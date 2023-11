Negocio en Fresno, California, es vandalizado; investigan delito de odio 1:35

(CNN) -- La muerte de un hombre judío de 69 años tras sufrir una herida en la cabeza este domingo durante un altercado en manifestaciones a favor de palestinos e israelíes en el sur de California fue calificada como homicidio, informaron las autoridades.

Según testigos, el hombre, identificado como Paul Kessler, estuvo "involucrado en un altercado físico" con al menos un contramanifestante mientras se celebraban concentraciones proisraelíes y propalestinos en Thousand Oaks, informó este lunes la Oficina del Sheriff del condado de Ventura en un comunicado de prensa.

"Durante el altercado, Kessler cayó hacia atrás y se golpeó la cabeza contra el suelo", dijo la Oficina del Sheriff.

Imágenes tomadas en la escena y compartidas en internet muestran a Kessler tendido de espaldas en la acera, con sangre en la cara y en el suelo. Se lleva las manos a la cabeza mientras una mujer con una bandera palestina a la espalda y un hombre se inclinan sobre él, intentando ayudarle, según muestra el video.

Las imágenes no muestran el altercado que causó las lesiones de Kessler.

No se ha identificado a ningún sospechoso en el caso, y no está claro qué condujo al altercado ni cuántas personas estuvieron implicadas. La Oficina del Sheriff "no ha descartado la posibilidad de un crimen de odio" mientras investiga la muerte, dijo.

Las manifestaciones del domingo en Thousand Oaks, a poco menos de 65 kilómetros del centro de Los Ángeles, son algunas de las muchas que se han producido en ciudades de todo Estados Unidos para protestar por las intensas represalias de Israel por los atentados de Hamas del 7 de octubre, en los que murieron más de 1.400 personas, entre civiles y soldados.

Más de 10.000 personas han muerto en Gaza desde que Israel lanzó su ofensiva militar hace un mes, según informó este lunes el Ministerio de Sanidad palestino en Ramallah, con base en fuentes del territorio controlado por Hamas. Los ataques aéreos israelíes han golpeado escuelas, campos de refugiados y ambulancias.

Kessler fue encontrado por unos agentes con una herida en la cabeza el domingo por la tarde y trasladado a un hospital, donde murió de sus heridas al día siguiente, según informó la Oficina del Sheriff. La autopsia determinó que "la causa de la muerte fue un traumatismo craneal por objeto contundente y la forma de la muerte, homicidio", según la Oficina del Sheriff.

"Esta es una investigación activa y en curso, y el incidente parece ser aislado y no parte de un esfuerzo más grande", dijo la Oficina del Sheriff, pidiendo la ayuda del público a medida que reúne información sobre lo que se desarrolló durante la manifestación.

La Oficina del Sheriff se refirió a Kessler como un "manifestante proisraelí", pero no dio más detalles. CNN se puso en contacto con la Oficina del Sheriff para obtener más información.

"A medida que surgen y se confirman los detalles, nos mantenemos firmes en la condena de la violencia y el antisemitismo", dijo la alcaldesa de Los Ángeles, Karen Bass, en un comunicado este martes. "Esta muerte es un golpe para nuestra región en un momento en que las tensiones siguen aumentando en todo el mundo. Debemos redoblar nuestros esfuerzos para garantizar que la violencia y el odio se enfrentan a la responsabilidad y las consecuencias. Los Ángeles se niega a albergar este odio".

La comunidad espera los resultados de la investigación

La Federación Judía del Gran Los Ángeles expresó este lunes en un comunicado sus condolencias a la familia de Kessler, añadiendo que sus dirigentes estaban a la espera de recibir más información sobre su muerte por parte de las fuerzas del orden.

Sin embargo, la Federación condenó la violencia contra los miembros de la comunidad judía, dijo que "no tiene cabida en una sociedad civilizada" y se comprometió a "hacer todo lo posible para evitarlo".

"Exigimos seguridad", decía el comunicado.

Si bien las autoridades aún no han vinculado definitivamente la muerte de Kessler con el antisemitismo, se produjo en medio de un repunte de incidentes antisemitas, con la Liga Antidifamación informando de un aumento de casi el 400% en los días posteriores al ataque de Hamas contra Israel el 7 de octubre. El director del FBI, Christopher Wray, declaró la semana pasada ante un panel del Senado que el antisemitismo era una amenaza que alcanzaba "niveles históricos" en Estados Unidos.

La oficina del área metropolitana de Los Ángeles del Consejo de Relaciones Estadounidenses-Islámicas (CAIR-LA) está "profundamente entristecida por esta trágica e impactante pérdida", dijo en un comunicado, añadiendo que sus "pensamientos están con la familia y la comunidad judía durante este difícil momento".

"Nos unimos a los líderes judíos locales para pedir a todas las personas que se abstengan de sacar conclusiones precipitadas, de dar un carácter sensacionalista a esta tragedia para obtener beneficios políticos o de difundir rumores que podrían aumentar innecesariamente unas tensiones que ya se encuentran en un punto álgido", continúa el comunicado del Consejo. "Aunque apoyamos firmemente el derecho al debate político, CAIR-LA y la comunidad musulmana se unen a la comunidad judía en el rechazo de toda violencia, antisemitismo, islamofobia o incitación al odio".

Un rabino del Templo Ner Simcha, un templo cercano de Westlake Village, habló con las fuerzas del orden sobre la muerte de Kessler y también anima a los miembros de la comunidad a esperar los resultados de la investigación, dijo.

El rabino Michael Barclay habló con el jefe de Policía de Thousand Oaks y con el sheriff del condado de Ventura y le dijeron que hay informes contradictorios sobre lo que ocurrió en el altercado del domingo, dijo a CNN.

"Son hombres muy buenos en los que confío, y es muy importante dejarles hacer su trabajo", dijo Barclay. "'Nunca más' es ahora, pero al mismo tiempo no necesitamos hacer un incendio".

Animó a cualquiera que tenga un video del incidente a que lo comparta con la Policía.

La esquina donde Kessler fue herido a menudo tiene manifestaciones, indicó Barclay, y agregó que ha dicho a su congregación que evite la zona cuando se planea una después de escuchar informes de problemas con los contramanifestantes y el discurso de odio antisemita.

CNN se ha puesto en contacto con la Oficina del Sheriff del condado de Ventura para informarse sobre incidentes anteriores en ese lugar.

Jillian Sykes y Stephanie Elam, de CNN, contribuyeron a este informe.