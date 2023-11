Israel aprueba acuerdo con Hamas para liberar rehenes en Gaza

Israel aprueba acuerdo para liberar rehenes de Gaza 2:08

(CNN) –– El gabinete de Israel aprobó un acuerdo que permitiría la liberación de al menos 50 rehenes ––mujeres y niños–– que Hamas mantiene en Gaza, según un comunicado del Gobierno israelí, en lo que se espera lleve a la primera pausa sostenida en los combates y a un paso importante para reducir la escalada desde que comenzó la guerra de Israel contra Hamas el pasado 7 de octubre.

La liberación de los rehenes será a cambio de una tregua de cuatro días en la ofensiva aérea y terrestre de Israel en Gaza, según el comunicado. Sin embargo, no está claro cuándo comenzará la pausa en los combates, indicó una fuente diplomática familiarizada con las conversaciones.

La declaración no menciona la liberación de los prisioneros palestinos retenidos en cárceles israelíes, aunque se entiende que esto también es una parte clave del acuerdo. Informes previos a la aprobación del acuerdo sugirieron que unos 150 prisioneros palestinos, en su mayoría mujeres y niños, serían liberados.

Una fuente del Gobierno de Israel le dijo a CNN que el acuerdo se aprobó por una mayoría significativa. Horas antes, el primer ministro Benjamin Netanyahu había pedido respaldar la medida.

El comunicado planteó la posibilidad de que la tregua se extienda más allá del período inicial de cuatro días, al señalar que se agregaría un día adicional a la tregua por cada diez rehenes adicionales disponibles para la liberación.

La declaración también dejó claro que Israel planea reanudar su ofensiva aérea y terrestre “para completar la erradicación de Hamas” una vez que concluya esta ronda de liberaciones de rehenes.

Antes de que se conociera el acuerdo, fuentes cercanas a las negociaciones le dijeron a CNN que el acuerdo llevaría a la liberación de 50 mujeres y niños rehenes que están en poder de Hamas, a cambio de una pausa en los combates que se extendería de entre cuatro a cinco días.

Hay 239 rehenes en Gaza, incluidos ciudadanos extranjeros de 26 países, según cifras del Ejército de Israel. Los secuestros se realizaron el 7 de octubre, cuando combatientes de Hamas atacaron a través de la frontera en hechos coordinados que cobraron la vida de unas 1.200 personas, el mayor ataque de este tipo contra Israel desde la fundación del país en 1948.

Muchos de los rehenes fueron capturados a punta de pistola en las comunidades fronterizas cercanas a Gaza y en el cercano festival de música Nova.

Israel respondió a los ataques imponiendo un bloqueo a Gaza que cortó el suministro de alimentos, agua, medicinas y combustible, y lanzó un ataque aéreo y terrestre que ha sumido al enclave en una terrible crisis humanitaria.

Más de 12.000 personas han muerto en Gaza desde el 7 de octubre, según la oficina de prensa del gobierno dirigido por Hamas.

Las reuniones en Israel para el acuerdo

El gabinete de guerra de Israel se reunió en la tarde de este martes, hora local, y luego fue el turno para el gabinete de seguridad. Posteriormente, el gabinete en pleno sostuvo una reunión, antes de que se anunciara el acuerdo.

Durante una declaración en video al comienzo de la reunión del gabinete en pleno, el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, instó a respaldar el acuerdo, al señalar que las fuerzas de seguridad apoyan el acuerdo y que la guerra contra Hamas continuaría. "Tenemos ante nosotros esta noche una decisión difícil, pero es la decisión correcta: todas las fuerzas de seguridad lo apoyan plenamente", dijo.

“Ellos entendieron que el esfuerzo bélico no sólo no haría daño, sino todo lo contrario: esto permitiría a las FDI [Fuerzas de Defensa de Israel] prepararse para la continuación de los combates. Y me gustaría volver a dejarlo claro: la guerra continúa, la guerra continuará hasta que alcancemos todos nuestros objetivos: eliminar a Hamas, recuperar a todos nuestros rehenes, garantizar que el día después de Hamas Gaza ya no sea una amenaza para Israel, no habrá ningún elemento en él que apoye el terrorismo, que eduque a sus hijos en el terrorismo y que amenace al Estado de Israel", señaló Netanyahu.

Los pocos rehenes que han sido liberados

Apenas un puñado de rehenes fueron liberados antes del acuerdo. El 20 de octubre, dos estadounidenses ––Judith Tai Raanan y su hija Natalie Raanan, de 17 años–– fueron liberadas por motivos humanitarios tras las negociaciones entre Qatar y Hamas.

Poco después, dos mujeres israelíes, Nurit Cooper y Yocheved Lifshitz, también fueron liberadas.

Lifshitz dijo que “pasó por un infierno” y describió que la sacaron de su casa y se la llevaron en una motocicleta antes de ser trasladada a una red de túneles.

El número total de prisioneros palestinos retenidos en cárceles israelíes es de aproximadamente 8.300, según Qadura Fares, director del Club de Prisioneros Palestinos, una organización no gubernamental.

De esos 8.300, más de 3.000 se encuentran recluidos en lo que Israel llama “detención administrativa”, lo que significa que están detenidos sin conocer los cargos en su contra ni el proceso legal en curso.

Noticia en desarrollo...