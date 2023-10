ANÁLISIS | Una nueva ola de antisemitismo amenaza con sacudir un mundo ya inestable

Multitud irrumpe en un aeropuerto ruso cuando aterriza el vuelo de Tel Aviv 0:58

(CNN) -- La historia está lanzando advertencias al mundo.

Los brotes de antisemitismo han sido a menudo precursores de sociedades con graves problemas y presagios de que el extremismo y la violencia son inminentes.

Por ello, la oleada de odio mundial contra los judíos —intensificada por la respuesta indiscriminada de Israel en Gaza a los horribles asesinatos de civiles israelíes por parte de terroristas de Hamas el 7 de octubre— no debe considerarse sólo una reacción a la nueva guerra en Oriente Medio.

También es un reflejo de las fuerzas destructivas que desgarran las sociedades estadounidense y europea occidental, donde la estabilidad y la democracia ya están bajo presión.

Los atentados de Hamas —un pogromo contra los judíos en el que murieron 1.400 personas, en su mayoría civiles— han iniciado una secuencia de acontecimientos que han hecho que los judíos de todo el mundo se sientan amenazados. Y ahora que el gobierno israelí ha buscado la retribución mediante ataques aéreos y operaciones en Gaza dirigidos contra Hamas, las escenas de carnicería en las comunidades palestinas amenazan con agotar aún más la simpatía pública por Israel en el extranjero y, en algunos casos, contribuyen a crear una atmósfera que corre el riesgo de empeorar el acoso a los judíos.

En Estados Unidos, existe un clima de creciente temor. Las escuelas diurnas judías han cancelado las clases. Se han cerrado sinagogas. Las redes sociales se han llenado de odio contra los judíos, dejando a una comunidad que nunca podrá escapar de su trauma histórico preguntándose, una vez más, dónde y cuándo podrá estar segura.

El aumento del odio es tangible. La idea de que los judíos estadounidenses que estudian en la Universidad de Cornell puedan temer tanto por sus vidas en su campus de la Ivy League en la zona rural de Nueva York, que ni siquiera puedan comer juntos, parece casi imposible de creer.

Sin embargo, así ocurrió tras las amenazas de muerte publicadas en internet. Las tensiones ya eran altas después de que un profesor de Cornell dijera que en un principio estaba "exultante" por los atentados de Hamas en un acto propalestino, porque el grupo había cambiado el equilibrio de poder. Más tarde se disculpó por sus palabras.

Este lunes, la policía intensificó las patrullas y la gobernadora de Nueva York, la demócrata Kathy Hochul, viajó al campus para prometer que "no toleraremos amenazas, ni odio, ni antisemitismo". Pero un sentimiento de miedo invade Cornell, dijo Molly Goldstein, co-presidenta del Centro Cornell para la Vida Judía. "Los estudiantes judíos en el campus en este momento están increíblemente aterrorizados por sus vidas. Nunca hubiera esperado que esto sucediera en el campus de mi universidad", dijo.

Las aterradoras amenazas en línea en la Universidad de Cornell, que son sólo una parte de la oleada de antisemitismo exacerbado por las secuelas de la guerra de Gaza, tiene a muchos judíos preguntándose si su seguridad puede ser garantizada en Estados Unidos, por no hablar de Israel, donde los ataques hicieron añicos la ilusión de seguridad para el pueblo judío. Las protestas propalestinas en algunas universidades han traspasado la línea del antisemitismo y han llevado a republicanos y a algunos demócratas a advertir que los campus están en manos del radicalismo de extrema izquierda.

En otros lugares, en uno de tantos incidentes, la casa en Beverly Hills de un sobreviviente del Holocausto fue pintada con grafitis antisemitas que decían "F- judíos". También se han producido múltiples casos de antisemitismo en Europa, que a menudo fue criticada por las autoridades estadounidenses en el pasado por hacer muy poco para tomar medidas enérgicas, incluso cuando la plaga estaba haciendo metástasis en Estados Unidos. En una de las escenas más estremecedoras, una multitud irrumpió en un aeropuerto de la región rusa de Daguestán, de mayoría musulmana, adonde llegó este domingo un vuelo procedente de Israel, coreando: "En Daguestán no hay sitio para los asesinos de niños". Son escenas con escalofriantes ecos de la década de 1940, una década de destrucción y carnicería que ya ha sido evocada en los últimos 18 meses por la embestida rusa contra la población civil en Ucrania.

Casi un siglo después del ascenso del nazismo y del comienzo del Holocausto, que acabó con la vida de al menos 6 millones de judíos europeos, los descendientes de los muertos vuelven a verse amenazados por lo que son, por su historia y por cómo rinden culto.

Las naciones que a menudo juraban "Nunca más" en los actos conmemorativos del Holocausto se enfrentan ahora a la responsabilidad de hacer frente al antisemitismo en casa, del mismo modo que se vieron obligadas a movilizarse contra la retórica, la violencia y los prejuicios antimusulmanes tras los atentados terroristas del 11 de septiembre de 2001 perpetrados por Al Qaeda, que también sigue siendo una amenaza hoy en día, como señaló el presidente de Estados Unidos Joe Biden en su discurso en el Despacho Oval el 20 de octubre, tras regresar de un viaje a Israel. "Rechazamos toda forma de odio, ya sea contra musulmanes, judíos o cualquiera. Eso es lo que hacen las grandes naciones, y nosotros somos una gran nación", dijo Biden.

Biden presentó este lunes nuevas medidas para hacer frente al antisemitismo en los campus universitarios y altos funcionarios subrayaron la necesidad de combatir el odio antijudío. "Es peligroso, es inaceptable, en cualquier parte del mundo, ciertamente aquí en Estados Unidos", dijo John Kirby, coordinador de comunicaciones estratégicas del Consejo de Seguridad Nacional de Estados Unidos, en "CNN This Morning".

Pero los esfuerzos para combatir la situación con más seguridad pueden tener dificultades mientras siga desarrollándose el horror en Oriente Medio. En un mundo ideal, las críticas a la respuesta militar de Israel se centrarían sólo en su gobierno y no rebotarían contra los judíos de todo el mundo, muchos de los cuales se oponen al gobierno de línea dura del país.

Pero en la práctica, el antisemitismo podría generalizarse en las próximas semanas.

Un problema creciente en Estados Unidos

En los últimos años, el antisemitismo ha sido impulsado a menudo en Estados Unidos por grupos de extrema derecha. El odio del nacionalismo blanco fue encapsulado por el inquietante canto de los manifestantes en Charlottesville, Virginia, en 2017 de: "Los judíos no nos reemplazarán".

El expresidente Donald Trump, por su parte, jugó con un tropo antisemita al sugerir que los judíos estadounidenses estaban plagados de lealtades duales a Estados Unidos e Israel y que deberían estarle más agradecidos por sus políticas sobre el Estado judío. Pero la reacción a la agudización de la crisis en Israel y Gaza ha demostrado que el antisemitismo también hierve en la extrema izquierda. Algunos manifestantes propalestinos en Estados Unidos, por ejemplo, parecieron abrazar a Hamas, un grupo militante palestino catalogado por Estados Unidos como organización terrorista que a su vez ha impuesto la represión a los palestinos de Gaza y ha perpetrado las masacres israelíes.

Estudios académicos han demostrado que el antisemitismo suele repuntar en los momentos de crisis del conflicto palestino-israelí. Esto sugiere que es una fuerza latente bajo la superficie en la sociedad estadounidense y que sólo necesita el acicate de un acontecimiento para estallar. La Liga Antidifamación, por ejemplo, ha catalogado un aumento del 400% en los incidentes antisemitas en Estados Unidos desde el 7 de octubre de 2023. Dicho esto, organizaciones como la ADL también registraron un aumento del odio hacia los judíos estadounidenses en los últimos años durante un período comparativo de calma en Oriente Medio, lo que sugiere que las fuerzas internas y el aumento de la retórica extrema y el odio alimentado por la violencia también están impulsando el problema. La organización detalló 3.697 incidentes antisemitas en Estados Unidos en 2022, un aumento del 36% interanual y el más alto registrado.

Sin embargo, la política cada vez más tensa y dividida en las naciones occidentales, ya sacudidas por el extremismo, hace que el tratamiento matizado de la cuestión israel-palestina sea casi imposible. El diálogo tóxico en las redes sociales y la avalancha de información inexacta agravan el problema, mientras que los partidarios predispuestos a apoyar a Israel o a los palestinos suelen equiparar las acciones de Hamas y del gobierno israelí con civiles que no tienen ningún control sobre ellas.

Junto a las amenazas y el acoso sufridos por los judíos en las últimas semanas, los estadounidenses también quedaron traumatizados por el espeluznante apuñalamiento mortal de un niño de 6 años de Chicago de ascendencia palestina, presuntamente a manos del casero de su familia, que está siendo investigado por el Departamento de Justicia como delito de odio. Este asesinato sin sentido recordó el alcance mortífero de los antagonismos históricos en Medio Oriente y puso de relieve la magnitud de la enorme tragedia humana de la región, en la que civiles —israelíes y árabes— se ven a menudo atrapados en sucesos horribles en los que no tienen ningún papel ni responsabilidad.

La historia de Medio Oriente es un laberinto moral

La cuestión de Israel-Palestina es tan compleja desde el punto de vista histórico, geográfico y político que a los políticos occidentales les resulta fácil aferrarse a cualquier aspecto del conflicto para promover sus propios fines políticos. Cada asesinato, guerra, masacre o conflicto siembra las semillas de sus sucesores en la región.

Esta realidad se está reflejando en la política interna generada por el conflicto en Estados Unidos y Europa.

Desde los ataques en Israel, los manifestantes que defienden los derechos de los palestinos y se preocupan por las víctimas civiles en las abarrotadas zonas urbanas y los campos de refugiados de Gaza han sido acusados a menudo en los medios conservadores de apoyar a los terroristas. En el pasado, los partidarios más comprometidos de Israel han intentado a menudo y de forma inexacta tachar de antisemitismo cualquier crítica a Israel por parte de políticos o periodistas. Algunos miembros de la izquierda, al pedir un alto el fuego inmediato en los últimos días, han parecido cuestionar el derecho de Israel a defenderse después de la atroz matanza de civiles.

Las amenazas antisemitas, por su parte, surgen a menudo de la idea de que todos los judíos, por definición, deben compartir de algún modo la responsabilidad de lo que se considera la negación del Estado palestino o las políticas de construcción de asentamientos de línea dura en tierra palestina en la Ribera Occidental que se han llevado a cabo bajo los sucesivos gobiernos israelíes.

El líder de la mayoría en el Senado, Chuck Schumer, trató este lunes de precisar el momento en que la oposición a las políticas israelíes se convierte en antisemitismo. "Estoy asqueado y asustado por las noticias que han salido de la Universidad de Cornell", dijo el demócrata neoyorquino, advirtiendo de que las amenazas eran "absolutamente repugnantes", pero no aisladas. "Debemos condenar todas las formas de odio. Nadie niega que personas de buena voluntad puedan tener desacuerdos sobre el conflicto en Medio Oriente, pero la línea roja se cruza cuando estos desacuerdos desembocan en violencia o amenazas de violencia".

Una lección que los estadounidenses han aprendido en los últimos años es que su país no es inmune a la agitación política y al odio que muchos pensaban que no tenían cabida en el siglo XXI en un país moderno, democrático y desarrollado. Después de todo, Estados Unidos sufrió recientemente un ataque de la turba contra el Congreso alimentado por falsas afirmaciones de que se habían robado las elecciones.

El antisemitismo no es una excepción. "Muchos de nosotros no esperábamos ver estos acontecimientos desarrollándose aquí mismo, en Estados Unidos, pero el hecho es que podría ocurrir", dijo Jonathan Greenblatt, director general de la Liga Antidifamación, en una entrevista con Kasie Hunt en el programa "State of the Race" de CNN Max este lunes.

“Una turba que arrasa un aeropuerto en Rusia en busca de judíos para lincharlos es aterradora, pero es igualmente aterrador que un estudiante de Cornell encuentre en los foros de mensajes generales estas publicaciones para ‘degollar a los judíos'. Esto es antisemitismo, esto está amenazando a los judíos en todo el mundo", agregó.

La historia no termina. Simplemente duerme y luego se repite.