Luis Díaz y también agradeció a los involucrados en el proceso.

We are delighted by the news of @LuisFDiaz19's father's safe return and we thank all those involved in securing his release ❤️ https://t.co/oBp8Nw7lh9

— Liverpool FC (@LFC) November 9, 2023