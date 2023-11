Lo que los propalestinos y los proisraelíes quieren que sepas

(CNN) -- Desde el 7 de octubre, se han reunido grandes multitudes en todo el mundo, con pancartas sobre sus cabezas y cánticos en los labios, para transmitir su frustración, indignación y miedo latentes ante las hostilidades entre Israel y Hamas y las víctimas que han provocado.



En un martes soleado, frío y ventoso, los manifestantes pro-Israel se reunieron en el National Mall de Washington, ataviados con los colores azul y blanco de la bandera israelí, y pidieron a Hamas que liberara a sus rehenes, expresaron su preocupación por el aumento del antisemitismo en Estados Unidos y presionaron para que las políticas estadounidenses se mantuvieran firmes hacia Israel.

"Como judíos, no queremos sentirnos solos. Y a menudo, a lo largo de nuestra historia, nos hemos sentido aislados", dijo Adam Roffman, rabino de la Congregación Shearith Israel de Dallas, que asistió a la manifestación del martes en Washington con su esposa, la rabina Shira Wallach.

"Y la oportunidad de estar aquí no solo con judíos, sino con partidarios de Israel, después de un mes muy, muy difícil y emocionalmente desgarrador, nos llena de esperanza y alegría al ver a tanta gente aquí que se preocupa por nuestros hermanos y hermanas en Israel y se preocupa por el futuro de Israel como un hogar vibrante para el pueblo judío".





Días antes, en un acto propalestino celebrado el pasado viernes por la noche en el Columbus Circle de Nueva York, los manifestantes ondearon banderas palestinas y portaron pancartas caseras en las que se leía "¡Alto el fuego ya!" y "Dejen de bombardear a los niños", mientras marchaban hacia la Grand Central Terminal y Times Square.

Criticaron el trato de Israel a los palestinos y acusaron al país de apartheid y genocidio, presionaron para que cesara la campaña militar israelí y desafiaron a los dirigentes estadounidenses a poner fin a su apoyo a Israel.

publicidad

"Paso por periodos de extrema angustia y tristeza por lo que está ocurriendo", dijo a CNN Laila Rodenbeck, una joven de 24 años que asistió a la manifestación del viernes. "Solo cuando asisto a una de estas concentraciones vuelvo sintiéndome un poco más esperanzada de que las mareas están empezando a cambiar".

CNN habló con algunos de los manifestantes de estas dos concentraciones recientes para entender mejor por qué miles de personas se han unido a las marchas y qué esperan conseguir los asistentes. Esto es lo que dijeron.

Por qué se manifestaron

Manifestantes propalestinos:

Muchos de los asistentes a la manifestación del viernes se negaron a dar sus apellidos a CNN por motivos de privacidad y seguridad. Algunos llevaban mascarillas médicas o un keffiyeh a cuadros blancos y negros, un pañuelo tradicional, para cubrirse la cara, temerosos de ser identificados o de ser objeto de un doxxing, una forma de invasión de la privacidad personal en Internet, por sus opiniones políticas.

Elizabeth, una profesora de 42 años, dijo que se unió a las manifestaciones tras ver imágenes de niños sufriendo en Gaza.

"Es porque tengo una hija y veo a todos esos niños (en Gaza)", dijo, empujando suavemente el cochecito de su hija de 2 años. "Simplemente no queremos apoyar que bombardeen a la gente".

Elizabeth Oram, enfermera de 70 años y profesora adjunta, ondeó una bandera palestina durante la marcha, con su pelo corto y rubio cayendo sobre la parte superior de una mascarilla blanca KN95. Dijo que es una defensora de los derechos palestinos desde hace mucho tiempo y que había visto la situación en los territorios palestinos ocupados pasar de "muy mala a absolutamente bárbara".

"Tengo 70 años. Necesito poder contar a mis nietos que cuando ocurrió esto, cuando ocurrió un genocidio, no me quedé de brazos cruzados; que hablé", dijo. "Eso es lo que necesito que sepan".

La Convención de las Naciones Unidas para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio, adoptada tras la Segunda Guerra Mundial, define el genocidio como "actos cometidos con la intención de destruir total o parcialmente a un grupo nacional, étnico, racial o religioso".

Sami, estudiante francés de 20 años en una universidad londinense, estaba de visita en Nueva York cuando se encontró con la manifestación. Dijo a CNN que se sintió inspirado para quedarse y asistir después de ver imágenes de la violencia en Gaza en las redes sociales.

"Veo todos los videos y las fotos, y es horrible; lo veo todos los días, a todas horas en las redes sociales, en Twitter, en Instagram", dijo. "Todos los días, estas atrocidades delante de mis ojos. Siento mucho dolor por ellos y quiero que esta masacre y este genocidio se detengan".

Manifestantes proisraelíes:

La "Marcha por Israel" celebrada este martes en Washington congregó a miles de partidarios de Israel de todo el país en la que se cree que ha sido la mayor concentración proisraelí en Estados Unidos desde el comienzo de la guerra.

Los manifestantes enarbolaron banderas israelíes, levantaron pancartas que decían "Liberad a los rehenes" o "Dejad marchar a mi pueblo", o llevaban ropa con los rostros de los rehenes.

Sara Blau, estudiante de la Universidad de Maryland, asistió a la concentración en el National Mall con una camiseta con el rostro de Omer Neutra, un compañero de instituto que fue secuestrado por Hamas el 7 de octubre y que se cree que sigue secuestrado.

Blau dijo que quería unirse a la marcha "para mostrar mi apoyo a Israel. Soy una sionista orgullosa, una judía orgullosa y quería estar aquí para apoyar a mi comunidad".

Michal y Noam Sheps, un matrimonio de Nueva Jersey, dijeron que habían venido para mostrar su apoyo a los rehenes y a Israel.

"Somos una nación y nos apoyamos unos a otros, y queremos que los rehenes sean liberados. Es extremadamente importante", dijo Michal. "(Estamos aquí) por la paz, por la seguridad de la gente que está en Israel y por los rehenes".

Noam añadió: "Queremos dejar claro que se trata de un asunto importante y que estamos con nuestros hermanos y hermanas de Israel y que les enviamos nuestro apoyo, esperemos que a través de Estados Unidos y del respaldo de Estados Unidos también".

Sharon Strauss, de 64 años, de Rockville (Maryland), asistió a la concentración con una bandera israelí atada a los hombros y portando un cartel con la estrella de David judía en los colores de la bandera LGBTQ+. Dijo que asistía a la manifestación para mostrar su solidaridad con Israel y con la comunidad LGBTQ+.

"Tengo un hijo transexual. Y una de las cosas que realmente me preocupa de este conflicto con Hamas y el grupo ultraconservador de sus seguidores... si nos fijamos en los países donde dominan Hamas e ISIS, las personas que son LGBTQ, no están a salvo", dijo.

Lo que les preocupa

Manifestantes propalestinos:

Para Pritam, un estudiante de 20 años de la Universidad de Nueva York con un keffiyeh al cuello, asistir a la manifestación del viernes le sirvió para mostrar su apoyo a la comunidad musulmana en general.

"Soy musulmán. Siento que nuestra gente está muriendo aquí", dijo a la CNN. "Siento que es nuestro trabajo como generación joven alzar la voz".

Lulu, una estudiante de posgrado de 24 años, dijo a CNN que sintió una mezcla de "ira, rabia, pero también resistencia" mientras asistía a la manifestación. Dijo que no se sentía segura porque los partidarios propalestinos estaban siendo objeto de "doxxing" por su postura.

"Creo sinceramente que nadie es libre hasta que todo el mundo lo es", afirmó. "Creo que tenemos que mantenernos firmes y levantarnos cueste lo que cueste".

Gurmukh, un asistente de investigación de 23 años que llegó a Nueva York para ir a la universidad, dijo que quería estar en el lado correcto de la historia. "No se trata tanto de estar a favor o en contra de alguien, sino de derechos humanos básicos".

"Realmente no creo que sea político o religioso en absoluto en este momento. Tenemos que ocuparnos de la gente", afirmó.

Manifestantes proisraelíes:

Varios de los manifestantes pro-israelíes dijeron que estaban preocupados por su seguridad personal como judíos estadounidenses.

Josh Segel, estudiante de la Universidad de Towson, en Maryland, declaró a la cadena WJLA, afiliada a CNN, que desde hace poco le preocupa llevar la kipá en la cabeza y la cadena plateada con la estrella de David en el cuello.

"Siempre crecí llevando mi estrella judía y sin tener que pensar en ello", dijo. "Pero ahora, al salir de casa -dependiendo de adónde vaya- tengo que preocuparme de si la llevo puesta o si la llevo por fuera".

Dijo que ahora tiene miedo y se preocupa cuando camina por el campus de Towson. "Puede que tenga que dudar de quién me cruzo o junto a quién me siento en clase", dijo. "No puedes saber de quién va a venir".

Noam Sheps también expresó su preocupación por su seguridad personal.

"Nunca me había sentido tan incómodo siendo judío estadounidense", dijo. "No creo que Israel, aquí, como personaje, sea un opresor. No creo que Israel haya invitado a esto. No creo que los ciudadanos israelíes merezcan esto. Y por eso cualquiera que hoy sienta que puede desestimar lo que ocurrió el 7 de octubre en pos de una ideología errante sobre la liberación o el movimiento de resistencia se ha envalentonado con el comportamiento bárbaro. Y eso significa que todos y cada uno de nosotros, hoy aquí en Estados Unidos y en cualquier otro lugar, estamos en peligro".

Evan, de 24 años, que no quiso dar su apellido por razones de privacidad, dijo que vive en una zona judía densamente poblada, pero que sigue preocupado por su seguridad.

"Desgraciadamente existe, incluso dentro de esas comunidades, sigue habiendo miedo", dijo. "Definitivamente lo sentimos en todas partes".

Lo que esperan conseguir

Manifestantes propalestinos:

Varios manifestantes dijeron que asistieron a la concentración del viernes para presionar a los responsables políticos estadounidenses para que presionen a favor de un alto el fuego inmediato en Gaza.

"Parece muy claro que tiene que haber un alto el fuego", dijo Derek, masajista de 35 años. Sostenía un trozo de cartón con las palabras "Alto el fuego ya" garabateadas con rotulador.

La mayoría de los manifestantes "buscan una realidad en la que israelíes y palestinos puedan vivir en armonía, no en la que unos u otros sean eliminados de la tierra", añadió.

"Esperaría que hubiera un alto el fuego como primer paso", dijo Rodenbeck, de 24 años, que trabaja en el sector sin fines de lucro. "Y también esperaría que se pusiera fin a la ocupación del territorio palestino, que hubiera un futuro en el que judíos y musulmanes y cristianos de Palestina pudieran vivir todos en seguridad. Ese sería el resultado que espero".

Alex Papadopoulos, un joven de 36 años que trabaja en la producción de medios de comunicación, dijo que asistir a la manifestación era una forma de actuar y mostrar solidaridad con los palestinos.

"Esperaría ver algún tipo de plan por delante. El alto el fuego, por supuesto, y luego avanzar para entrar allí y reconstruir de verdad", dijo. "Y, obviamente, espero que podamos encontrar otro presidente, no Trump, no Biden, alguien más que dé un paso adelante".

Manifestantes proisraelíes:

Los manifestantes proisraelíes presionaron para que Hamas libere inmediatamente a los más de 200 rehenes que fueron tomados el 7 de octubre.

"Realmente no podemos tener un alto el fuego hasta que se libere a los rehenes", dijo Strauss, una mujer de 64 años de Maryland.

Strauss, de 64 años y residente en Maryland, confía en que se encuentre una solución que permita a ambos pueblos vivir con seguridad.

"Tengo amigos palestinos. Creo que tienen derecho a estar seguros y a tener su propia patria. Creo en una solución de dos Estados. Pero no puede ser que ... los judíos no puedan llamar hogar a Israel".

Ami Forman, un joven de 15 años de Nueva Jersey, se situó en la parte delantera de la multitud, cerca del escenario, con su padre y sus compañeros de instituto, que asistieron a la marcha para mostrar su apoyo a Israel.

"Me gustaría ver la destrucción de Hamas, la protección del pueblo judío y, en general, un apoyo creativo al pueblo judío en todo el mundo", dijo.

Wallach, la rabina de Dallas, dijo que creía que israelíes y palestinos tenían un "enemigo común" en Hamas.

"Por supuesto, queremos que los habitantes de Gaza puedan llevar una vida digna y tener acceso a la sanidad, la educación y un lugar donde vivir", afirmó.

"Nos rompe el corazón ver cómo Hamas utiliza a su propia gente como escudos humanos. También nos rompe el corazón ver cómo se pierden vidas allí. Por eso, una de las cosas con las que soñamos es que podamos unirnos contra el enemigo común y saber que ya nadie tendrá que temer a los terroristas".

-- Zoe Sottile de CNN informó desde Nueva York, Chandelis Duster informó desde Washington y Eric Levenson escribió desde Nueva York. Gabe Cohen también contribuyó con su información.